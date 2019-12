KDY: 10. prosince od 17.00 hodin

KDE: Kulturní dům Bošovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V pokračování úspěšné pohádky Anděl páně anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, je ale přesvědčený o tom, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh. Jak to celé dopadne, to už musí diváci zjistit sami.