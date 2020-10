Knihovnice z vyškovské knihovny Karla Dvořáčka Zdeňka Adlerová doporučuje čtenářům knihu Plyšový Budha od Michala Čagánka. Napište nám také, co právě čtete nebo jaká kniha vás ovlivnila.

Zdeňka Adlerová z vyškovské knihovny Karla Dvořáčka. | Foto: archiv Zdeňky Adlerové

Laskavost i neurvalost, láska i zločin, fantazie i přízemnost, logika i absurdnost, vzdělání i tupost, život a smrt. Je to inspirativní sen o vědomém životě a svobodné duši, nebo klinický obraz mentálně postiženého či nadmíru deprivovaného chlapce? Je a není to román. Je a není to duchovní literatura. Tak jako člověk je a není dobrý či zlý. Rozhodně to je, alespoň pro mě, stejně důležitá kniha jako Coelhův mystický Alchymista či Poutník. V těchto příbězích totiž neprochází katarzí jen literární hrdina, ale také čtenář.