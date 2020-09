KDY: denně 10.00 až 18.00

KDE: Zámek Slavkov-Austerlitz

ZA KOLIK: 90 korun dospělí, 70 korun děti

Výstava předvádíručně šité modely šatů na panenkách Barbie a Steffi. Lidé se mohou těšit na nejznámější oděvy významných historických postav, například Marie Terezie, Jana Ámose Komenského, Karla IV., Lady Diany a mnohých dalších. Nechybí ani Napoleon a Josefína. Veškeré modely historických oděvů jsou ušité přesně podle portrétů nebo fotografií v odborné literatuře.

Navrátit se prostřednictvím šatů v čase mohou příchozí ještě do konce září. Otevřeno je od úterý do neděle - od devíti ráno do pěti hodin odpoledne.