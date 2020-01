Fauna Hobby Brno

KDY: neděle 5. ledna od 9.00

KDE: kongresové centrum, výstaviště, Brno

ZA KOLIK: 40 korun dospělí, 20 korun děti

Gekoni však nebudou to jediné, co zájemci spatří. Těšit se mohou také na chameleony, hroznýše, pavouky i akvarijní ryby. „Teraristika je jako obor v současnosti v rozpuku. Věnují se ji i menší děti. Od června pořádáme tyto trhy my, Fauna Hobby Brno, a vnímáme, že přichází stále více lidí,“ řekla organizátorka akce Bibiána Boháčová.

Právě o gekony je podle ní v současnosti největší zájem. Tito hmyzožraví plazi se srostlými očními víčky budou na trzích k mání i ke koupi.

Kromě toho na Výstavišti lidé pořídí i chovatelské potřeby, jako osvětlení, květiny, substráty a krmení. Zájemci si vyberou od čtyřiceti až padesáti různých prodejců.

Tříkrálový benefiční koncert

KDY: sobota 4. ledna od 16.00

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bučovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Prožít sváteční okamžiky za tónů hudby a zároveň vybrat peníze, které pomohou opravě kostelních varhan, mohou lidí v Bučovicích na Vyškovsku Tříkrálový benefiční koncert zde začíná v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Lidé se mohou těšit na vystoupení Mužského sboru ze Ždánic, Ženiček a Ždáničánku.

Vilík: rychle a vesele

KDY: neděle 5. ledna od 16.30

KDE: Společenské centrum Bonaparte, Palackého náměstí 126, Slavkov

ZA KOLIK: 70 korun



U animovaného filmu, jehož hlavním hrdinou je auto Vilík, se zabaví děti v neděli odpoledne. Ve filmu se Vilík pokusí splnit svůj velký sen – získat srdce své lásky, modelky Belly, a stát se králem silnic ve svém rodném městě. V cestě mu ale stojí Bellin přítel a také zlý náklaďák.