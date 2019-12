KDY: sobota 30. listopadu od 9.00

KDE: Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4, Vyškov

ZA KOLIK: zdarma

Den začne příjemně - vyhlášením vítězů regionálního kola soutěže Jižní Morava čte. V deset hodin dopoledne se pak lidé přenesou díky představení žáků vyškovské základní umělecké školy do světa půlnočního gangu. Inscenace lidem přiblíží příběh kluka, který se dostane do nemocnice, kde se dostane do party dětí, které každou noc někam záhadně zmizí.