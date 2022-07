Ta je většinu své úspěšné kariéry s brýlemi neodmyslitelně spojená. „Na to, že potřebuji brýle, jsem přišla krátce po narození mého syna Petra, nosím je tedy už přes dvacet let a doma jich mám tolik, že je těžko spočítám,“ říká Dana Morávková, která pro letošní sezónu pro společnost Alensa vybrala vlastní kolekci slunečních brýlí. Celá kolekce se nese ve stylu “cat eye”, tedy kočičího oka. Tento tvar brýlí nejlépe padne obdelníkovému anebo oválnému tvaru obličeje.

Morávková je s výraznými brýlemi spojovaná už od legendárního seriálu Rodinná pouta, kde ztvárnila postavu mrchy Andrey. Seriálová role ovšem vůbec neodráží to, jaká je herečka ve skutečnosti. Přestože by podle smlouvy měla nárok na procenta z prodeje kolekce, která nese její jméno, Morávková se své části z prodejů vzdala. Ten tak poputuje na Společnost pro ranou péči na projekt Lepší start do života, který se zaměřuje na děti se zrakovou vadou.

Zajímalo nás, jak se Dana Morávková po padesátce vyrovnává s vetchozrakostí, tedy se syndromem dlouhých rukou. Při něm člověk čtený text musí dávat co nejdále od sebe, aby ho vůbec přečetl. „Tento problém zatím neřeším, a vzhledem k tomu, že mám poměrně nízké dioptrie, vyhýbám se třeba i operaci očí. Protože operační zákrok považuji vždy až za poslední možnost řešení,“ říká Dana Morávková.

Nejpoužívanější jsou samozabarvovací brýle

Lidé, kteří už na čtení potřebují brýle, mohou letní prosluněné čtení podle optometristky Kristýny Štěbetákové z Alensa.cz řešit několika způsoby. První variantou a jednou z nejpoužívanějších, jsou samozabarvovací multifokální brýle. S těmito brýlemi vidíme na dálku i na blízko a mají schopnost měnit barvu podle UV záření. Používají se i multifokální kontaktní čočky, přes které můžeme nasadit sluneční brýle. Toto ale není úplně oblíbená varianta, jelikož spousta lidí vidí trochu hůře do dálky, anebo do blízka.

„Člověk, který nemá problémy s viděním do dálky, ocení sluneční dioptrické brýle na čtení. Je to i jedna z nejlevnějších variant v porovnání s multifokálními čočkami nebo multifokálními brýlemi. A ještě existuje jedno řešení: spousta lidí si raději nečte, než aby se s tím trápilo,“ dodává optometristka.