KDY: 5. září od 7.30

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: 160 korun

Tradiční akce láká nejen na ojedinělou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů, bicyklů, ale také na dobovou atmosféru. Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy, mezi auty zatančí nadšenci swing a pořadatelé nezapomenou na děti. Ani letos nebude chybět ani stylová doprava k zámeckému areálu. Z vlakového nádraží vypraví historické autobusy z Technického muzea Brno. Návštěvníky na Palackého náměstí dovezou zdarma řidiči jihomoravského Kordisu.

Akce již mnoho let láká nejen vystavovatele z celé České republiky, Slovenska, Rakouska ale i Nizozemí a Skotska. „O tom, jak to bude vypadat letos, bohužel nerozhodujeme my ani nadšení našich přátel, kteří ve starých vozech brázdí Evropou. Věříme, že i přes původní obavy, zda se kvůli pandemickým opatřením letošní ročník vůbec uskuteční, bude i letošní atmosféra dýchat starými časy plných hudby, tance a elegance a krásných dam,“ uvedla ředitelka festivalu Eva Oubělická.

Součástí setkání je i rozsáhlá burza náhradních dílů a starožitností. Nechybí ani odborný dohled nad přijíždějícími auty. Sedmičlenná odborná porota bude letos hodnotit auta a motorky hned v šesti kategoriích rozdělených zejména podle roku výroby. V šesté kategorii se porotci chtějí každý rok zaměřovat na technické unikáty. Zatímco loni hodnotili i kategorii sportovních motorek, letos dají prostor vozítkům, které „neškrábou, ale leští“, značky Velorex. Nejmladší vystavované vozidlo nebo jiný dopravní prostředek přitom může být do roku 1989. Do Slavkova se ale sjíždí i unikátní vozy pamatující dobu První republiky.

„V loňském roce jsme například ocenili automobil červený Praga Baby z roku 1938. Jako první vůz značky Praga dostal páteřový rám a nezávislé zavěšení kol, pohon zajišťoval litrový čtyřválcový motor. Celkem bylo vyrobeno asi 4200 vozů v deseti sériích,“ uvedl předseda odborné komise Pavel Opletal.

Pořadatelé letos také znovu umožní vystavovatelům a prodejcům burzy najíždět auty do parku již v pátečních večerních hodinách. Brány se pak návštěvníkům otevřou v sobotu od 7.30. Největší nápor pak očekávají mezi 9.00 a 11.00 hodinou. „Přestože na místě bude dostatek pokladen, doporučujeme zakoupení vstupenky v elektronickém předprodeji. Příchod do parku tak bude mnohem pohodlnější a rychlejší,“ doporučuje ředitelka Eva Oubělická.