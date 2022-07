Narodily se do rodiny divadelníka Petra Formana a scenáristky Kláry Formanové, jednou z jejich babiček je herečka a výtvarnice Věra Křesadlová, dědečky byli režisér Miloš Forman a spisovatel Jiří Stránský. Během dětství všechny tři sestry často vyjížděly kvůli rodinnému kočovnému divadlu do ciziny a prostředí umění neopustily vlastně ani v dospělosti, byť se každá z nich dnes v divadle pohybuje v trochu jiné pozici.

Když k vám do divadla jako stážistka nastoupí o generaci mladší holka, která má za sebou studium filozofie, pracuje na doktorátu a ještě ke všemu hovoří anglicky, německy a francouzsky, dokonce se může pochlubit základy starořečtiny a latiny, začnete si vedle ní připadat poněkud neschopně. O to víc vás překvapí, že tahle nadaná dívka je ke všemu ještě skromná a empatická. A když zjistíte, z jaké rodiny Josefína pochází, logicky vás napadne, zda její neustálé pochyby o sobě samé nejsou důsledkem dětství v dosahu významných morálních a uměleckých veličin.

Martina Formanová: Po smrti Miloše jsem se chtěla ze smutku vypsat

Během její roční stáže v Národním divadle jsme se spřátelily a mě napadlo udělat s ní i s jejími mladšími sestrami letní trojrozhovor. Nejen proto, že prostřední Emílie je aktuálně produkční dvou zajímavých uměleckých subjektů a nejmladší Antonie nadějnou herečkou a také čerstvou držitelkou Českého lva za film Okupace. Ze všeho nejvíc mě vlastně zajímal jejich vzájemný vztah, jejich silná sesterská konstelace. A protože šlo o setkání velmi osobní a upřímné, ponechávám protentokrát v rozhovoru výjimečně i tykání.

Řekly jste mi, že se spolu často nevídáte. Jak dlouho vlastně žijete mimo domov?

Josefína: Vidíme se opravdu málo, což je dáno i tím, že každá už jsme jinde a máme spoustu svých záležitostí. Když nám ale vyjde setkání alespoň jednou za týden, je to skvělé. Sama jsem z domova různě odcházela a pak se zase vracela, chvíli mi to trvalo, byla jsem typ dítěte, co se dlouho separuje. Teď už jsem od rodičů čtyři roky. Ale stejně je mým snem se do rodného domu jednou vrátit a žít tam.

Bylo těžké se separovat?

Emílie: Já jsem vždycky inklinovala k tomu „vyletět z hnízda“. Možná i proto dnes rodný dům vnímám jen jako relaxační zónu – u rodičů nikdy neotvírám počítač, jen odpočívám. Teď, když mi vrcholí divadelní projekty, k nim i z toho důvodu radši nechodím vůbec. Je to tam prostě klidová zóna, kde úplně vypínám. Měla jsem to tak vždycky, i učit jsem se chodila spíš do kaváren. Takže když jsem se ve dvaceti odstěhovala, příliš se toho v mém životě nezměnilo, pouze jsem doma nespala. Vidíš, pořád používám v souvislosti s domem rodičů slovo „doma“, i když je to dnes vlastně jen jeden z mých dvou domovů.

Antonie: Jak už říkala Pepča, poslední dobou nás těší, když se všechny tři vůbec potkáme. Nejen že každá bydlíme jinde, ale máme i svoji práci. Snažíme se ale být v kontaktu, třeba jen v myšlenkách. Odpoutala jsem se jako poslední, bydlím jinde teprve druhým rokem. Když ségry postupně odcházely, bylo to divné, zůstala jsem tam najednou sama, jako bych se z nejmladší stala jedináčkem. Je ale pravda, že jsem si časem vytvořila svůj vlastní prostor, takže když pak holky přišly na návštěvu, více jsem si už hlídala své teritorium. (smích)

Josefína: Když to zkrátím – praly jsme se o ledničku!

Antonie: Během covidu jsem měla u našich téměř prázdniny, i klid na psaní bakalářky – vlastně je rodičovský dům i mojí klidovou zónou. Až po první covidové vlně jsem se odstěhovala. Práci si sebou k našim beru, i když tam nic neudělám a někdy počítač z obalu ani nevytáhnu.

Josefína: U našich se totiž pořád něco děje.

Nemáte mezi sebou velké věkové rozestupy, přesto – měnily se během let vaše sourozenecké konstelace? Vznikaly mezi vámi třeba sesterské „pakty a aliance“?

Josefína: Byť jsem nejstarší, z nás tří jsem si pubertou prošla jako poslední, možná dokonce až po dvacítce, po pár letech na vysoké. A jelikož jsem v té době procházela určitou osobní krizí, proměnil se i náš vztah s Emilkou. Mé tehdejší oslabení umožnilo, že se moje nevyvážená pozice vůči Emilce, kterou jsem vždycky trochu vychovávala, občas jí i podvědomě zastupovala tatínka, protože býval kvůli práci často pryč, najednou narovnala.

Vrátily jsme se do normálních a přirozených pozic sester. I s Tóňou byl vztah dost dynamický – když jsem dospívala, byly si holky logicky věkem a zájmy bližší. Naše vztahy pořád procházejí nejrůznějšími vlnami, ale v posledních několika letech jsou víc vyvážené. A stále intenzivnější.

Jednou ses zmínila, že v okamžicích krize voláš právě Emilce. Což není úplně typické – volat o pomoc či radu mladší sestře.

Josefína: Hodně lidí si myslí, že já jsem ta nejmladší, takže ono to jistý smysl dává.

Emílie: To, že se naše vztahy různě vyvíjely, je normální a v pořádku. Někde mezi dvanácti a třiadvaceti se člověk tři sta padesátkrát změní, pohybuje mezi různými lidmi, formuje se. Přes všechny krize, které nás postihly, se vztahy vytříbily a teď jsme naprosto kompaktní jednotka, kompaktní trojúhelník.

Žárlily jste na sebe?

Emílie: Jasně!

Josefína: Jo, i vůči rodičům. Já žárlila i na to, jaké holky jsou – bylo to něco mezi obdivem a žárlivostí. Když jsme byly s Emou malinké a Tonička úplné miminko, dost jsme se semkly, hodně času jsme trávily v cizině. Pár dětí s námi sice na divadelní zájezdy putovalo, ale byly trochu starší, netvořili jsme mezi sebou žádné partičky.

Antonie: Na zájezdech jsme si musely vystačit samy, staly jsme se pro sebe i nejlepšími kámoškami. Když byly holky starší a trávily čas na cirkusové škole nebo na táboře, připadala jsem si najednou úplně bezradná – komu mám zavolat, aby si se mnou přišel hrát? Jasně, že jsem měla i kamarády a kamarádky ze školy, ale jak jsme na sebe byly od dětství napojené, bylo to komplikované. Neustále cestování a kočování po Evropě nás neuvěřitelně stmelilo.

Posedlost filmem, pokora k životu. Devět vzpomínek na Miloše Formana

Jak kočování probíhalo? Zkuste mi popsat svůj typický den na divadelním turné.

Emílie: Ještě než jsme všichni vyrazily, nafasovaly jsme všechny přepravku a do ní jsme si nabalily hračky a knížky na tři měsíce. Tyhle bedýnky pak trůnily v nohách našich postýlek. Život na čtvrt roku se zkrátka musel vejít do jedné jediné přepravky. Pamatuju si dva tříměsíční a jeden dvouměsíční výjezd. Na zájezdy s námi jezdila i učitelka, vyučovala nás jak individuálně, tak společně. Šly jsme spolu třeba všechny na pláž a ona každé z nás vymyslela úkol přiměřený jejímu věku.

Antonie: Na prvním výjezdu jsem byla ještě předškolačka, ale stejně jsem s holkama chodila za jejich učitelkou, neměla jsem jinak co dělat. Ve volném čase jsme si hrály i s divadelními rekvizitami, s loutkami, strejda Matěj nás učil kreslit všechno možné – obrázky moře nebo různá zátiší…

Josefína: Některé zájezdy proběhly, když jsme byly úplně malinké, ale ty si už příliš nepamatujeme. Intenzivní pro nás byly až roky 2003 a 2006, tedy v mém případě čtvrtá a sedmá třída. Paní učitelka byla úžasná, pořídili jsme jí malý karavan, a tak jsme prostě ráno vylezly z našeho karavanu a zamířily do jejích dveří. Ale vše bylo velmi volné, čas na zájezdech plynul jinak než doma, pro mě osobně to byla nejšťastnější léta mého života. Možná i proto, že jsme byli všichni pořád spolu.

Dopolední škola probíhala často v terénu, šlo vlastně o školu hrou. A odpoledne jsme našim pomáhaly krájet zeleninu na polívku, která se večer vařila ve velkém kotli a podávala divákům. Chodily jsme krmit prasata, hrály si spolu ve štěrku, jezdily s našima na pláž a na trh. Vlastně si uvědomuju, že nám tenkrát ke štěstí stačilo hrozně málo. S Milanem Formanem (loutkář a divadelník, dlouholetý mentor a kolega bratří Formanů, pozn. aut.) jsme společně vyřezávali loutky nebo se navzájem navštěvovali po karavanech.

Na které konkrétní místo nejraději vzpomínáte?

Antonie: Nevím, kde přesně to bylo, ale pamatuju si právě štěrk a kreslení u moře.

Emílie: Marseille?

Antonie: Žil tam kouzelník v karavanu vedle… Nějak se mi všechny vzpomínky slévají.

Josefína: Ano, místo, kde se Emilce udělalo špatně z ústřic. Psaly jsme si dokonce deníky, kde jsme naše cesty podrobně mapovaly. Jezdili jsme od jihu na sever, od západu na východ, po celé Francii. Nejvíc mi v paměti utkvělo Rennes v Bretani, odtud totiž pocházela skupina Volière Dromesko, se kterou tehdy Formani vystupovali. V Rennes měli dům, kde jsme je občas navštívili. Byl to svět sám pro sebe. I oni byli svět sám pro sebe… Bretaň je navíc pro mě zemí víl, skřítků a menhirů. S maminkou jsme si tenkrát o nich četly různé pohádky, to mi utkvělo v paměti.

Byly vaše kočovné dětské zážitky iniciací k rozhodnutí věnovat se divadlu? Nebo ten pocit přišel až později?

Antonie: Někdy ve třetí čtvrté třídě jsem poprvé nahlas vyslovila myšlenku: „Budu dělat divadlo!“ A už mě to zkrátka nepustilo. Ale i tehdy, když jsme předtím kočovali, věděla jsem, že tohle chci zažívat pořád, jen jsem to neměla spojené s profesí herečky. A po prvních hereckých zkušenostech jsem byla definitivně lapená. Tahle touha se mě držela i přes pubertu a gympl.

Emílie: Vlastně jsem přemýšlela, co jiného bych měla dělat. Divadlo byl veškerý, a vlastně jediný svět, který jsem znala. Hledala jsem spíš svoji úlohu v něm – dneska dělám produkci, což je profese, která mě nesmírně baví. Jsem nedílnou součástí celého procesu a zároveň mě těší nebýt tolik exponovaná. Poloha „ve stínu“ je mi nějak bližší.

Antonie: Přitom, když jsme s Emčou chodily do dramaťáku, byla mnohem lepší než já. Jednou jí dokonce dali sólo a mně jedinou větu, během které jsem se navíc i rozbrečela. Dodnes to vidím, Emča v modré paruce, já ubrečená…

Josefína: Jasně, všichni jsme si mysleli, že Emča bude herečka. Z nás všech byla největší komik!

Emílie: Ale neee…

Ivana Chýlková se rozpovídala o své dovolené. V létě k moři zásadně nejezdí

Upřímně – ze všech tří sester se mi opravdu zdáš nejvíc extrovertní.

Emílie: V tuhle chvíli možná – když se cítím komfortně, jsem taková. Ale herectví by mě nenaplňovalo tolik jako má současná profese. Baví mě neustále komunikovat s různými lidmi, což možná holky tolik nemají, to je pravda.

A Josefko, kdy ses pro divadlo rozhodla ty?

Josefína: Já se nerozhodla nikdy. A to je právě moje typická poloha. Ale cítím to podobně jako Tonička nebo náš děda Miloš. Když byl jako dítě v Čáslavi poprvé s rodiči v kině na němém filmu Prodaná nevěsta, v určitém momentě začal celý sál zpívat operní árie. A tak zatímco zpěváci na plátně jen otevírali pusu, diváci v kině postupně přezpívali celý film. Tenkrát si Miloš uvědomil, že film je to, co chce celý život dělat. U nás holek to bylo podobné. Fascinovalo nás divadlo, divadelní život. Jako dítě jsem to milovala, ale nikdy mě nenapadlo, že něčím v divadle skutečně budu.

Nějakou dobu jsem se snažila hrát, pak mě zaujala režie, psala jsem i autorské hry. Když ale došlo na lámání chleba, couvla jsem – bála jsem se, že se na DAMU nedostanu a že to pro mě bude devastující zkušenost. A protože jsem chodila na gympl, který byl pro mě značně „intelektuálně válcující“, rozhodla jsem se jít na filozofii. Pořád mě ale přepadaly divadelní návraty. Teď – po devíti měsících výjimečných setkání a divadla v rámci dramaturgické stáže v Činohře ND – se sice vracím ke studiu filozofie, ale divadlo tentokrát opouštím jen „institucionálně“.

Vzpomínaly jste, že vás strejda Matěj učil malovat, ty jsi, Josefko, dokonce ilustrovala knihu. Malujete všechny?

Emílie: Já ne! Jestli jsem na nějaké podobné činnosti zručná, tak možná na práci se dřevem… (smích)

Josefína: Počkej, nejen truhlařina ti šla výborně, dělala jsi přece skvělé náramky.

Antonie: Pamatuju, jak jsi vyrobila anděla – na takové věci jsem já byla příšerně nešikovná.

Emilie: Jo, to možná, ale malovat – to ne!

Josefína: My ovšem Emčiny malby milujeme!

Antonie: My je vlastně máme nejradši!

Josefína: Emilčiny a tátovy!

Monika Absolonová odhalila své soukromí: Sama není a je spokojená

Co vás ještě baví dělat společně?

Antonie: Tanec, všechny jsme chodily tančit a potkávaly jsme se v různých tanečních studiích. Emča chodila dlouho na kathak…

Josefína: … což je indický tanec ze severní Indie, kam jsem pak začala chodit i já. Chodily jsme tam dlouho, já si k tomu pak přibrala flamenco a Emča street dance.

Antonie: A já dělala jazz dance a modernu, v létě jsem jezdila s holkama na kathakové soustředění.

Josefína: Naši byli ve výchově v mnoha věcech benevolentní, ale dokázali nás motivovat a vést, přivést k tomu, abychom zkoušely neustále nové věci. Nikdy jsem nezažila pocit, že bych něco nestíhala. Šlo o přirozené trávení volného času.

Píšete si pořád deníky?

Emílie: Já píšu hlavně granty! (smích) Nemám moc tendenci se k věcem vracet, schovávat si zážitky a zapisovat je, jsem pořád na cestě dopředu, někam, kde to ještě neznám! Řekla bych, že jsem v hodně věcech spíš průměrná, než že bych vyčnívala, ze všeho jsem vždycky měla dvojky, jen málo jedniček.

Když na tím teď přemýšlím, zdá se mi, že podceňování se je vaše typická rodinná vlastnost…

Josefína: Kdyby přišel konec světa, chtěla bych mít svoji rodinu pohromadě, ale vím, že kdyby šlo svět zachránit, Ema to určitě udělá. Má dar komunikace a lidi s ní strašně rádi pracují. A zároveň vím, že Ema nemá ráda lichotky, tak toho raději rychle nechám.

Antonie: Jednu dobu si holky lepily různé obálky, obaly, vlastně si vytvářely takové svérázné deníky. Ale mně to nikdy nešlo, neuměla jsem zážitky zaznamenávat. Doma mám sice krabici věcí, ale nedokázala jsem ji nikdy „zpracovat“. Nebo ještě jinak – baví mě se zabývat tím, co jsem prožila, ale neumím si sednout a sepsat to. A všechno, co píšu, včetně diplomky, konzultuju s Josefínou.

Jaké bylo, když jste spolu pracovaly v Dejvickém divadle na inscenaci Játra, jedna v pozici režisérky, druhá herečky? Bylo náročné váš vztah překlopit?

Josefína: Řekla bych – překvapivě profesionální. Máme v sobě hluboko zabudované vztahové struny, které jen tak něco nerozladí. Tedy harmonické napojení, věděla jsem, že Tonče při zkoušení spoustu věcí nemusím říkat, že je cítí. A že když jí naopak něco řeknu, že ví, že to nemyslím blbě. Vnímala jsem to jako dar, že se mnou Tonička při zkoušení je, dávalo mi to obrovskou sílu.

Byl jedním z důvodů jejího obsazení i fakt, že autorem textu byl váš děda Jiří Stránský a šlo svým způsobem o intimní rodinnou věc? Vlastně nepřímou komunikaci s dědečkem?

Josefína: Vtipné je, že inspirátorem nápadu byl někdo úplně jiný, deus ex machina, umělecký šéf Dejvického divadla Martin Myšička. Sama o sobě bych se nikdy neodvážila navrhnout, aby Tonča v inscenaci hrála. Samozřejmě, že mě to napadlo. A proto jsem byla ráda, že Martin s tím přišel sám. Ale máš pravdu, od začátku šlo svým způsobem o rodinný podnik.

Na jednu stranu to tedy bylo příjemné a bezpečné, na druhou stranu šlo o obrovské břemeno, hlavně vůči Dejvickému divadlu, ale i dědečkovu textu a jeho odkazu. Člověk má radost, a zároveň se obává, aby to vědomí zodpovědnosti nepřebilo vše ostatní, nesunulo inscenaci jiným směrem. Na inscenaci kromě naší mámy spolupracovala i dramaturgyně Eva Suková, což bylo nesmírně důležité – i proto, že není součástí naší rodiny.

Toničko, když jsi začala v Dejvickém divadle pracovat jako šatnářka, vybrala sis je úplně náhodou, nebo tě už tenkrát vedly určité sympatie…

Antonie: I tohle vzniklo díky dědovi. Bylo mi patnáct šestnáct, hledala jsem brigádu, stejně jako moje sestry. Dejvice pro mě měly punc divadla, kam se jen tak nedostaneš, dokonce jsem ani nevěděla, že dědeček je součástí správní rady. Takže když mi nabídl, že by mi tam mohl pomoci získat místo šatnářky, ale že tam na podobné místo čeká řada lidí, řekla jsem si – super! – a čekala, až se šatna uvolní.

A pak mi jednou zavolal. Den před mým nástupem jsem viděla film s Klárou Melíškovou, pak ji potkala v divadle, zamávala na ni… Upřímně, do té doby jsem v Dejvicích viděla naživo jen Racka a najednou jsem byla uvnitř, viděla jsem inscenace, které měli na repertoáru. A teď tam navíc částečně hostuju, nedávno jsem dělala záskok, s každým si tam tykám.

Dana Morávková má ohledně nevěry jasno. Jedna zkušenost jí stačila

Ale když tě herečka Marta Issová doporučila svému muži Davidu Ondříčkovi na hlavní dívčí roli v dvoudílném filmu Dukla 61, už jsi herectví studovala, ne?

Antonie: Pár malých zkušeností jsem měla, ale na herectví jsem zatím byla jen přijatá, proto mě samotnou její doporučení překvapilo. Dukla mi v rozjezdu kariéry dost pomohla, točila jsem ji o prázdninách před prvákem, měla jsem čas, v tom to bylo výrazně jednodušší, pak hned přišla Balada o pilotovi. Ale mým tehdejším cílem bylo dostat se na DAMU, a když se mi to povedlo, natáčení bylo jakýmsi bonusem navíc. Nevěděla jsem, jak ve filmovém světě fungovat, vlastně dodnes v něm trochu tápu.

A přitom máš sestru produkční! Emilko, podle čeho si vybíráš divadla, pro která pracuješ? 8lidí a Vzlet nejsou úplně „mainstreamové“ soubory a projekty.

Emílie: S lidmi ze souboru 8lidí jsem pracovala už v DISKu, většinu z nich jsem potkala při jiných projektech, jichž se jednotlivě účastnili. A pak se tahle skupina absolventů režie, dramaturgie a scénografie rozhodla založit vlastní soubor a hledali někoho do produkce. Nadchlo mě to – často pracují s dokumentárním divadlem, vezmou si určitý příběh, téma nebo osobnost a pokusí se ho zpracovat. Dělali jsme například projekt Pressparadox, inscenaci o ruském novináři Babčenkovi, který zinscenoval svoji vlastní vraždu, aby mohl emigrovat.

Nebo jsme v rámci společného projektu s Činohrou Národního divadla Sametová simulace vytvořili inscenaci Federál, divadelní rekonstrukci schůzí Federálního shromáždění od listopadu do prosince 1989 podle reálných záznamů, které se dochovaly v archivech. V audiowalku Kleopatra, který vznikl ve spolupráci s divadlem Na zábradlí, se diváci zase vydají na pouť z divadla ven do egyptského podsvětí. A na příští rok chystáme společně s audiovizuálním umělcem Jiřím Žákem inscenaci na téma vývozu českých zbraní do Sýrie.

Některé vaše inscenace jsou tedy víc politické, jiné happeningové?

Emílie: Ano, důležitá je pro nás i participace diváků, bez nich by naše projekty nefungovaly. Diváci se jich aktivně účastní, například v případě Federálu dokonce hlasují. Zároveň se snažíme vytvořit přívětivé a bezpečné prostředí i pro publikum, které má z podobných „aktivních“ zážitků lehké obavy. Byť jsou členové souboru 8lidí neherci, ve svých projektech hrají. Vlastně – hrajeme, i já jsem se coby alternantka jedné z rolí dostala na jeviště.

Antonie: Musím říct, že jsem Emču viděla hrát dvakrát a bylo to vždycky skvělé. Kolegové i lidi z publika ji chválili, jak skvěle na jevišti mluví. Emi, prostě – máš to v sobě!

Emílie: Protože jsem zvyklá neustále na někoho mluvit a úkolovat větší skupinu lidí.

Josefína: V naší rodině vždycky všichni mluvili nahlas, v tomhle směru jsme my tři dobře vytrénované. (smích)

Emílie: Od konce loňského července jsem také produkční vršovického Vzletu. Jde v podstatě o kulturní centrum a křižovatku, kde se pořádají koncerty, divadelní představení, výstavy. Vlastně takové průtokové místo, navíc se skvělým týmem v čele s mým bývalým pedagogem Petrem Prokopem.

Vaše profese se skvěle doplňují – autorka a režisérka, produkční a herečka. Nenapadlo vás natočit společně film?

Josefína: Značka Forman Sisters s odkazem Forman Brothers’ existuje – ne oficiálně, ale máme dokonce už dvě edice triček s tímhle logem. I s podnadpisem „100 % women power“ – to kvůli našemu tatínkovi, který je naším velkým fanouškem. O filmu jsme se zatím nebavily, ale divadelní projekt v plánu máme.

Což se možná stane i díky naší mamince, která píše scénáře a ráda by napsala drama o našem společném vztahu. Společně jsme vymýšlely a organizovaly různé oslavy a výročí – například k pětaosmdesátinám dědečka Jíry či k padesátinám tatínka a strejdy, jimž jsme také pomáhaly se vzpomínkovým večerem na dědečka Miloše.

Janek Ledecký: Nejsem vůbec tak soutěživý, jako je Ester

Už několikrát tady zaznělo jméno, či jména vašich dědečků. Jednou jsi, Toničko, řekla, že víš, že vždycky budeš vnučkou Miloše Formana a všude se tahle nálepka s tebou potáhne. Potomků slavných lidí se většinou všichni ptají, jak je jejich původ ovlivnil umělecky. Mně ale spíš napadá – být vnučkami Jiřího Stránského a Miloše Formana je spíše morální závazek, ne?

Emílie: Sama jsi zmínila, že všechny tři máme tendenci se trochu shazovat. Kladu na sebe strašně velké nároky, i když to ode mne okolí neočekává. Ale když máš Stránského a Formana za zády, když ti dýchají na ramena, nemůžeš jinak. A nejen oni, i moje babičky, moji rodiče jsou ohromní a morálně silní. I proto cítím tíhu a vytvářím na sebe někdy až extrémní tlak. Mám pocit, že okolí ode mne očekává velké věci – i když to většinou není pravda.

Antonie: Často se automaticky shazuju, třeba jen nenápadně a lehce. Hrozně se bojím, aby někdo nepředpokládal, že si myslím, že jsem „něco víc“. Mám prostě pocit, že si pozornost okolí musím víc zasloužit. Že se k tomu musím dopracovat, abych pozornosti byla hodna. A vím, že se vždycky objeví někdo, kdo mě bude vnímat přesně takhle. A může to být klidně jen proto, že jsem mu nesympatická a můj původ použije spíš jako berličku.

Po půl roce na gymplu mi můj blízký kamarád řekl, že si myslel, že kvůli tomu, čí jsem vnučka, budu hrozně namyšlená. Tehdy poprvé mě s tím někdo konfrontoval. Přitom jsem se ze začátku bála s někým vůbec promluvit, nejsem spontánně extrovertní, nedokážu se seznámit na povel, to máme všechny podobně. Jsem za to vděčná, naši nás nikdy nevedli ke společenské exhibici, neměli jsme doma potřebu se s dědečky fotit. A neměli ji ani oni, spíše jsme si užívali vzájemnou přítomnost, jen tak.

Možná to souvisí i s tím, že vaši rodiče prožili období, kdy byli potomky „třídních nepřátel“, ne respektovaných osobností…

Josefína: Mám to podobně jako holky. Mluvím o tom, že jméno Forman je závazek, že ode mě okolí něco očekává – a přitom vím, že to tak většinou není. Jde o dvojí past. Často si přijdu víc pod drobnohledem, než to ve skutečnosti je. A kvůli tomuhle pocitu může u ostatních vznikat dojem, že si skutečně o sobě moc myslím, protože jim podsouvám, že nikdy nebudu tak dobrá, jako moji rodiče a prarodiče.

Zkrátka se snažím vybalancovat fakt, že jsem „něčí“ potomek, snažím se být na to hrdá, být si toho vědomá – ale netrápit se tím příliš, nemyslet na to často, mít od svého jména trochu odstup. V současnosti je nejzábavnější fakt, že si mě lidi pletou s Toničkou, zdraví mě, mají se k mé osobě, chtějí si se mnou povídat. A já jim chci dopřát radost setkání s Toničkou, takže chvíli dělám, že jsem skutečně svoje sestra, a pak teprve prozradím, že ne, abych je bezpečně uvedla do reality.

Antonie: U takových situací bych chtěla být. (smích)

Josefína: Osobně vnímám své předky dost intenzivně, proto tak váhám, zda se věnovat divadlu naplno, a pořád chodím kolem horké kaše. Děda Jíra, táta i Miloš pro mě jsou obrovskými vzory, nejen divadelními. Jak říkáš, hlavně morálními. Vždycky se stavěli na stranu svobody, ale i rodiny.

Měly jste čas a příležitost si s dědečky o podobných věcech povídat?

Josefína: O slávě jako takové se u nás doma moc nemluvilo. Největší škola od dědečka Jíry byla jeho rada: „Když se lituješ, stoupni si před zrcadlo a říkej si – jsem chudák, jsem chudák, jsem chudák – než se rozesměješ. A to ti pomůže!“ Dědečkové nám říkali naprosto obyčejné věci, které ale měly kořeny v tom, jací byli.

Antonie: S Milošem jsme se o slávě moc nebavili, děda Stránský si z toho spíš dělal srandu, větu „No tak jsem slavnej!“ říkal s určitou ironií. A dodával: „Co mám dělat?!“

Josefína: Byl na sebe pyšný a zároveň to ironizoval. Občas jsme mu to v rodině vyčítali, i babička, že po revoluci začal působit téměř všude, všude ho chtěli mít.

Jaké filmy od dědy Miloše máte rády?

Antonie: Neumím na tuhle otázku odpovědět, preference dědových filmů se mi dost mění. Jsou autentické, v každém životním období se mi líbí něco jiného. Jako mladší jsem třeba neměla vztah k jeho českým filmům, milovala jsem Přelet nad kukaččím hnízdem, Vlasy. A pak jsem jela na nějaký výlet, stáhla si Černého Petra a pustila si ho sama a úplně mě pohltil. Největší zážitek a objev jsem měla z výkonu Jima Carreyho v Muži na Měsíci.

Emílie: Nejintenzivněji – alespoň v určitou část života – mě ovlivnily Vlasy, zejména hudba, viděla jsem je nejčastěji ze všech dědových filmů. Ale dlouho mi trvalo, než jsem viděla všechny, v tomhle jsem hrozná.

Josefína: Výhodou je, že zase tolik filmů nenatočil, a byl na to právem hrdý. Zatímco děda Jiří jel pořád jako fretka, Miloš byl pyšný na svoji „lenost“. Ale my všichni věděli, že vždycky čekal na osud či zásah, že všechno zaklapne a příběh scénáře k němu promluví. Snažím se tím inspirovat, ale moje strategie jsou, bohužel, opačné – dělám toho moc a vždycky na to dojedu… I pro mě byly určující a zásadní Vlasy, ale měla jsem i období Hoří, má panenko, období Valmonta, Taking Off. A teď už mám dlouho období Amadea, téma srovnávání a žárlivosti je totiž i moje velké téma.

S Formanem na kole. Za dobrým jídlem jsme jeli světa kraj, říká Radim Kratochvíl

Když zůstaneme u filmu – Toničko, ty jsi natočila sice jen několik filmů, zato všechno příběhy s morálním přesahem a apelem. Klidně bych tam zařadila i tvůj nejnovější film Slovo, který nominovali do Hlavní soutěže Karlovarského festivalu.

Antonie: Mám tam jen maličkou roli sekretářky hlavního hrdiny. Když mě režisérka Beata Parkanová oslovila, spolu se scénářem mi poslala i psací stroj, abych se na něm přes prázdniny naučila psát. Já to neuměla, spíš jsem si s ním hrála, takže mě to máma musela skutečně naučit. To, že většinou ztvárňuju role v historických filmech s morálním apelem, je spíš náhoda. Ve Varech jsem měla ještě jeden film, Hranici lásky.

Dokážu si představit, že příběh příliš „otevřeného vztahu“ někoho pobouří, ale už teď mám na něj od lidí, kteří ho viděli, hezké reakce. Je to autentické, syrové a hraju tam navíc s naším blízkým kamarádem z dětství Matyášem Řezníčkem.

Josefko, loni jsi dostala Cenu Toma Stopparda za nejlepší původní esejistickou práci. Sama říkáš, že ve svém textu „opěvuješ selhávání, ale úspěch je někdy i fajn“. Není to v kontextu toho, o čem jsme se teď společně my čtyři bavily, až rouhačské?

Josefína: Člověk by asi neměl sám sebe hodnotit, kde všude selhává, ale měl by mít zdravou sebereflexi. Já často mívala pocit, že selhávám, jde vlastně o mé osobní téma a zároveň i téma mojí disertace. Trochu se snažím nenápadně vrtat do obecně přijímaného názoru, že nejdůležitější je pořád jít za úspěchem. Selhání pro mě není rezignace a odmítnutí, ale odvaha sám sebe konfrontovat v různých situacích.

A zároveň schopnost vzdávat se sám sebe a nově se objevovat. Hraniční a pozitivní zkušenost, která je bolestná, opravdová a lidská. Hodně to vypovídá o vztazích mezi lidmi, o mocenských vztazích, o vztazích, které máme sami se sebou. Vždycky jsem se hodně v sobě rýpala, hodně jsem se řešila, oba dědové mi to vyčítali a varovali mě, že je to cesta do pekel. Selhání mě ale zajímá víc než úspěch a progres.

Tebe nějaké konkrétní selhání posunulo?

Josefína: Určitě. Měla jsem okolo dvaadvaceti těžké depresivní období a nějakou dobu jsem se i psychiatricky léčila. Díky tomu jsem získala čas se s úzkostmi a strachy vyrovnat a setkala se s lidmi, kteří procházeli podobnými emocemi a pocity jako já. Nejdůležitější pro mě ovšem bylo, jak jsme to zpracovali doma v rodině, to byla ta pravá zkušenost. Navzdory tomu, jak jsem selhala, jak jsem nejen jim ublížila, mě moje rodina přijala s láskou a respektem.

Emílie: V tu chvíli jsme všichni cítili, jak je pro nás důležité prožít Josefčinu nemoc spolu. Pocit určitého selhání jsme totiž najednou cítili všichni. A díky tomu jsme mohli pak jít spolu dál a z krize se ponaučit. Josefčina nemoc udělala v našich vztazích čisto, i tam, kde předtím nebylo. Díky tomu jsem si uvědomila, jak výjimečná a důležitá je fungující rodina, jak výjimečné je pouto, které mezi sebou máme.

Josefína: Jakékoli selhání otevírá vnímavost. Špatné je, když je naše vnímavost obrácená dovnitř, to je tanec nad propastí. Ale když podobná krize otevře stavidla vnímavosti mezi lidmi, v rodině, mezi přáteli, může být selhání i určitým darem. Nakonec – žijeme ve věku, kdy lidstvo na mnoha úrovních selhává. A měli bychom společně a otevřeně řešit, co s tím.

Jsou prázdniny, na co se teď aktuálně těšíte?

Antonie: Už třetí léto si děláme takový rodinný ženský kruh, my holky jezdíme s naší mámou na výlet. Dvakrát jsme byly v Bílých Karpatech a letos jedeme do Beskyd. Je to takové symbolické, v naší rodině vždycky víc cestoval táta a máma se obětavě starala o dům. Tak se jí snažíme dát prostor, aby si někam vyjela i ona. Jde o krásně strávený společný čas. (zasní se)

Josefína: Pozor, nemaluj si to moc idylicky, vždycky se tam pohádáme a já se pak konfrontuju se svou výbušnou povahou. Ale taky společně hrajeme hru Na křídlech a jsme zkrátka příliš přirozené, jak by to Facebook asi nechtěl nikdy vidět. Ale jinak je to opravdu skvělé. Upřímně – já se nejvíc těším na to, že naše Ema bude mít konečně dovolenou!

Josefína Formanová (*1992) je absolventkou oboru Filozofie na Filozofické fakultě UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se divadelní a literární kritice a drobné publicistice. Režírovala své autorské představení Posedlí hrou na Lodi Tajemství a spolupracovala na třech projektech se studenty DAMU. V prostoru Anti.kvariátu v Dejvickém divadle režírovala divadelní hru Jiřího Stránského Játra. V letošní sezoně působila jako stážistka dramaturgie Činohry Národního divadla.



Emílie Formanová (*1995) studovala obor Produkce na DAMU. Při studiu pracovala na brigádě jako recepční. Už pátým rokem se věnuje produkci festivalu Divadla bratří Formanů ARENA. Současně působí jako produkční tvůrčí umělecké skupiny 8lidí a vedoucí produkce v kulturním centru Vzlet v pražských Vršovicích.



Antonie Formanová (*1998) je absolvující studentkou herectví na KALD DAMU. Od roku 2019 hostuje v Dejvickém divadle, kde nejdříve působila na brigádě jako šatnářka. Působí také v improvizační skupině NO A!, založené Simonou Babčákovou. První filmovou roli získala v díle Davida Ondříčka Dukla 61 (2018), posléze hrála v historickém filmu Balada o pilotovi (2018), který byl natočen podle scénáře jejího dědečka Jiřího Stránského. Za svoji roli ve filmu Okupace byla oceněna Českým lvem za rok 2021 v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli​.

Autorka textu je dramaturgyní Národního divadla.