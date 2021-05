Trasa: Strakonice – Hoštice – Milejovice – Střítež – Čepřovice – Helfenburk – Čepřovice – Kváskovice – Paračov – Cehnice – Mladějovice – Sudoměř – Čejetice – Strakonice

Když si na tento výlet, dlouhý cca 60 km, vyčleníte celou sobotu, prožijete pěkný den.

Ze strakonického hradu, kde můžete pár minut věnovat venkovní výstavě tipů na výlety do okolí a připomínce 370 let založení pivovaru, zamíříme po cyklostezce 1070 do obce Radošovice, dále přes hlavní komunikaci na Kapsovu Lhotu, Svaryšov a Milíkovice do Hoštic. Zde si můžeme po 10 km dopřát malý odpočinek a navštívit místní hřbitov, kde pod obrovským kamenným kloboukem odpočívá král české country, zpěvák Michal Tučný.

Trasa výletuZdroj: Deník/ArchivZ Hoštic se vydáme trochu zpátky, ale na křižovatce za obcí uhneme doprava po 1075 do Milejovic. Na konci obce zabočíme ostře doprava a po spojovací komunikaci si pěkně do kopečků zašlapeme až do Stříteže. I tady si můžeme v Zahradnictví Boškovi odfouknout a po modré si dát za cíl Čepřovice, u hospody doleva na 1112 a po místní komunikaci pokračovat na Jiřetice, Koječín až k odbočce na Helfenburk. To už vás ke zřícenině hradu, který byl vítanou rekvizitou v pohádkách režiséra Zdeňka Trošky, dělí přibližně jeden kilometr.

K mohyle Jana Žižky

Zpátky se vydáte po stejné trase. I když vás budou jistě lákat lesní cesty, je lepší se držet vyznačených cyklotras. Na křižovatce u parkoviště se můžete dát doprava zpět na Čepřovice a odtud na Kváskovice, Paračov a Cehnice. Z Cehnic pak po 1072 na Čejetice, na křižovatce odbočíme doprava do Mladějovic a odtud po stejné cyklotrase kolem čtyř dřevěných soch husitů až k mohyle Jana Žižky z Trocnova mezi Prostředním a Škaredým rybníkem a rybníkem Markovec.

Po hrázi Markovce dorazíme k silnici mezi Sudoměří a Ražicemi, která je značená i jako cyklotrasa 1045, Otavská. Odbočíme vlevo a přes již zmíněnou malou obec Sudoměř dojedeme do Čejetic, kde si dáme odpočinek v moderním sportovním areálu.

Poté nás už dělí jen 10 kilometrů od Strakonic. U železničního přejezdu v Sedlíkovicích zabočíme doprava k vodárně Hajská, na rovince za obcí pak opět doprava kolem elektrostanice až ke garážím za strakonickým hřbitovem a zpět na hrad.

GPS souřadnice

● Strakonický hrad 49.2583742N, 13.9012308E

● Radošovice 49.2335178N, 13.8985700E

● Hoštice 49.1942114N, 13.9094658E

● Milejovice 49.1880861N, 13.9300828E

● Střítež 49.1728864N, 13.9618169E

● Čepřovice 49.1552322N, 13.9750783E

● Helfenburk 49.1359153N, 14.0066617E

● Cehnice 49.2150619N, 14.0293903E

● Mladějovice 49.2296644N, 14.0492683E

● Sudoměř 49.2504331N, 14.0478647E

● Vodárna Hajská 49.2576411N, 13.9494517E

