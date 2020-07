KDY: 30. června až 15.listopadu 2020

KDE: Muzeum vyškovska

ZA KOLIK: 80 nebo 40 korun

Expozice je zajímavou přehlídkou dějin mincovnictví Střední Asie a Blízkého východu ve starověku, v předislámském i islámském období. Mincovní poklady doplňují muzejníci vybranými vzácnými mincemi starověké Římské říše, středověké Byzantské říše, Osmanské říše a mnoha středověkých státních útvarů.

Výstava navíc sdělí návštěvníkům, co bylo možné si v konkrétní době za vystavené mince koupit, jaká byla jejich hodnota a jaká nebezpečí číhala na cestách na všechny, kteří velkými finančními obnosy disponovali.



Výstavu bylo možné připravit díky spolupráci s Muzeem Jantarové stezky a Hedvábné cesty v Ostravě. K vidění bude do poloviny listopadu ve velkém sále. Otevřeno je denně kromě pondělí, a to od desíti do šesti hodin s polední pauzou. O víkendech od jedné do pěti.