Tip na pondělí 8. června: V zámecké konírně uvidí restaurátory při práci

Konírna zámku ve Slavkově u Brna nabízí zájemcům každý všední den možnost nahlédnout do tajů práce resturátorů. Možnost trvá až do 18. června, a to od devíti ráno do pěti odpoledne.

Restaurování zámek Slavkov | Foto: deník