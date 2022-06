„Bylo to naprosto úžasné, protože jsme udělali velký kus práce, a to hlavně díky kreativnímu řediteli Samu Dolcemu a prezidentce Miss Czech Republic Taťáně Makarenko. Dali mi velkou volnost, ale zároveň mě vedli podle svých vizí,“ neskrývá Petr Huser své nadšení s tím, že nové prostředí má na jeho tvorbu vždy pozitivní vliv. A to i přesto, že realita focení na tropickém ostrově nebyla vůbec jednoduchá.

Women of the Czech Republic. Šest krásek nafotilo kalendář pro nemocné děti

„Přišlo mi, že se mě ten ostrov chce vysát život. Teploty se pohybovaly kolem 30 °C a dny byly velmi krátké, takže jsme vstávali hodně brzo, abychom měli to nejlepší slunce,“ dodal Petr Huser s úsměvem.

V příštích dnech se můžete těšit na rozhovor s Petrem Huserem.