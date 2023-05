Finále Miss Czech Republic je tu. Už v sobotu 13. května se utká jedenáct nových nejkrásnějších dívek Česka o korunku královny krásy a titul Miss World Czech Republic. Hned pět vyvolených dívek poté pojede Českou republiku reprezentovat na zahraniční soutěže. O tom, kdo to bude, rozhodne porota v čele s ředitelkou soutěže Taťánou Makarenko. Do sobotního večera můžete hlasovat v naší anketě, která dívka by měla titul Miss World Czech republic získat.

Finalistky Miss Czech Republic | Foto: se svolením Petra Husera

Když ještě vlastnil soutěž Miss Miloš Zapletal, hodně si zakládal na tom, aby byly dívky maximálně přírodní. Jakou politiku máte jako ředitelka soutěže vy?

Za mě jsou úpravy v dnešní době – v jednadvacátém století, v roce 2023 – absolutně v pořádku. Estetická i plastická chirurgie jsou mnohem dostupnější, než tomu bylo dřív. I když se o tom tolik nemluvilo, i dříve měly některé finalistky drobné úpravy nosu, zvětšená prsa apod. Jen to dívky tajily.

Poznáte na první dobrou, že má nějaká soutěžící úpravy?

Dnes už umělá prsa od těch přírodních prakticky nejdou poznat. V tomto ročníku má také jedna z dívek umělá prsa a vůbec byste to nepoznali. Zdaleka nejsou největší.

Na světových soutěžích to není problém?

V dnešní době to ničemu nevadí, ani na světových soutěžích. Hlavní je, že se tak dívky, které se pro to rozhodly, cítí dobře. A pokud tím dosáhnou souměrnosti a dodá jim to větší sebedůvěru, rozhodně nemá smysl jim to zakazovat.

Je přesto něco, co byste jako ředitelka u dívek netolerovala? Co třeba tetování?

Velká tetování určitě nejsou žádoucí, protože nejdou zakrýt, ale malá tetování mi nevadí. Obrovská prsa také nejsou moc žádoucí. Stejně tak piercing, pokud je umístěn v obličeji, to se také s modelingem moc neslučuje. Ani uměle zvětšená pusa by se mi moc nelíbila. Nevadí mi vše, co je decentní a udělané s mírou. Mladá generace by k dívkám měla vzhlížet.

Jedenáct nádherných finalistek Miss Czech republic 2023:

Dávají si zahraniční soutěže už dopředu podmínky, co by soutěžící z dané země měla splňovat?

Ano, nesmí mít rozsáhlá tetování. Ale minulý rok jsem si všimla, že tam jedna taková soutěžící z Ukrajiny byla, měla vytetovaný celý rukáv a nevadilo to. Ale je možné, že to bylo kvůli tomu, že tam byla zástupkyně z Ruska a chtěli tam mít i zástupkyni z Ukrajiny, aby to bylo vzhledem ke konfliktu vyvážené.

Ale jinak jsou velká tetování zakázaná. Je to napsané i ve smlouvě.

Co dalšího musí dívky splňovat?

Musí mít minimální výšku, jež je stanovená na 167 centimetrů, a omezen je i věk. Věková hranice se ale neustále posouvá. Nejstarší dívce, která reprezentovala na Miss Supranational, bylo třeba už třicet dva. I my v Miss máme letos dívku – Veroniku Dočkalovou, které je dvacet šest let, což by dříve byl vyšší věk a dnes to vůbec nevadí.