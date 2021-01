KDY: denně od 9.00 do 16.00

KDE: park, zámek Slavkov-Austerlitz

ZA KOLIK: zdarma

„Podobné hry jsou jednou z mála možností, které mohou návštěvníci využít, aby se při pohybu na čerstvém vzduchu v našem parku také něco nového dozvěděli a trochu se pobavili. Moc nás těší, že pátrací hry baví nejen děti. V parku vídáme spousty manželských párů, důchodců i mladých lidí,“ informovala ředitelka slavkovského zámku Eva Oubělická. Zámeckým parkem zájemce nyní provede hra s názvem Zachraň Andromedu, která potrvá do 28. ledna. Soutěžící nasbírají při procházce dvanáct písmen, ze kterých složí a vyluští hádanku. Luštit mohou i Příběhy do kamene tesané. Luštitelé odhalí tajemství antických Bohů ukrytých do barokních soch v parku.