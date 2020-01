Carp show Moravia

KDY: sobota 18. ledna od 10.00

KDE: KD Delta, Břeclav

ZA KOLIK: 150 korun dospělí, děti zdarma

Čtrnáctý ročník akce láká mimo jiné na nové pruty anglických výrobců, lidé uvidí i další nové trendy v kaprařině a vybavení pro pobyt v přírodě. „Výrobci a prodejci zaplní prostor do posledního místa. Na třicet vystavovatelů z Česka a Slovenska představí zájemcům zhruba stovku domácích a zahraničních značek zaměřených na outdoor a vybavení, plus nástrahy na lov kapra. Zkrátka vše, co rybáři v přírodě potřebují. Bývají na lovu třeba i několik týdnů a v Deltě najdou kompletní vybavení,“ pozval k návštěvě pořadatel Petr Tydlačka.

Na své si přijdou především kapraři, na které je akce zaměřená. Chybět nebudou ani osobnosti rybolovu s přednáškami a program pro děti, které mají vstup zdarma. „Uvidí třeba kostru sumce a kapra, které s sebou přiveze náš slovenský kolega. Až z Francie dorazil i stokilový dárek, vnadící směs, kterou rozdělíme mezi děti,“ dodal Tydlačka.

Vyznavači Petrova cechu si vyberou z osmi přednášek a zhlédnou i filmy. Těšit se mohou například na Lukáše Krásu, který přiblíží posluchačům významné drobnosti při lovu kapra. Ivan Fabián zase prozradí jak rybám zatraktivnit nástrahy při krátkodobém lovu. Karel Nikl pak představí zase svůj film Tatínku vyprávěj, který zaujme příběhem o rybě, jejž vypráví otec tříleté dceři. O třicetileté vášni rybaření pojednává zase film Jiřího Majera.

Program si už vybral i předseda břeclavských rybářů David Starnovský, bere s sebou i patnáct dětí z kroužku. „Akci navštěvujeme pravidelně, letos se těšíme na Lukáše Krásu, podíváme se i na novinky,“ řekl.

Program v břeclavské Deltě doplní bohatá tombola i občerstvení, kterému věnovali organizátoři první patro domu. „Lidé si vyberou oběd ze dvou jídel nebo si mohou dát párek v rohlíku či klobásu. Pro žíznivé bude pivo, alkoholické i nealko nápoje. Děti budou mít v přednáškové místnosti teplý nápoj zdarma,“ ujistil Tydlačka.

Na první akci roku jezdí podle něj pravidelně rybářští nadšenci z celé republiky, ale i Slovenska, Polska a Rakouska. „Lákají je premiérové novinky nejen z návnad a nástrah, pruty od anglických výrobců i mnoho dalšího,“ vysvětlil.

Novoroční stodole

KDY: sobota 18. ledna od 15.00

KDE: Hanácká stodola, Zoo park Vyškov

ZA KOLIK: zdarma



Ve vyškovském Zoo parku v Hanácké stodole se v sobotu od tří hodin odpoledne koná tradiční pěvecká soutěž nazvaná Novoroční stodole. Účastní se zpívající hudební skupiny. Porotcem je vyškovský sbormistr Aleš Musil. Soutěž je veřejně přístupná.

Reprezentační ples

KDY: sobota 18. ledna od 20.00

KDE: Vícemilice, sál

ZA KOLIK: 150 korun



Zatančit si na plese, setkat se s přáteli a pochutnat si na zvěřinových specialitách mohou lidé ve Vícemilicích. K tanci a poslechu zahraje Miločanka. Pořadatelé slibují bohatou tombolu.