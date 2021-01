KDY: 5. ledna od 18.30

KDE: on-line

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Diváci se mohou těšit na povídání o tom, jak se Veronika Jiříčková vydala sama poprvé se svou koloběžkou na expedici na to nejméně vhodné místo pro koloběh. Expedice do země vichru, krvelačných ptáků a strmých kopců. Ale také do země dechberoucích výhledů za každou zatáčkou, horkých jezírek, vodopádů, papuchalků a mnoho dalšího.