KDY: sobota 5. ledna od 17.30

KDE: kino Sokolský dům, Vyškov

ZA KOLIK: 130 korun

Aninka žije se dvěma sestrami, kterým ale musí dělat služku. Jednoho dne najde pírko, pomocí kterého přivolá prince zakletého do ptačí podoby. Když to její sestry zjistí, pírko zničí. Aninka má jedinou možnost, jak zachránit svého milého - vydat se ho hledat do světa.