* 1. 5.1924 – Vyškov

+ 12. 3. 2004 – Říčany

Ve čtvrtek 12. března uplyne šestnáct let ode dne, kdy naposledy vydechl vyškovský rodák, filmový režisér a scénárista Karel Kachyňa známý například snímky Smrt krásných srnců, Král Šumavy nebo Zlatí Úhoři. Do čtyř let vyrůstal ve Vyškově, pak žil čtyři roky v Dačicích a nakonec v Kroměříži. Studoval pražskou FAMU.

Nejprve se věnoval dokumentům a později výhradně režírování filmů a seriálů. Mnohé z jeho filmů patří podle kritiků mezi nejlepší českou a československou tvorbu vůbec. V roce 1995 získal Českého lva za umělecký přínos českému filmu a o čtyři roky později si na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech převzal cenu za dlouholetý přínos světové kinematografii.