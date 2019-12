Tip na sobotu 7. prosince: Na zámek přijede Ježíšek s celou rodinou

Na živý betlém se mohou lidé přijít podívat do Slavkova u Brna v sobotu 7. prosince. Ježíšek se tu objeví v jesličkách s celou svojí rodinou. Postará se o to spolek Per Vobis. Scénu doplní i další postavy a možná přijdou i zvířátka.

Ilustrační foto | Foto: Iva Janoušková