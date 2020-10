Tip Deníku na prohlídku on-line: Račte vstoupit do divadla, lákají z muzea

Račte vstoupit do divadla. Takový název nese výstava, jejíž prohlídku nově nabízí brněnská Moravské zemské muzeum v online prostoru. Virtuální prohlídku umožnili zástupci muzeí poté, co byly ohlášená vládní nařízení, která na dva týdny vstup do muzeí zakazují. Výstava se původně konala v pražském Národním muzeu, její uvedení v Brně z důvodu pandemie vedení muzea nahradilo nabídnutím virtuální podoby.

Račte vstoupit do divadla. | Foto: NM