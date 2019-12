Tip na čtvrtek 28. listopadu: Knihovnu v Bučovicích provoní perníčky

Bučovice - Zavítat do knihovny a kromě vůně knih nasát také vánoční atmosféru díky oblíbenému cukroví mohou lidé v Bučovicích. Výstava vánoční perníčků a dalšího cukroví začíná ve čtvrtek 28. listopadu a potrvá do 16. prosince. Koná se v oddělení pro dospělé v Knihovně Anny Šperkové v Bučovicích. Otevřeno je denně kromě pondělí, a to v úterý a čtvrtek odpoledne, ve středu a v pátek od devíti do půl šesté.

Cukrářky s perníky ze SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně. | Foto: DENÍK/Jan Karásek