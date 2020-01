KDY: do 1. března 2020

KDE: Muzeum Vyškovska

ZA KOLIK: 40 korun

Naučí se rozlišovat mezi pravými a nepravými zimními spáči a dozví se, jak lze v zimě pomoci aktivně zimujícím živočichům. Odhalí také, co stojí za fenoménem ptačích migrací a kam kteří ptáci na zimu odlétají. V neposlední řadě se dozví také zajímavosti z říše hmyzu a stromů. Najdou zde odpovědi na otárky - jak přečkávají zimu včely a vosy nebo kolik let žijí nejstarší stromy u nás.



Otevřeno je denně mimo pondělí od devíti do pěti s polední pauzou. O víkendech mohou lidé výstavu navštívit od jedné do pěti odpoledne.