V běžném roce by fašankové veselí znamenalo i tečku za plesovou sezonou, ale pro letošek zvyklosti mění uvolnění pandemických omezení. Proto v pátek a sobotu chystají chasy například v Krumvíři, Morkůvkách a Prušánkách svoje odložené krojové plesy.V pátek večer začíná tradiční krojový ples v kulturním domě v Morkůvkách na Břeclavsku. „Krojový ples má u nás tradici čítající desítky let. Letos jej nově pořádá obec, nejvíce práce ale samozřejmě odvede chasa. Přijíždí k nám i krojovaní třeba z Líšně a z okolí Brna,“ uvedla starostka Morkůvek Brigita Petrášová. Loni ples být nemohl, letos jej pořadatelé museli z původně plánovaného 19. února přeložit právě na pátek. Ples začne v osm večer. K poslechu a tanci zahraje Lácaranka, vstupné je sto korun, pro krojované je vstup zdarma.

Svůj krojový ples si nenechala ujít ani chasa v Prušánkách na Hodonínsku. „I u nás jsme museli ples posunout, zvažovali jsme, že ho spojíme s naší velikonoční zábavou, ale nakonec jsme se rozhodli už pro březnový termín. Přijede i chasa z dalších vesnic. K tradicím našeho plesu patří volba nejkrásnější dívčiny a šohaje plesu,“ informoval za pořadatele Ondřej Stávek. Ples v kulturním domě začíná v sedm hodin večer, hraje dechová hudba Bojané. Vstupné je sto padesát korun.

Rovněž v sobotu bude mít svůj krojový ples chasa v Krumvíři na Břeclavsku. „Tradičně přijede chasa z Šardic, se kterou chystáme předtančení Moravskou Besedou a také chasa z Jezeřan- Maršovic na Znojemsku. I u nás ples pořádáme po roční přestávce a v odloženém termín,“ potvrdil za pořadatele Martin Hrubec. Ples v kulturním domě začne v sobotu v osm hodin večer, slavnostní nástup všech krojovaných chystají pořadatelé na půl devátou, o hodinu později začne předtančení. K poslechu, tanci a dobré náladě Zahraje dechová hudba Zlaťulanka a cimbálová muzika Primáš. Vstupné pro krojované je padesát korun.

DALŠÍ TIPY

Brno a Brněnsko

Pouť za Ukrajnu

KDY: sobota, od 7.00

KDE: Bílovice nad Svitavou - Křtiny

Pěší pouť po části starobylé poutní cesty Romea Strata z Bílovic nad Svitavou do Křtin chystá na sobotu brněnské biskupství. "Připojuje k iniciativě na podporu míru a výzvě papeže Františka a společně s farností Bílovice nad Svitavou pořádáme pěší pouť na podporu Ukrajiny," uvedla mluvčí biskupství Martina Jandlová. V sedm hodin začne mše v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovících a v půl deváté vyjdou pěší poutníci z Bílovic do Křtin. Do poutního kostela Jména Panny Marie přijdou kolem poledne, následovat bude modlitba Anděl Páně, litanie a požehnání poutníkům. Pouti se zúčastní i ukrajinští uprchlíci ubytovaní v Bílovicích. Trasa vede po značené turistické stezce a je dlouhá devět kilometrů.

Šaliny pro Ukrajinu

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Brno, trasa Malinovského náměstí - Nové sady

ZA KOLIK: minimálně 100 korun



Historické šaliny "plecháč a dřevák" mimořádně vyjedou do brněnských ulic. Lidé se mohou povozit a zároveň finančně přispět na pomoc Ukrajině. Vozy budou jezdit ve dvacetiminutových intervalech, a to z Malinovského náměstí a ze zastávky Nové Sady - smyčka. Jízdné je dobrovolné, doporučené 100 korun. Vybrané finanční prostředky poputují na účet Diecézní charity Brno.

Ostatková zábava

KDY: pátek od 20.00

KDE: Čebín

Ostatkovou zábavu si týden po maškarním rejdění užijí lidé v Čebíně na Brněnsku. Koná se v místní sokolovně. Vstupné je 100 korun, masky mají vstup zdarma. K tanci, poslechu a dobré náladě hraje J: Band. Pořadatelé slibují bohatou tombolu.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 7.30 do 11.00

KDE: Ivančice



Kdo miluje regionální produkty a atmosféru farmářských trhů, může se v sobotu ráno vydat do Ivančic na Brněnsku. Palackého náměstí bude patřit trhovcům. Další trhy jsou v plánu 2. dubna a 7. května.

Světáci

KDY: od pátku do neděle, vždy od 19.00

KDE: Brno, Městské divadlo Brno

Není snad nikdo, kdo by neznal kultovní komedii Zdeňka Podskalského Světáci z roku 1969. Dílo plné ironie i hluboce lidského humoru si s pochopením střílí z malého českého člověka a rozesmává další generace diváků. Divadelní zpracování nestárnoucí komedie s písničkami připravil pro diváky Městského divadla Brno režisér Stanislav Slovák.

Improvozovna

KDY: úterý 8. března od 19.00

KDE: Brno, Reduta



Oblíbený improvizační seriál, ve kterém hrají herci Národního divadla Brno a jejich kolegové. Improvozovna je show rozdělená na přibližně dvacetiminutové třetiny, ve kterých herci živelně rozvíjí nejrůznější témata, vyrovnávají se s omezeními, překonávají překážky, a to vše v komunikaci s publikem. Účinkují Michal Dalecký, Roman Blumaier, Jiří Jelínek, Jiří Kniha a Alexandr Stankov.

Co by kdyby

KDY: sobota od 15.30

KDE: Brno, Divadlo Polárka

ZA KOLIK:

Příběh jedné obyčejné rodiny, která musí čelit všetečným dětským otázkám, inspirovaný knížkou slavné české spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové Co by se stalo, kdyby…si vychutnají diváci v brněnském Divadle Polárka. Vstupné je 80 nebo 120 korun.

Masarykův okruh pěšky

KDY: sobota a neděle od 9.00

KDE: Brno, Masarykův okruh

ZA KOLIK: zdarma



Poznat na vlastní nohy trať brněnského Masarykova okruhu. Místa, kde jindy zápolí mistři volantů a řidítek jsou ještě tuto a příští sobotu a neděli otevřeny pro poznávání při vycházce po okruhu. „Nadýchejte se čerstvého vzduchu, pociťte všudypřítomný adrenalin, vychutnejte si nádherné pohledy do kraje. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost, kterou vám přináší teplé zimní počasí,“ lákali pořadatelé. Masarykův okruh bude pro vycházky otevřený v sobotu a neděli od devíti do čtyř. Vstup je přes hlavní bránu a je volný.

Blanensko

Rájecké kamélie

KDY: do neděle od 9.00 do 15.00

KDE: Rájec nad Svitavou

ZA KOLIK: 170 korun vstup do zámku



Zámek Rájec nad Svitavou se může chlubit jedinečnou sbírkou kaméliových keřů a zámeckým zahradnictvím se skleníky, přístupnými pro zájemce vždy v únoru a v březnu, v době květu kamélií. Ještě do neděle najdou příchozí kamélie přímo v zámeckých komnatách.

Adamovské vyhlídky

KDY: sobota od 6.30

KDE: Adamov



Protáhnout se na turistickém pochodu nebo si užít po zimě jízdu v sedle kola mohou zájemci v sobotu v Adamově na Blanensku. Registrace účastníků je od půl sedmé ráno v restauraci Hradní. Pěší mají na výběr od šesti do padesáti kilometrů, cyklisté zdolají šestatřicet kilometrů. Akci s názvem Adamovské vyhlídky pořádá Klub českých turistů Malá Haná Velké Opatovice.

Hasičský bál

KDY: pátek od 20.00

KDE: Lysice

Po pandemické pauze se vrací i hasičský bál v Lysicích na Blanensku. „K tanci zahraje kapela Akcent. Připravená je bohatá tombola. Přijďte se do Lidového domu po dlouhé pauze pobavit a vrátit kulturní dění do normálu,“ lákali pořadatelé.

Pochod lesem se psem

KDY: neděle od 9.30

KDE: Blansko, Palava



Už po sedmnácté se na blanenské Palavě sejdou majitelé psů se svými čtyřnohými miláčky. Sraz je dvacet minut před desátou dopoledne na horním parkovišti zvaném Sloupečník v blanenské rekreační oblasti Palava. Odtud účastníci vyrazí na asi pět kilometrů dlouhou vycházku do Horní Lhoty do areálu Posel Jara. „Celou dobu se jde proti proudu potoka, po lesní silnici, není vhodná pro kočárky,“ uvedli pořadatelé.

Dětský karneval

KDY: pátek od 15.30

KDE: Boskovice, MC Veselý Paleček

Karneval pobaví děti v Boskovicích. Na programu je diskotéka a bublinková show. Pořadatelé slibují tvoření, soutěže i chutné občerstvení Kapacita je omezené, nutné se hlásit předem na e-mailové adrese palecek-boskovice@centrum.cz.

Městské a farmářské trhy

KDY: čtvrtek 10. března

KDE: Boskovice



Po zimní přestávce se také do Boskovic vrátil farmářský i městský trh. Za nákupy potřebných drobností i čerstvých produktů místních pěstitelů mohou lidé vyrazit vždy v sudé čtvrtky. Městský trh bude tedy příští čtvrtek od od devíti ráno do čtyř odpoledne na Růžovém náměstí, ten farmářský najdou lidé ve stejném čase na Masarykově náměstí. Další trh pořadatelé chystají na 24. března a poté každý sudý týden do konce roku.

Břeclavsko

Ochutnávka červených vín

KDY: sobota od 10.00

KDE: Velké Pavlovice

ZA KOLIK: 350 korun



Jedinou soutěž výlučně červených vín chystají na sobotní odpoledne pořadatelé ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Promenádu červených vín připravil spolek VOC Velké Pavlovice. Setkání v sokolovně začíná ve čtyři hodiny odpoledne a ochutnat nejzajímavější a nejlepší červená vína bude možné do deseti až do večera. Vstupné je 350 korun a zahrnuje neomezenou degustaci.

Koncert pro Ukrajinu

KDY: neděle od 15.00

KDE: Břeclav, Kino Koruna



Koncert pro Ukrajinu připravuje na nedělní odpoledne břeclavské Kino Koruna. Vystoupí ukrajinský operní pěvec Jurij Kruglov, na varhany jej doprovodí Jan Král. Pořadem provede Hana Odryášová, ředitelka Českého rozhlasu Brno. Zazní mimo jiné skladby Johana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka či Bedřicha Smetany. Výtěžek pošlou pořadatelé ukrajinské ambasádě. Začátek je ve tři hodiny.

Šibřinky

KDY: sobota od 10.00

KDE: Drnholec

ZA KOLIK: 150 korun



Tradiční maškarní ples, šibřinky, chystají na sobotu sportovci z tělovýchovné jednoty v Drnholci. K tanci, poslechu a dobré náladě hraje kapela Bigbeata. Vstupné je 150 korun, masky mají vstup zdarma. Pořadatelé upozorňují, že škrabošku na očích za masku nepovažují.

Masopust

KDY: sobota od 13.30

KDE: Přítluky, Nové Mlýny



Masopustní veselí si v sobotu užijí lidé v Přítlukách na Břeclavsku. Maškary mají sraz v půl druhé odpoledne u budovy staré školy v Nových Mlýnech. K ochutnání budou zabijačkové speciality a k zapití svařák, pivo i čaj.

Výstava vín

KDY: sobota od 10.00

KDE: Charvátská Nová Ves

ZA KOLIK: 350 korun



Slovácký krúžek Charvatčan připravil na první březnovou sobotu setkání pro milovníky dobrých vín. Od deseti hodin dopoledne začne v sokolovně v břeclavské Charvátské Nové Vsi výstava vín. Potrvá do deseti hodin večer, k dobré chuti a náladě zahraje cimbálová muzika Dur. Pořadatelé slibují i chutné občerstvení. Vstupné je 350 koruna zahrnuje volnou degustaci, skleničku a katalog.

Hodonínsko

Dětský karneval

KDY: sobota od 15.00

KDE: Kozojídky



Sobotní odpoledne bude v Kozojídkách na Hodonínsku patřit dětem. Od tří hodin odpoledne je pro ně v Hostinci na dědině připravený karneval. Během něj se mohou malé princezny, králové, draci, superhrdinové nebo broučci těšit na malování na obličej, hry a soutěže, taneční zábavu, fotokoutek a chybět nebude ani soutěž o nejlepší masku s odměnou.

Běh pro tygry

KDY: neděle od 13.30

KDE: Zoo Hodonín

Zájemci se mohli zapojit do virtuálního Běhu pro tygry, jehož výtěžek bude pomáhat ochráncům přírody zachovat amurského tygra ve volné přírodě. Celou akci završí milovníci aktivního pohybu i zvířat společně v Zoo Hodonín v poslední den Virtuálního běhu. Setkání se koná v neděli o půl druhé. A již od pondělí se mohou návštěvníci těšit na jarní prázdniny v Zoo Hodonín. Speciální program je připravený od deseti a od jedné.

Štístko a Poupěnka

KDY: pátek od 17.00

KDE: Veselí nad Moravou



Bylo, nebylo, je název představení pro děti, které do Veselí nad Moravou přiveze Štístko a Poupěnka. Představení plné pohádek seznámí děti nejen s tím, jak si čistit zoubky, ale zavede je i k Červené Karkulce, Princi Bajajovi či Pejskovi a Kočičce a chybět nebudou hity jako Papám, papám, Stonožka Ponožka, Bláznivý den nebo Tanči tanči. Představení pro děti se uskuteční ve veselském kině Morava v pátek 4. března od pěti hodin.

Vyškovsko

Ples jak chceš

KDY: pátek od 19.30

KDE: Slavkov u Brna

Ples připravili na páteční večer pořadatelé ve Slavkově. Příchozí se mohou těšit na jedinečné vystoupení Martina Křížky s rockovo-tanečním uskupením AXIOM vol 4., Ivory Divine K tanci bude hrát i DJ Balu. Dojde i na bohatou tombolu a půlnoční překvapení.

Prázdniny na hvězdárně

KDY: od pondělí 7. března do pátku 11. března

KDE: Vyškov, hvězdárna



Sérii zajímavých programů si na jarní prázdniny připravila vyškovská hvězdárna. Začínají od pondělí do pátku v půl druhé odpoledne, výjimkou je úterý, kdy pozorování večerní oblohy začne až v šest večer. „Programy jsou určené pro děti od deseti let, ale na své si přijdou i dospělí. V 13:18 odjíždí linkový autobus znádraží směr Orlovice se zastávkou v Marchanicích, zpět v 14:55,“ upřesnili pořadatelé. Vstupné je pro děti třicet korun, pro dospělé padesát. Na večerní pozorování smí děti jen v doprovodu dospělého. Místa na jednotlivé dny si mají zájemci rezervovat na telefonu 602 596 209.

S mobilem do zoo

KDY: od pátku 4. března do 13. března

KDE: ZooPark Vyškov

V období jarních prázdnin mají lidé možnost poprvé vyzkoušet vědomostní hru po zoo Vyškov. U výběhů Asie, Afriky, Ameriky a Austrálie objeví nové barevné tabule. Na nich se dozví, která zvířata byla v daném světadílu domestikovaná a která z nich chovají v zoo. Na tabulích je též umístěný QR, díky kterému vstoupí účastníci do hry. Odpovědi najdou vždy u výběhu toho zvířete, kterého se otázka týká. Často pomůže informační cedulka u výběhu.

Znojemsko

Hasičský bál

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jevišovice, Komenium

ZA KOLIK:



Odložená plesová sezona pokračuje i v Jevišovicích na Znojemsku. Tamní sdružení dobrovolných hasičů na sobotní večer chystá svůj Hasičský bál. Zahraje Sabrin Band. Pořadatelé slibují chutné občerstvení a bohatou tombolu.

Kabaret u dobré pohody

KDY: pátek od 18.00

KDE: Znojmo, divadlo

ZA KOLIK: 220 nebo 320 korun



Diváci se mohou nechat unést zábavou a humorem legendárního televizního scenáristy Gustava Opustila. Na prknech znojemského divadla je pobaví herci Divadelního studia Martiny Výhodové. Vstupenky přijdou na 320 nebo 220 korun.

Umění, šperky a kraslice

KDY: sobota a neděle, 14.00 - 18.00

KDE: Chvalovice, penzion Daníž

Jarní cesty umění začnou ve chvalovickémm penzionu Daníž v sobotu ve dvě hodiny odpoledne vernisáží obrazů a plastik Ivana Barazi, Jiřího Hlávky, Ondřeje Žáka, Michala Sklenského. Výstava je přístupná v březnu vždy o víkendech od dvou odpoledne do šesti večer. Součástí víkendového programu bude také ukázka tvorby a prodej originálních cínovaných šperků a doplňků šperkařky Ivety Hlobilové. "Současně zahajujeme také náš letošní dobročinný trh Kraslice pro život na podporu Nadace pro trasplantaci kostní dřeně. A lidé ve věku mezi osmnácti a pětatřiceti lety také mohou zvážit zápis do registru dárců kostní dřeně," uvedla Iveta Hlobilová. Kraslice budou v prodeji každý březnový víkend ve Chvalovicích.

Jmeniny Miroslav

KDY: neděle od 15.00

KDE: Miroslav



Společenské odpoledne pro rodiny s dětmi připravili pořadatelé na neděli na prostranství před kulturním domem v Miroslavi. Program začne ve tři hodiny odpoledne a nabídne vystoupení šermířů, společenské hry pro celou rodinu a možnost opékání donesených špekáčků.