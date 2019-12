Vánoce na Špilberku s pohádkami a vánočními zvyky

KDY: sobota 7. prosince od 10.00

KDE: hrad Špilberk, Brno

ZA KOLIK: program na nádvoří zdarma, vstup do výstav dle běžného cenníku, tvořivé dílny 20 korun

Na hlavním nádvoří hradu se rozzáří vánoční strom. „U něj návštěvníci najdou jarmark s řemeslnými výrobky, dobrotami a horkými nápoji. Novinkou letošního ročníku akce budou tři stánky, ve kterých lidem hravě předvedeme tradiční české vánoční zvyky, které si zájemci i s dětmi také vyzkoušejí,“ pozval mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.



Součástí akce již neodmyslitelně bude také společné opékání buřtů na ohništi na hlavním nádvoří. V místě vyroste také ohrada, kde si děti zajezdí na ponících. Na jevišti na nádvoří uvidí návštěvníci vystoupení dětí z mateřské školy či pohádky Ferda mravenec a brouk Pytlík nebo Ohnivou pohádku.

Komu bude venku zima, bude se moct vydat prozkoumávat vnitřek hradu, kde se aktuálně konají výstavy Branky Body Brno, Baron Trenck. K vidění je také nová expozice děl výtvarnice Karly Hanušové s podtitulem Hajundija, zem za zavřenýma očima, která návštěvníky zavede do malebného světa snů a tajemství. „Uvnitř hradu se také děti zabaví v dílnách, kde si vyrobí drobné ozdoby a dárky. Vstup do dílny stojí dvacet korun, kdo si koupí lístek na některou z výstav, bude mít návštěvu workshopů zdarma,“ poznamenal Kalábek.



Ve dvě hodiny odpoledne se navíc koná komentovaná prohlídka výstavy brněnských sportovních úspěchů Branky Body Brno s kurátory Zuzanou Holubovou a Petrem Vachůtem, o hodinu a půl později kurátor Vachůt doprovodí lidi výstavou Baron Trenck přibližující život nejslavnějšího špilberského vězně.



Loni na oblíbenou akci dorazily zhruba dva tisíce návštěvníků. Jelikož se její program každoročně odvíjí od aktuální výstavy, loni byly tématem loutky. Minulý rok se na akci dorazil také Jaroslav Hejný z Vyškova s vnučkami. „Přišli jsme hlavně kvůli divadlu o třech prasátkách. Opékali jsme buřty a zašli do tvořivých dílen. Vnučkám se vše moc líbilo,“ řekl tehdy.

Živý betlém

KDY: sobota 7. prosince od 13.00

KDE: nádvoří zámku, Slavkov u Brna

ZA KOLIK: zdarma



Výjev z Betlému, Marií a Josefa s malým Ježíškem, lidé v sobotu spatří na dvoře slavkovského zámku v podání živých herců. Na scéně se objeví i zvířata. Ve vstupní hale si děti ozdobí perníčky a vyrobí vánoční ozdoby.

Autoslalom

KDY: sobota 7. prosince od 9.00

KDE: letiště Vyškov

ZA KOLIK: startovné 800 korun předem nebo 1 000 korun na místě



Na letištní dráze si na autech v sobotu zazávodí všichni zájemci. Umožní jim to tradiční akce Autoslalom Vyškov.