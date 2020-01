Tip na koncert: Na Rockových školách zazpívá David Koller

David Koller, Cocotte Minute, Zoči Voči, Kern a další oblíbení interpreti budou hosty na letošním ročníku Rockových škol v Bučovicích. Lístky mohou momentálně zájemci sehnat v předprodeji za 390 korun. Děti do dvanácti let mají vstup zdarma a děti do patnácti let za sto korun.

David Koller | Foto: Jan Bartoš