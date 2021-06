Trasa: Rakovník – Tyršovo koupaliště – Lužná – Krušovice – Mutějovice – Řevničov

V rámci dnešního cyklovýletu nás čeká trasa dlouhá zhruba 35 kilometrů, vzhledem k výškovému profilu se sice řadí mezi ty mírně náročnější, ale pokud výlet pojmete v poklidném tempu a s přestávkami, pak jej snadno zdolají i ti, kteří na kole příliš času netráví. Trasa vede většinou přírodou Rakovnicka a značených cyklotrasách s malým provozem.

Výlet odstartujeme v Tradičním pivovaru Rakovník. Ve městě najdete celou řadu podniků a restaurací, kde místní pivo čepují a rozhodně stojí za ochutnávku. Další možností je navštívit podnikovou prodejnu. Z Rakovníka vyrazíme směrem k Tyršovu koupališti, kde se můžete v parných tropických dnech příjemně osvěžit, občerstvit.

Trasa výletuZdroj: Deník/Google mapsNásledně se vydáme po cyklotrase číslo 102 směrem k nejvyššímu vrcholu Rakovnicka – Louštínu. Těsně před stoupáním po jeho úbočí ale odbočíme do Lužné, konkrétně do Muzea Českých drah. Kromě prohlídky parních lokomotiv, historických vagónů ale také železničních modelů, můžete zažít nostalgickou projížďku vlakovou soupravou taženou parním strojem - ta odjíždí o letní prázdniny každou sobotu vždy v čase 9.52 a 13.52. Projížďka trvá necelé tři hodiny.

Na exkurzi do pivovaru

Pokud se rozhodneme výlet parní lokomotivou ponechat na jindy, nemusíme odbočovat do Lužné, ale pokračujeme po cyklotrase číslo 102. Po necelém kilometru dojedeme na rozcestí, nikam neodbočujeme a vydáme se rovně po cestě, která nás zavede do obce Krušovice a následně ke zdejšímu Královskému pivovaru Krušovice – chmelový mok se tu vaří od roku 1583. Domluvit si tu lze exkurzi, díky níž se podíváme i do nově otevřeného muzea s vystaveným náčiním, které se používalo v chmelařství a sladovnictví. Dále tu najdete bednářské a kovářské nástroje pro výrobu sudů, ochutnat můžete i nejrůznější druhy sladů.

Po případném občerstvení a prohlídce pivovaru a i obce se vydáme na sedmikilometrovou trasu do obce Mutějovice. Ještě než dojedeme do Poddžbánského pivovaru, zastavit se můžeme v obci Hředle ve zdejším muzeu, které je věnované historii obce, chmelařství a zajímavostem ze zdejšího okolí.

Z Mutějovic, po ochutnávce poddžbánského piva a také místní domácí kuchyně, nás čeká poslední etapa cyklovýletu. V sedle kola budeme zhruba hodinu a ujedeme posledních 11 kilometrů. Od pivovaru se vydáme po silnici ve směru Lhota pod Džbánem, po jednom kilometru odbočíme vpravo a jedeme po cyklotrase 8167. Projedeme kolem vrcholu Džbán přes obec Kroučová až do Řevničova k pivovaru Máša. Jedná se o místní pivovar, ale pivo zde vařené získalo řadu ocenění u odborné veřejnosti a vy určitě ochutnejte také.

GPS souřadnice

● Tradiční pivovar Rakovník 50.1064131N, 13.7275292E

● Tyršovo koupaliště Rakovník 50.0945586N, 13.7510081E

● Muzeum Českých drah Lužná u Rakovníka 50.1454956N, 13.7753692E

● Královský pivovar Krušovice 50.1738278N, 13.7730731E

● Poddžbánský pivovar 50.1937150N, 13.7079983E

● Pivovar Máša 50.1817703N, 13.8102981E

