Další příležitost ochutnat mladá vína letošního ročníku budou mít o víkendu lidé na jižní Moravě na tradičních i nových koštech a dnech otevřených sklepů. V Kozárově na Blanensku připravují jiné pochutnání. Nabídnou pálenky a pomazánky.morava a itálie. Už v pátek v sedm večer začne v Kongresovém centru brněnského Výstaviště jednadvacátý Moravský vinařský podzim. „Letos představíme osmnáct vinařství z jižní Moravy. Poprvé letos návštěvníci ochutnají italská vína, včetně proseca a šumivých vín frizzante,“ uvedl Lukáš Kňáva z pořádající agentury. Vstupné je 390 korun.

Kateřinský košt vín chystají na sobotní odpoledne pořadatelé z orelské jednoty v brněnském Starém Lískovci. Návštěvníci budou ochutnávat mladá vína letošního ročníku i vybrané vzorky vína některých starších ročníků. Pořadatelé upozorňují, že návštěvníci se musí prokázat nejvýš den starým PCR testem nebo podstoupit na místě zakoupený antigenní test.

Už tradiční Podzimní otevřené sklepy chystají na sobotu vinaři v Zaječí na Břeclavsku. „Otevřeme třináct sklepů. V každém budou k ochutnání mladá vína i další vzorky z produkce jednotlivých vinařství,“ pozvala Vladislava Čermáková z pořádajícího vinařského spolku. Sklepy budou otevřené od poledne do sedmi hodin večer. K dobré chuti zazpívají Mužáci z Ladné. Vstupné je 490 korun a zahrnuje zejména skleničku a ochutnávku v jednotlivých sklepech.

Svoje sklepy otevřou v sobotu také vinaři v Horních a Dolních Věstonicích. „Podzimní den otevřených sklepů jsme plánovali už loni, proto máme letos odloženou premiéru. Otevřeno bude třináct sklepů, k ochutnání budou u některých vinařů mladá vína, u všech pak nabídka nejzajímavějších vín z produkce každého vinařství,“ pozval Tomáš Beneš z pořádajícího vinařského spolku. Vstupné je 690 korun.

První košt slivovice a pomazánek chystá na sobotu hostinec U kaštanu v Kozárově na Blanensku. „Chtěli jsme nabídnout zase něco nového, pálenky se nám pomalu schází, věřím, že v sobotu od čtyř odpoledne budeme mít zajímavé vzorky k ochutnání,“ řekla za pořadatele Veronika Pařízková.

DALŠÍ TIPY

Brno a Brněnsko

Napoleon v Brně

KDY: sobota od 17.00

KDE: Brno

Vrátit se do časů napoleonských válek mohou lidé v sobotu v podvečer v centru Brna. Historický průvod vyjde od parku na Moravském náměstí. Napoleona budou na cestě doprovázet dragouni na koních, pěšáci a bubeníci. Průvod projde městem na náměstí Svobody k Nové radnici, kde předá klíče od města primátorka paní Markéta Vaňková. Poté se vojáci přesunou na Petrov, kde je plánovaná modlitba za oběti válek. Napoleonské akce pokračují na Brněnsku a Vyškovsku až do 4. prosince, kdy se amrády střetnou v bitvě u Tvarožné. Celé pásmo vzpomínkových akcí má na 30 různých větších či menších počinů: pochodů, přehlídek, šarvátek, ohňů, pietních aktů i bohoslužeb. Průběžně aktualizovaný přehled akcí od jednotlivých pořadatelů najdou zájemci na zastřešujícím webu.

Festival kutilství

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Brno, VIDA!



Všichni kutilové by si měli zapsat do diářů nadcházející víkend. Pokud je totiž zajímá, co všechno jde sešroubovat, spájet, naprogramovat, stlouct nebo sešít, Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu je pro ně to pravé. Koná se v centru VIDA! v Brně. V sobotu i neděli začíná festival v deset hodin dopoledne.

Podzimní Mint market

KDY: pátek od 11.00, sobota a neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Brno, Tržnice, Zelný trh

Příležitost nakoupit originální dárky mají lidé o víkendu v Brně. Koná se tam totiž podzimní MINT Market Brno. Pořadatelé představí více než sto lokálních a nezávislých značek autorské módy a designu. Vstup je zdarma. V pátek bude otevřeno od jedenácti hodin, v sobotu a neděli od deseti hodin dopoledne.

Arakain

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Semilasso

ZA KOLIK: 395 korun

Koncert kapely Arakain si užijí v pátek lidé v brněnském Semilassu. Začátek je v sedm hodin večer. Ve středu 24. listopadu přivítají pořadatelé Pražský výběr, lístky koupí zájemci za 790 korun na webu. Kromě koncertů si užijí příchozí i divadlo, a to hned následující den. Ve čtvrtek 25. listopadu potěší diváky Bára Hrzánová jako Hrdý Budžes.

Pohádková bojovka

KDY: pátek od 16.00

KDE: Brno-Bystrc

Pohádková trasa pro děti i hororová stezka pro dospělé bude připravená v pátek v podvečer v Brně. Zájemci se sejdou na začátku Stezky zdraví U křivéborovice v Bystrci. Na obě trasy je třeba se předem registrovat. Více informacízjistí zájemci na webu nocnibojovka.cz.

Výstava hobby zvířat

KDY: do neděle

KDE: Brno, Botanická zahrada, skleníky



Kromě stálé expozice rostlin a výstavky zkamenělin budou k vidění i hobby zvířata. Morčátka, strašilky, pakobylky, švábi, zlatohlávci, andulky, agapornisové, zebřičky a spousta kanárků. K dispozici budou zkušení chovatelé, kteří rádi poradí s péčí o mazlíčky.

Blanensko

Festival Rajbas

KDY: do neděle

KDE: Blansko

Do neděle pokračuje v Blansku třiadvacátý ročník vrací festival Rajbas. Pátek nabídne od čtyř odpoledne projekce v blanenském kině a podvečerní pořad v Dělnickém domě V sobotu startuje v devět hodin ráno běh S Černou horou na Hořice. V neděli od deseti dopoledne začne série promítání cestovatelských filmů v kině.

Ukončení sezony

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 16.00

KDE: Blansko, Nový Hrad

Setkání s návštěvníky a příznivci na závěr sezony pořádají na blanenském hradě. V sobotu a neděli bude letos Nový Hrad otevřený naposledy. Ke koupi budou zabijačkové speciality, pořadatelé slibují otevřený šenk s pivem, limonádou a medovinou. Nádvoří bude patřit trhovcům. Začátek je v deset dopoledne.

Pochod světýlek

KDY: pátek od 17.00

KDE: Rájec



Rájecké centrum Motýlek zve v pátek na večer děti a rodiče na setkání a procházku s dýňovými a listovými lampičkami. Sraz před pochodem světýlek je v pět odpoledne u rájeckého vánočního stromu na náměstí. Odtud vyjde průvod na tři kilometry dlouhou trasu sjízdnou i s kočárkem k dětském hřišti u piráta u rybníka Klimšák. Na konci bude čekat na účastníky sladká odměna.

Angelika a laskavec

KDY: pátek od 18.30

KDE: Blansko, Těchov

Divadelní spolek z Rájce-Jestřebí vystoupí v pátek od půl sedmé večer v kulturním domě v blanenském Těchově. Nabídne představení Andělika a laslavec. Divákům ukáže střet dvou světů, fantazie a úředničiny. Ztělesňují je dvě protagonistky Andělika s darem fantazie a originálními přístupy a komisní úřednice Lotta sešněrovaná všemi možnými pravidly. Vstupné je sto korun.

Jarmark v Domě přírody

KDY: neděle od 14.00

KDE: Dům přírody Moravského krasu, Blansko



Tvořit i nakupovat mohou v neděli odpoledne návštěvníci předadventního jarmarku v Domě přírody Moravského krasu. Představí se regionální výrobci a bude příležitost si zkusit výrobu vánočních svícnů či adventních věnců.

Břeclavsko

Vojtkův kalendář

KDY: sobota od 15.00

KDE: Břeclav, kino Koruna

Svůj dvacátý a poslední kalendář představí v sobotu v břeclavském kině Koruna malíř Antonín Vojtek. Setkání začne ve tři hodiny odpoledne, hostem bude Miroslav Karas, s kulturním programem vystoupí Tania Drobysh a Vladislav Bláha, Hb Stop a Břeclavan. Vedle samotného kalendáře představí Antonín Vojtek svůj nový projekt Poselství naděje.

Adventní inspirace

KDY: neděle od 9.30

KDE: Břeclav, synagoga

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V neděli mohou zájemci zavítat do břeclavské synagogy na Adventní inspiraci. Na místě budou stánky se sortimentem ručně zhotovených svíček, perníků, figurek z kukuřičného šustí, skleněných šperků, svíček, vánočních pohledů, dřevěných hraček a další ho zboží. Pro malé návštěvníky bude připravená dětská vánoční dílna. Na akci vystoupí i dětské folklorní soubory . Vstupné je dobrovolné.

!Zrušeno! Svatební veletrh

KDY: sobota od 10.00

KDE: Valtice, zámecká jízdárna

Připravit se na vlastní velký den nebo si připomenout jeho atmosféru mohou návštěvníci svatebního veletrhu na valtickém zámku.Od deseti hodin dopoledne nabídne přehlídky svatebních šatů a pánských obleků, ukázky slavnostního líčení, vazby svatebních kytic a výrobků svatebních dortů. Vstupné je sedmdesát korun.

Koncert sdružení moravských učitelů

KDY: neděle od 16.00

KDE: Lanžhot

ZA KOLIK: 100 korun



Pěvecký sbor Sdružení moravských učitelů vystoupí v neděli od čtyř hodin odpoledne v lanžhotském kostele Povýšení svatého Kříže. Pod vedením sbormistra Jiřího Šimáčka sbor provede skladby Giovanniho Pierluigi da Palestriny, Tomáse Luise de Victoria, Josefa Bohuslava Foerstera, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Pavla Grigorijeviče Česnokova, Ola Gjeila a Vytautas Miškinise. Vstupné je sto korun.

Hodonínsko

Listování a Bitevní pole

KDY: neděle od 20.00

KDE: Veselí nad Moravou

Projekt Listování přijíždí do Veselí nad Moravou s knihou Bitevní pole od Jérôme Colina. Seznámí návštěvníky s tématem konfliktu mezi rodičem a puberťákem digitálního věku. V hlavní roli se představí Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Listování začíná v neděli v osm hodin večer v Kafé v kině.

Výroční koncert

KDY: pátek od 19.00

KDE: Mutěnice



Slavnostní koncert u příležitosti dvacátého výročí založení mužského sboru Mužáci z Mutěnic se koná v pátek od sedmi hodin večer. Jako host vystoupí taktéž dvacetiletá cimbálová muzika Grajcar a řada hostů.

Míša Růžičková

KDY: pátek od 17.00

KDE: Kyjov

Soník Toník, Hasičská, Popeláři nebo Tanec princezen. To je jen výběr z řady písní, které zazní v pátek od pěti hodin v Kulturním domě Kyjov. Pro nejmenší diváky je připravený program nazvaný Zpíváme a tančíme s Míšou a zvířátky, který do Kyjova přiveze Míša Růžičková. Chybět nebude ani oblíbený karneval.

Zábava v knihovně

KDY: sobota od 9.00

KDE: Hodonín

ZA KOLIK: zdarma



Městská knihovna Hodonín pořádá v sobotu Den otevřených dveří, který je spojený s akcí Den pro dětskou knihu. Tentokrát na návštěvníky čeká divadlo Víti Marčíka, šperkařský workshop, 3D tiskárna, představení robotů v Zašívárně, i vyrábění. Knihovna bude otevřená od devíti do dvanácti.

Promítání v Radějově

KDY: pátek až neděle

KDE: Radějov



Dobrodružství, příběhy i napětí přinese už devatenáctý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. V letošním roce se do něj zapojí i Radějov na Hodonínsku. Od pátku do neděle uvede filmy ve sportovně společenském centru.

Vyškovsko

Uspávání broučků

KDY: sobota od 16.30

KDE: Slavkov u Brna, zámecký park



Prožít sobotní podvečer plný zábavy i překvapení mohou zejména rodiny s dětmi ve Slavkově u Brna. Správci tamního zámku pořádají pro zájemce akci nazvanou Uspávání broučků. Děti si přinesou vlastní lampion a společně s rodiči projdou nasvětlený zámecký park. Hledat mají všech pětadvacet postaviček. Vstup je zdarma a k zahřátí pro všechny bude k dispozici Broučkův čaj.

Klebetníček a Trnka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Vyškov, Muzeum Vyškovska

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Vyškovska zve všechny zájemce o regionální tradice na předadventní vystoupení Dětského folklorního souboru Klebetníček a Hanáckého folklorního souboru Trnka. Příchozí se setkají s muzikou, tanci, písněmi, dětskými hrami a říkadly Vyškovska. Vystoupení se uskuteční v neděli 21. listopadu od tří hodin odpoledne ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska. Vstup je zdarma.

Vyškovsko má talent

KDY: pondělí od 16.30

KDE: Vyškov, knihovna



Další osobností v cyklu série besed Vyškovsko má talent bude lékař, senátor a zastupitel jihomoravského kraje – docent Jan Žaloudík. Setkání pořádá Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově v pondělí 22. listopadu. Zájemci se sejdou v sále knihovny o půl páté odpoledne.

Znojemsko

Grazeljáda

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jiřice u Miroslavi

Příležitost ochutnat grazelje – speciality složené většinou ze zelí, uzeného masa a fazolí, budou mít v sobotu od dvou do čtyř hodin odpoledne návštěvníci desáté Grazeljády v Jiřicích u Miroslavi. Specialitu přinesli do obce po válce lidé z bývalé Jugoslávie. Porota připravené grazelje posoudí a nejlepší vyhlásí kolem páté hodiny na prostranství za kulturním domem. Tam bude také celé odpoledne předvánoční trh s rozmanitou nabídkou řemeslného zboží a dalších zajímavostí.

Záviš ve Fantazii

KDY: pátek od 21.00

KDE: Citonice



Kníže pornofolku a rodák z Citonic na Znojemsku Záviš se vrací do své rodné vísky a míří rovnou do klubu Fantazie. Před Závišem se lidé mohou těšit na znojemské uskupení Johan V.

Advent - co se chystá

Topolanský jarmark

KDY: 27. listopadu od 14.00

KDE: Topolany

Již příští sobotu mohou zájemci zavítat na Vánoční jarmark. Zamíří do společenského centra v Topolanech na Vyškovsku a dostanou příležitost nakoupit drobné vánoční dárky pro své blízké a užít si předvánoční atmosféru. Veškeré zboží je ručně vyráběné. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky. Pořadatelé slibují svařák na zahřátí a další občerstvení. Akce se koná 27. listopadu od dvou hodin odpoledne.

Vánoční jarmark

KDY: 4. prosince od 9.00

KDE: Rosice

ZA KOLIK: zdarma



Lidé z Rosic i okolí si mohou sobotu 4. prosince užít Vánoční jarmark na prvním nádvoří zámku. Součástí je i výstava betlémů, hudební a divadelní vystoupení. Sbor Rosalky vystoupí v jednu hodinu. Setkání pokračuje i následující den akcí Mikuláš na zámku.

Adventní trhy

KDY: 5. prosince od 11.00

KDE: Hovorany

Slavnostní nedělní odpoledne si užijí lidé v Hovoranech. Trhy nabídnou různé pochutiny a drobné dárkové předměty. Po celou dobu bude otevřeno Muzeum a v podvečer se příchozí mohou těšit na rozsvícení vánočního stromu.

Bystrcké vánoce

KDY: 27. listopadu od 10.00

KDE: Brno-Bystrc



Vánoční trhy s dárkovým zbožím a ukázkou tradičních řemesel se konají v sobotu 27. listopadu v brněnské Bystrci. V programu vystoupí děti, dojde i na Pastýřskou pohádku, kapelu Poetika, Mikulášskou show a čerty a hudební vystoupení Radka Žaluda. Vstup je volný.