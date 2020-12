KDY: 19. prosince od 19.00

KDE: Facebook a YouTube

ZA KOLIK: zdarma

Jelikož se nemůžeme z důvodu koronavirových opatření potkat na vánočních koncertech a sdílet společné zážitky, přicházíme do vašich domovů s online koncertem na podporu činnosti dvou vyškovských neziskových organizací a to Piafa Vyškov a Paprsek, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice.



Vybrali jsme pro Vás ten nejtradičnější vyškovský program, který máme na Vánocích všichni rádi a za účelem dobré věci spojili přední osobnosti vyškovského kulturního života. Slavnostní náladu uvodí koledy v podání trubačů, kteří oznamují příchod Štědrého večera z vyškovské radnice, populární úpravy nejen vánočních hitů v podání vokálního uskupení Za5, potěší a zklidní vás adventní čtení Zdeňky Adlerové z Knihovny Karla Dvořáčka. Uslyšíte vánoční klip Dětského pěveckého sboru Motýlek a zaujme Vás spojení přednesu a výtvarného umění, které se uskutečnilo na ZUŠ Vyškov díky spolupráci literárně-dramatického a výtvarného oboru pod vedením Adriany Marie Štark a Věry Kučerové. Těšit se můžete i na několik dalších čísel a drobných překvapení. Večerem Vás provede moderátor Dalimil Ševčík.



Pojďme být k sobě laskaví, zkusme se potkat všichni v jeden okamžik u obrazovky, byť přitom zároveň pečeme vánočky či balíme dárky, a rozhodněme se přispět na dobrou věc. Abychom mohli všichni sdílet neopakovatelnou atmosféru letošních vyškovských Vánoc, dala se v této nelehké době dohromady řada lidí, kteří vám chtějí udělat radost a připomenout, že Vánoce jsou tím nejlepším časem pro velkorysost, pochopení a pomoc bližním.



Koncert začne 19. prosince v sedm hodin večer na facebooku Městského kulturního střediska Vyškov a na YouTube Vyškovské televize. Bude také dostupný v kabelovém vysílání Vyškovské televize od 24.12. do 31.12.2020.

Sledování koncertu je zcela zdarma. Daným organizacím je možno přispět po celý měsíc prosinec až do 6.ledna protřednictvím pokladniček umístěných pod vánočním stromem na Masarykově náměstí nebo právě zasláním částky na sbírkové účty, které poběží na obrazovce při online vysílání koncertu, a to opět až do 6.ledna.

Sbírkové účty organizací: Piafa: 4416068349/0800, Paprsek: 236050995/0600. Celkovou částku vybranou za tento měsíc sdělí organizace lidem po ukončení sbírky.





MONIKA HOLZEROVÁ