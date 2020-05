/STALO SE/ Byl jedním z nejvýznamnějších československých letců druhé světové války. Před 107 lety se ve Vyškově narodil Leo Anderle.

Leo Anderle | Foto: Archiv

Po zřízení protektorátu uprchl do Polska a následně odjel do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Když nacisté pronikli do Francie, odplul do Velké Británie. Zde vstoupil do královského letectva (RAF).