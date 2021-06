Na kole z Prunéřova do Pernštejna podél řeky Ohře

V rámci dnešního cyklovýletu se vydáme z Prunéřova do Kadaně, a pak podél řeky Ohře přes Klášterec až do Pernštejna. Tam nastoupíme na vlak a pojedeme zpět do Prunéřova. Čeká nás příjemný cyklovýlet, během něhož se stavíme na jídlo v krášterecké restauraci, pojedeme okolo několika turisticky zajímavých míst a můžeme navštívit také v muzeu porcelánu. Povrch je prakticky celou cestu asfaltový, nebo zpevněný. Jedinou výjimkou je krátký úsek u Černýše, kde pojedeme po polní cestě.

Hrad Kadaň | Foto: Deník/Archiv

Průběh trasy: Prunéřov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Pernštejn – Lužný, návrat vlakem. Náročnost: 2/5. Délka: 24 km. Čas: 3 hodiny. Zaparkujeme u železniční stanice Kadaň – Prunéřov, která se nachází v těsné blízkosti prunéřovské elektrárny. Právě zde začíná cyklotrasa 3115 vedoucí až do centra Kadaně. Nejprve jedeme po silnici, a pak po cyklostezce projíždíme revitalizovaným územím a Roosveltovými sady do historické části Kadaně. Za krásami beskydského podhůří. Uši tu chutnají Přečíst článek › Trasa výletuZdroj: Deník/Google mapsJakmile přijedeme k řece Ohři, odbočíme doprava na cyklostezku číslo 6. Na nábřeží pojedeme okolo pomníku a Kadaňského orloje, nad kterým se tyčí kadaňský hrad. Ten byl založený v polovině 13. století Přemyslovci a současným vlastníkem je město Kadaň. Na konci nábřeží budeme stoupat po visuté ocelové lávce Víta Brandy až k přehradě. Za přehradou pokračujeme směrem na Rašovice až do Klášterce nad Ohří. Jedeme podél toku řeky Ohře. Pokud máme čas, můžeme navštívit novogotický zámek v Klášterci a jeho rozsáhlý park. Nachází se zde také například muzeum českého porcelánu. Po výjezdu z areálu zámku se ocitneme v lázeňské části města, v níž je možné ochutnat několik pramenů. Zároveň se můžeme podívat na klášterecký jez, kolem kterého pojedeme. Více o cyklistice najdete na Deník.cz. Staňte se dnes digitálním předplatitelem a získáte zdarma e-knihu plnou cyklotras po celém Česku. Více na: predplatne.denik.cz/cyklodenik V Klášterci nad Ohří pojedeme kolem náměstí Dr. Eduarda Beneše. Právě zde se nachází restaurace Peřeje, ve které se můžeme stavit na jídlo. Kromě denního menu si můžeme vybrat z české i zahraniční kuchyně. Hovězí steak, Farma Burger, vepřová panenka či kuřecí prso se zeleninou, to je jen zlomek jídel, která se zde vaří. Vegetariáni si mohou objedant například smažený sýr nebo těstoviny. Z Klatov za svatou Markétou Přečíst článek › Po návratu na cyklostezku se dostáváme do poslední fáze výletu. Stále pokračujeme po cyklotrase číslo 6. Na pravé straně nelze přehlídnout zříceninu Šumburk. Přijíždíme do chatové osady Černýš, ve které začneme mírně stoupat a narazíme na vyhlídku s pěkným výhledem na údolí řeky Ohře. V nadcházející části obce Pernštejn – Lužný přejedeme po silničním mostu na druhou stranu řeky a dostáváme se k železniční zastávce Pernštejn. Zde nastoupíme do vlaku a necháme se odvést zpět do Prunéřova, kde jsme nechali zaparkované auto. GPS souřadnice: Železniční zastávka Kadaň - Prunéřov 50°24'42.2" s. š. 13°15'26.5" v. d.

Hrad Kadaň 50°22'28.6" s. š. 13°16'10.4" v. d.

Vodní nádrž Kadaň 50°22'41.2" s. š. 13°15'21.2" v. d.

Klášterecká restaurace 50°23'03.5" s. š. 13°10'10.4" v. d.

Železniční stanice Pernštejn 50°22'03.9" s. š. 13°06'47.9" v. d. Zámek Klásterec nad Ohří



Byl postaven v roce 1514 Volfem Dětřichem Fictumem

Přestavbami prošel v letech 1590, 1666 a 1856

Můžete si vybrat ze třech prohlídkových okruhů

V interiérech i exteriérech zámku byly v roce 1983 natáčeny některé scény z českého filmu Až do konce

