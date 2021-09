Byla pro vás role ve Spícím městě první hereckou příležitostí? A jaké vzpomínky si z něj odnesete?

Před Spícím městem jsem ještě měl možnost hrát v miniseriálu Božena pro Českou televizi. Dříve jsem hrál v Národním divadle menší role a Malého prince na Nové scéně, ale hlavně jsem čtvrtým rokem členem divadelní skupiny OldStars, kde pravidelně účinkuji. Natáčení pro mě bylo příjemné hlavně díky fajn partě lidí, kterou byl štáb s režisérem Danem Svátkem. Příjemně se mi s nimi pracovalo.

Co je na herectví nejtěžší?

Nehrát pouze emoce poskládané za sebou, ale hrát celistvě jako postava, vytvořit osobnost své postavě.

Váš otec je napsal knihu, podle které vznikl scénář k filmu Spící město. Četl vám svůj text už v době, kdy knihu psal, radil se s vámi?

Knihu jsem četl poprvé až v celku. V době, kdy táta knihu psal, jsem jenom věděl, že já s mými sourozenci jsme hlavními postavami, a na to jsem se moc těšil.

Co se vám líbí víc, film, nebo kniha?Je to hodně těžko porovnatelné. Knihu jsem četl, když jsem byl o hodně mladší, a protože jsem věděl, že hlavní postavy táta napsal podle nás, tak jsem si při čtení představoval náš byt, sebe jako Samuela a sourozence jako Kryštofa, Kristýnu a Emu, takže zážitek jsem měl určitě větší ze čtení, protože se mě příběh takto osobně dotýkal. Taky asi i proto, že jsem při čtení knihy více zapadal do věkové kategorie, pro kterou je tento příběh. Film pro mě byl osobní záležitostí v jiném slova smyslu - byl jsem součástí jeho tvorby, a tak jsem se cítil při sledování hrdý, že jsem měl možnost k vytvoření tohoto filmu přispět, byť jenom menším dílem.

Myslíte, že byste přežil ve světě, kde usnou rodiče, tak jako se to stane v příběhu Spícího města?

V mých osmnácti letech nejspíš ano, ale své mladší já si těžko dokážu představit ve světě bez rodičů.

Tématem týdne Letního Deníku jsou děti a digitální technologie. Od kolika let máte mobilní telefon? Co na něm nejčastěji děláte?Svůj první telefon jsem v devíti letech našel s rodinou na výletě v Tatrách, kde ležel v lese poničený starý tlačítkový telefon, a rodiče mi dovolili si ho nechat. Telefon používám hlavně ke komunikaci na sociálních sítích, k rychlému hledání informací a dopravy ve městě.

Regulovali vám rodiče nějak čas strávený na mobilu, případně na počítači?

Už dlouho ne. Když jsem byl mladší, tak se snažili trochu omezovat čas, kdy jsem hrál hry na počítači.

Používáte nějaké sociální sítě?

Aktivně jenom Facebook a Instagram.