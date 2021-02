Všichni mluví o zrušených projektech. Kolik jsi jich musela zrušit ty?

Zrušené koncerty jsem přestala počítat u čtyřiceti, a to bylo ještě v první vlně pandemie. Mrzí mě promarněný prosinec, kdy umělci bývají nejvytíženější, protože jsou firemní večírky atd. Za normálních okolností si tak díky vydělaným penězům můžu dovolit sbalit kufry a odjet s dcerou na měsíc na Bali, což se letos z finančních důvodů nekoná… Mojí výhodou každopádně je, že po letech v branži jsem svoje jméno přetavila do značky. Mám tedy fungující spolupráce s firmami, které běží i teď, hlavně v on-line světě. Funguje i můj e-shop Vermi by Dara. Vonná svíčka Lola, kterou jsem před nedávnem uvedla na trh, se stala bestsellerem, za což jsem velmi vděčná! To je teď pro mě – zpěvačku, která ale momentálně nezpívá – hlavní zdroj příjmů.

Vydělávají ti spolupráce s firmami více než umělecká činnost?

Pořád je to naštěstí tak, že hudba mi vydělává výrazně více než tyto spolupráce. Ale je pravda, že po letech na pódiu ztělesňuji silný brand „Dara Rolins“ a to do toho také počítám.

Podle jakého klíče si vybíráš spolupráce?

Chci být ve spojení se silnými značkami, nejsem příznivcem jednorázových a krátkodobých spoluprací, které dělají někteří youtubeři. Ale nic proti nim, od toho tady přece jsou, aby tvořili nějaký aktuální obsah.

Neuvažovala jsi o založení vlastního YouTube kanálu?

To opravdu ne, na to už bych vážně neměla čas! Stačí mi bohatě Instagram, který ze mě udělal čistokrevného byznysmena! Mě byznys baví, mám ho v krvi, ale kvůli pandemii teď moje příspěvky postrádají umělečno, moje hudba z něj naprosto vymizela! Je mi do breku z toho, že na Instagram dávám jenom posty, kde něco promuji, prodávám, nabízím… Vždyť už jsem jako ten Horst Fuchs z teleshoppingu! (smích)

Celý rozhovor se zpěvačkou Darou Rolins najdete v aktuálním čísle měsíčníku Glanc.

Zdroj: měsíčník GlancV únorovém Glancu se dále dočtete:



* Dvě strany jedné Koruny: Rok po uvedení třetí řady seriálu Koruna diváci netrpělivě čekali, kdy se objeví čtyřka, kde se mimo jiné rozebírá manželství Prince Charlese a Princezny Diany… Výsledek rozpoutal vášně na všech frontách!



* Hluboký ponor do stavu flow: Stav mysli, ve kterém Michelangelo vyzdobil Sixtinskou kapli a vaše teta třeba upletla svetr.



* A kdy už tam budem? Čím to je, že naše dětství trvalo celou věčnost, ale dětství našich dětí přefrčí jako rychlík



* Vztahy 21. století:Proč slečny z dobrých rodin přitahují floutci a seznamování spíš než vábení připomíná výběrové řízení.



* Druhá ekologická vlna: Když začnete používat přírodní produkty na vlasy, přičichnete k eko práškům do pečiva a prádlo vyperete v eko pracím gelu, začnete se brzy zajímat i o to, jak se chovat „zeleně“ v intimní sféře



* Jak se obléct na rande, když je vám dvacet, třicet anebo čtyřicet plus.



* Nerada zasazuji smrtelné údery, říká novinářka Daniela Drtinová.



* Ložnice nespí, ložnice žije: Nebojme se v ložnicích víc žít a užívat si – ať už romantiku se skleničkou, pyžamovou party, nebo relax ve vaně.