Diváky ve Vyškově čeká pořad plný neotřelého humoru a odvážných témat. Trojice žen Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová se potkaly náhodou, ale už léta jsou kamarádkami.

Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová dorazí do Vyškova se zábavnou talk show. | Foto: Deník / VLP Externista

Na internetu vytvořily pořad Tři v jednom, ve kterém přehrávají různé situace ze života, a mají s ním nebývalý úspěch. Spojení těchto dam je fenoménem ve světě humoru. Do Vyškova přijíždí 19. června s unikátním projektem, kterým je vlastní zábavná talkshow 3v1 s moderátorem. Program není přístupný divákům do 15 let.