Tip na čtvrtek 16. ledna: Zásoby křečka na zimu odhalí výstava

Co dělají rostliny a živočichové pro to, aby přečkali zimní období, se zájemci dozví na výstavě Když příroda spí, která je až do začátku března k vidění v Zámecké komoře Muzea Vyškovska. Příchozí se dozví, jakými proměnami procházejí rostliny a živočichové na podzim a jak se na příchod nejchladnějšího období v roce připravují, třeba jaké zásoby si dělá křeček.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek