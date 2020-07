KDY: 3. července až 30. srpna

KDE: Galerio Orion Muzea Vyškovska

ZA KOLIK: 30 nebo 15 korun

Holub je považovaný za jednoho z nejstarších živočišných druhů, které si člověk ochočil. Během tisíciletí vzájemného soužití se naskytlo mnoho situací, kvůli kterým se stal pro lidi nepostradatelným partnerem. A právě vzájemný vztah člověka a holuba je základním mottem celé výstavy.

Ve své první části přibližuje fenomén holubí pošty, od jejich počátků ve starověku přes znovuobjevení ve středověku až po využití v moderních válečných konfliktech devatenáctého a dvacátého století. Poukazuje tak na vyspělé civilizace starověku, které tyto pozoruhodné opeřence oceňovaly pro jejich rychlost, vytrvalost a výjimečný orientační smysl. Další části výstavy přibližují prostředí, ve kterých se různé druhy holubů vyskytují. Malý opeřenec je na výstavě připomenut nejen jako doručovatel zpráv, ale i jako součást náboženských systémů nebo symbol mírového hnutí. Výstava bude k vidění do konce srpna v Galerii Orion Muzea Vyškovska.

Otevřeno je denně kromě pondělí, a to od desíti do šesti s polední pauzou ve všední dny, o víkendech od jedné do pěti.