Festival začal už ve středu a ve dvou soutěžích nabídne výběr toho nejlepšího z celého světa i povedené snímky od domácích tvůrců. „Ve výběru, který bude hodnotit mezinárodní porota, studentská porota i festivaloví diváci, se utkají snímky z celého světa. Zastoupení budou mít ale i české a slovenské filmy, a to v soutěži Československá 16. Výsledky obou soutěží budou slavnostně vyhlášeny v sobotu od osmi hodin večer ve Velkém sále Kina Art,“ přiblížila Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO, které festival pořádá. Vítězné snímky diváci uvidí v nedělním programu.

Do soutěže autoři přihlásili více než tisícovku snímků. „Z nich jsme do mezinárodní soutěže vybrali 41 snímků, do soutěže Československá 16 pak 13 krátkých filmů,“ doplnil dramaturg a ředitel festivalu Milan Šimánek.

Soutěže budou doplněny dalším programem. Diváci se mohou těšit na pásmo queer snímků, výběr filmů od ostravského výtvarníka a režiséra Ilji Nováka, oscarové krátké filmy, experimentální snímky, retrospektivu slovinského režiséra Vinko Rozmana i československé alternativní videoklipy.

Část programu bude věnovaná videohrám. Představeny budou hry pro nevidomé v čele s audio střílečkou To the Dragon Cave. Chybět nebude ani koncert herní hudby v podání multiinstrumentálního tria ze Sukuba Videogame Ensemble, který začíná v pátek v osm hodin večer v Café Art. Zájemci si mohou v sobotu od čtyř do šesti hodin odpoledne v Café Art popovídat s přítomnými autory filmů nebo si prohlédnout výstavy v Galerii TIC a Galerii Art či výstavu audioher ve Foyer Art.

Organizátoři festivalu myslí rovněž na děti. Pro ty bude v neděli odpoledne připravený workshop s optickými hračkami. Vedený bude nejen v češtině, ale i v ukrajinštině. Zájemci mohou v sobotu od jedenácti hodin navštívit také workshop, na kterém si vyrobí vlastní 16 mm film. Na workshopy je třeba se předem registrovat. Kompletní program festivalu a další informace na www.brno16.cz.



Další tipy

Brno a Brněnsko



Ruku na srdce aneb Každý může zachránit život

KDY: neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Brno, VIDA! science centrum

Při příležitosti Světového dne záchrany života se v neděli v brněnském VIDA! science centru koná speciální program. Zástupci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje tam budou zájemce učit, jak správně provádět masáž srdce. Bude možné si také vyzkoušet resuscitaci na figurínách pod vedením zkušených lektorů, prohlédnout si vybavení sanitky, seznámit se s tím, jak funguje automatizovaný externí defibrilátor anebo se odborníků zeptat na různé zdravotní potíže. Příchozí uvidí ukázky činnosti záchranářů a mohou soutěžit v tom, kdo zvládne nejlépe resuscitovat. Děti si budou moct ošetřit pejska Defíka nebo se projet v plyšové sanitce. Vstupné do VIDA! science centra je pro tento den sníženo na 100 korun za osobu. Připravené tam budou i speciální workshopy, kde se zájemci dozvědí jak fungují plíce či srdce.

Dýňová slavnost v Otevřené zahradě

KDY: neděle od 8.00 do 17.00

KDE: Brno, Otevřená zahrada

Otevřená zahrada Nadace Partnerství v Brně pod Špilberkem zve v neděli na Dýňovou slavnost. „Zahrada oděná do barev podzimu nabídne svá prostranství i zákoutí kulinářským, výtvarným, hudebním i herním zážitkům. Po dvou letech se tak do zahrady opět valí dýně! Nabídneme tvořivé dílny a soutěže, podzimní oheň, speciality z dýní, potulné muzikanty, vyřezávání dýní, výstavu dýňových bubáků s losováním o ceny, dýňový fotokoutek, cirkusový workshop a hru Putování dýňového panáčka podzimní zahradou,“ lákají pořadatelé. Zahrada je otevřená od osmi do pěti, vstupné je sto korun.

Noční les 2022

KDY: sobota od 15.00

KDE: Brno-Řečkovice, areál U Mravence

Podzimní tajemný večer… Ideální doba na to potkat v lese strašidla… Na akci Noční les zvou v sobotu organizátoři do areálu U Mravence v Brně-Řečkovicích. Připravená bude stezka odvahy se strašidly i tvořivé dílničky, kde si účastníci mohou vyrobit vlastní strašidýlko nebo vydlabat dýni. Pomůcky a dekorace budou připravené, dýně budou k prodeji na místě v omezeném množství, dlabací nástroje je potřeba mít vlastní. Tvůrci nejoriginálnějších strašidelných masek, strašidýlek a vydlabaných dýní obdrží dárek. Nebude chybět občerstvení včetně dýňových specialit. Noční les zakončí ohňová show.

Mezinárodní komiksový festival KOMA

KDY: pátek – neděle

KDE: Brno, Káznice na Bratislavské ulici

V prostorách bývalé brněnské Káznice se uskuteční osmý ročník mezinárodního komiksového festivalu KOMA. Ten představí přehled toho nejzajímavějšího, co za poslední rok vzniklo na domácí i zahraniční scéně v oblasti autorského komiksu a ilustrace. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy, živé benefiční malování, projekce animovaných filmů, výtvarné workshopy, knižní a komiksový trh prezentující malá nakladatelství, koncerty či divadla. Svůj nový projekt představí spisovatel Jaroslav Rudiš, který s nejznámějším rakouským ilustrátorem Nicolasem Mahlerem vytvořil autorský komiks Noční chodci. Kompletní program festivalu na www.festivalkoma.cz.

Projekce filmu Civilizace

KDY: pátek od 18.00

KDE: Brno, Hvězdárna a planetárium

Dokumentární film Civilizace režiséra Petra Horkého a egyptologa Miroslava Bárty o proměnách civilizací a jejich podobnosti s tou naší současnou je podle jeho tvůrců tak trochu výpravnou reality show našeho vlastního kolapsu. Snímek, který filmaři natáčeli sedm let ve více než 30 zemích světa, dorazil do kin 13. října. V pátek od šesti hodin večer se ve Hvězdárně a planetáriu Brno koná projekce filmu a beseda s oběma autory.

Víkend herních legend

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, Technické muzeum

Fanoušci počítačových retro her si v sobotu přijdou na své při třetím ročníku turnaje ve slavných počítačových a konzolových hrách 20. století v prostorách Technického muzea v Brně. Hraje se vždy na konzolích, rozdělených do několika soutěžních stánků, za dohledu odborné poroty, která strávila spoustu hodin testováním her. Aktivně se turnaje může zúčastnit přes sto fanoušků počítačových retro her z řad veřejnosti.

Festival Open Studios

KDY: sobota od 10.00

KDE: Veverské Knínice, umělecké ateliéry

Jednodenní festival Open Studios Veverské Knínice představí v sobotu tvorbu osmi vizuálních umělců, kteří se v obci usadili, mají zde své ateliéry nebo sklady. V poklidu malé obce poblíž Brna našli své útočiště Vladimír Kokolia, Kateřina Šedá, Martin Skalický, rodina Armutidisových, Julie Kačerovská a Dušan Homoliak, s jejichž tvorbou se nyní veřejnost může poprvé seznámit ve formátu festivalu. Akce proběhne formou komentovaných prohlídek ateliérů a uměleckých instalací ve veřejném prostoru obce. Součástí programu je také Národní sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé a „akvarelování“ Vladimíra Kokolii.

48. MMF EKOFILM

KDY: do soboty

KDE: Brno, kino Scala a další místa

EKOFILM je nejstarší mezinárodní filmový festival s tematikou životního prostředí v Evropě. Letos se koná už 48. ročník, který odstartoval ve středu a potrvá do soboty. Festival představuje desítky soutěžních filmů z celého světa. Z původních 243 snímků přihlášených do letošního ročníku vybrala porota pětadvacet dokumentů, jejichž leitmotivem je klima a jeho změna. Kromě soutěže na návštěvníky čekají koncerty, workshopy, debaty nebo zážitkové exkurze a komentované prohlídky. Vstupenky lze rezervovat na www.ekofilm.cz. Všechny akce jsou zdarma.

Tuřanský hode 2022

KDY: sobota – pondělí

KDE: Brno-Tuřany, sokolovna

Tradiční hody se od soboty do pondělí uskuteční v Brně-Tuřanech. Program začne v sobotu dopoledne zvaním na hody a od osmi hodin večer bude následovat taneční zábava v sokolovně. V neděli odpoledne bude hodové dění pokračovat požehnáním v kostele a pak vyjde od sokolovny průvod krojovaných pro stárky. Nedělní program završí odpolední taneční zábava. Slavnosti budou pokračovat i v pondělí formou babských hodů v sokolovně. Po celou dobu bude hody doprovázet Dechová hudba Galánka.

Blanensko

Regionální výstava ovoce, zeleniny a okrasných dřevin

KDY: sobota a neděle od 9.00 o 17.00

KDE: Boskovice, Arboretum Šmelcovna

Čtrnáctý ročník regionální výstavy ovoce, zeleniny a okrasných dřevin se v sobotu a v neděli uskuteční v areálu Arboreta Šmelcovna v Boskovicích. Návštěvníci přehlídku toho, co se letos urodilo na zahradách, mohou po oba dny vidět v době od devíti hodin do pěti odpoledne. Během výstavy si zájemci budou moct prohlédnout arboretum, různou vystavenou zahradní techniku nebo si koupit ovocné dřeviny v zahradním centru.

Vzpomínka na Karla Gotta

KDY: sobota od 18.00

KDE: Velké Opatovice

Sobota bude ve Velkých Opatovicích patřit vzpomínce na legendu československé populární hudby Karla Gotta. Zazní i další známé písně. „V našem kinosále nabídneme koncert v podání Big Bendu The People z Brna. Vzpomínat při něm budeme především na božského Karla Gotta, ale zazní i mnohé další nestárnoucí písně, které proslavili tak úspěšní interpreti jako Waldemar Matuška, Hana Hegerová, Marie Rottrová, Věra Špinarová, Jiří Korn, Jan Kalousek či Ilona Csáková,“ lákají pořadatelé. Koncert v kinosále ve Velkých Opatovicích začne v šest hodin večer, vstupné je 140 korun.

Pochod srdcem Moravského krasu

KDY: sobota, start od 9.00 do 11.00

KDE: Moravský kras, Dům přírody

Pochod srdcem Moravského krasu pořádá v sobotu blanenská Charita k třicátému výročí svého založení. Zájemci si na pochodu užijí podzim v Moravském krasu a zároveň se dozvědí něco o Charitě. Start je od devíti do jedenácti hodin u Domu přírody. Na účastníky čekají trasy od pěti do třiceti kilometrů i hravá stanoviště s cestou za pokladem pro děti. Startovné činí padesát korun, děti nic neplatí. Výtěžek půjde na rozvoj charitní práce v regionu.

Učitelský koncert

KDY: pátek od 18.00

KDE: Letovice, Kulturní dům

Základní umělecká škola slaví sedmdesát let od svého založení. A to je důvod k oslavě! Tou bude Učitelský koncert učitelů Základní umělecké školy Letovice a jejich hostů, který se uskuteční v pátek od šesti hodin v kulturním domě Letovice. Vstupné je dobrovolné.

Cesta do pravěku

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blansko, Muzeum Blanenska

Na volný vstup do expozice Cesta do pravěku Blanenska láká Muzeum Blanenska u příležitosti Mezinárodního dne archeologie již tuto sobotu. Na expozici návštěvníci uvidí poklad Jindřicha Wankla zapůjčený z Vídně nebo originál lebky princezny z Býčí skály. Při vstupu do expozice návštěvníci dostanou krátký kvíz, který když vyluští správně, čeká je malá odměna. Začátek akce je v deset hodin.

Břeclavsko

Inspirace pro svatebčany

KDY: sobota od 10.00

KDE: Valtice, zámek

Inspiraci pro přípravu svého jedinečného dne najdou snoubenci a jejich rodiny v sobotu na zámku ve Valticích. „Mohou si vybrat dodavatele, ochutnat výrobky místních cukrářů, vinařů a cateringových firem, vyzkoušet šaty a pánské obleky, make-up, nechat si učesat vlasy, objednat snubní prsteny nebo svatební oznámení,“ lákají pořadatelé. Otevřeno bude v sobotu od deseti hodin dopoledne, k dobré náladě zahraje DJ Radex a od jedné do pěti odpoledne cimbálová muzika Vladimíra Beneše.

Gulášfest na Bažině

KDY: sobota

KDE: Břeclav, cykloterasa Bažina

Už podruhé změří své síly milovníci vaření gulášů v břeclavské Charvátské Nové Vsi. Přihlášené týmy mají už v osm hodin ráno sraz u Cykloterasy Na Bažině. O hodinu později bude areál otevřený pro návštěvníky. Vůně chystaných pochoutek je bude dráždit celé dopoledne, ochutnávky se pak dočkají hodinu po poledni. Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů pořadatelé plánují na čtvrtou hodinu odpoledne.

Den záchranářských složek

KDY: sobota od 14.00

KDE: Tvrdonice, národopisný areál

Tvrdoničtí hasiči chystají na sobotní odpoledne setkání, při kterém návštěvníkům představí práci svou i dalších záchranářských složek. „Uvidíte například ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, hašení požáru automobilu a další. Vyzkoušíte si poskytnutí první pomoci či simulovanou zátěž z disciplíny požárního sportu TFA. Na děti bude čekat vyhrazené stanoviště včetně malého skákacího hradu. Po celé odpoledne si budete moct prohlédnout různou hasičskou i nehasičskou techniku. Od šesti pak můžete posedět u cimbálové muziky a skleničky vína. Občerstvení bude zajištěno,“ lákají pořadatelé.

Bobule na vile

KDY: sobota od 18.00

KDE: Břeclav, Poštorná, Havlíčkova vila

Ženský pěvecký soubor Výběr z bobulí oslavil před týdnem patnáct let svého trvání a v sobotu v šest večer nabídne další zajímavé vystoupení v poštorenské Havlíčkově vile v Břeclavi. „Ve vile si budete moct užít nejen jejich lidové písničky, ale taky si prohlédnout výstavu TIÁRY & Moravský ornament nebo si v Havlíčkově kavárně vychutnat lahodnou kávu s dezertem,“ zvou pořadatelé.

Memoriál Rudy Kučery a Jendy Kuriála

KDY: sobota od 18.00

KDE: Břeclav, sokolovna Charvátská Nová Ves

Třetí ročník setkání harmonikářů a heligonkářů nabídnou v sobotu večer pořadatelé v sokolovně v Charvátské Nové Vsi. Sejdou se s milovníky této hudby, aby zavzpomínali na dva zesnulé muzikanty.

Poštorenské krojované hody

KDY: sobota – pondělí

KDE: Břeclav, Poštorná

Svoje krojované hody oslaví od soboty do pondělí chasa a Slovácký krúžek v břeclavské Poštorné. V sobotu v půl čtvrté postaví chasa máj na Rovnici. V neděli čtvrt hodiny před desátou začne mše v poštorenském kostele, ve dvě vyjde průvod od kostela pro stárky. Od čtyř do devíti bude odpolední zábava pod májí, večerní zábava nebude. V pondělí v devět ráno začne dopolední obchůzka s kapelou a v kulturním domě dojde i na volbu mužáckých stárků. Ve dvě vyjde průvod pro stárky a ve čtyři začne zábava pod májí. V devět večer se rozjede večerní zábava s maminkovským sólem a maškarami.

Hody v Kosticích

KDY: pátek – pondělí

KDE: Kostice

Hody si od pátku do pondělí užijí v Kosticích na Břeclavsku. Program začne v pátek v sedm hodin večer předhodovním zpíváním v sále sokolovny. V sobotu od tří hodin odpoledne bude následovat stavění máje a poté beseda u cimbálu. V neděli ve dvě hodiny vyjde krojový průvod obcí, od půl čtvrté se pak koná hodová zábava v sále sokolovny s dechovou hudbou Zlaťanka. V pondělí v půl desáté začne mše svatá u kapličky, ve tři hodiny vyjde krojový průvod obcí, dále se bude konat dětské sólo a hodová zábava s dechovou hudbou Bílovčanka.

Hodonínsko

Koncert The Backwards (The Beatles)

KDY: sobota od 19.00

KDE: Hodonín, Dům kultury

Hey Jude, Let It Be nebo Something. To je jen krátký výčet hitů legendární kapely The Beatles. Jejich věrnou revivalovou kopií je skupina The Backwards, která zavede do hudební minulosti všechny, kteří dorazí v sobotu do hodonínského Domu kultury. Koncert, během kterého se představí čtveřice muzikantů ve složení Dalibor Štroncer, Miroslav Džunko, František Suchanský a Daniel Škorvaga, vtáhne návštěvníky do hitů legendárních brouků od sedmi hodin.

Hody v Hroznové Lhotě

KDY: pátek – neděle

KDE: Hroznová Lhota

Nadcházející víkend bude v Hroznové Lhotě patřit hodovému veselí. To odstartuje v pátek ve čtyři hodiny odpoledne vystoupením DFS Špačci. O půl hodiny později dojde na tradiční stavění máje. V šest hodin je pak v chovatelském areálu připraveno hodové posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Frajn. Sobotní obchůzka s dechovou hudbou Švitorka vyrazí v půl jedné. Sobotní hodová zábava za doprovodu dechové hudby Švitorka a cimbálové muziky Marka Potěšila začne v osm. Nedělní krojový průvod vyjde od kulturního domu v deset hodin a povede ke kostelu, kde se v půl jedenácté uskuteční mše svatá.

Horkýže Slíže a Denoi

KDY: pátek od 19.00

KDE: Hodonín, Dům kultury

Slovenské punk rockové harcovníky a metalové předskokany nabídnou v pátek pořadatelé v hodonínském kulturním domě. Zahraje kapela Horkýže Slíže a metaloví Denoi. Koncert začne v sedm večer, vstupné je 500 korun.

Eště byly štyry týdně do hodů

KDY: neděle od 20.00

KDE: Kyjov, Městské kulturní středisko

Ještě než v Kyjově za měsíc oslaví tradiční martinské hody, sejdou se lidé na předhodovém setkání v kulturním středisku. „Došla zase ta chvíla, kdy se přiblížily ty naše slavný Martinský hody v Kyjově. Aby všechno proběhlo hladce, je třeba si zvolit stárky na letošní rok,“ zvou pořadatelé. Setkání začne v osm večer, k poslechu a tanci zahraje cimbálka. Vstupné je 150 korun.

Vyškovsko

Dýňobraní a řemeslný jarmark

KDY: sobota od 14.00

KDE: Drysice, u obecního úřadu

Tradiční dýňobraní a řemeslný jarmark ovládnou v sobotu od dvou hodin odpoledne prostranství u obecního úřadu v Drysicích na Vyškovsku. Návštěvníky čeká nejen možnost vydlabat si dýni, ale také například ukázky práce kováře, předení na kolovrátku, odlívání cínu nebo práce pasteveckých psů. Nachystané bude bohaté občerstvení včetně valašské kyselice, dýňové polévky či jehněčích karbanátků.

Slavkovské hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Slavkov u Brna

Sobota a neděle bude ve Slavkově u Brna patřit hodům. V sobotu je v devět hodin ráno odstartuje stavění máje. Ve tři hodiny odpoledne od radnice vyjde krojovaný průvod městem. Od osmi hodin večer bude ve Společenském centru Bonaparte následovat hodová zábava, jejíž součástí bude nástup stárků, mašličková volenka a o půlnoci překvapení a vynášení stárků. V neděli ve tři čtvrtě na deset vyjde krojovaný průvod od radnice k chrámu Vzkříšení Páně, kde bude následovat krojovaná mše svatá.

Expedice Černov

KDY: sobota od 12.30

KDE: Ježkovice, autobusová zastávka točna

Jak vypadal život na Vyškovsku před téměř 2 500 lety? To zjistí milovníci historie, kteří se v sobotu vydají na Expedici Černov. Ta začne v půl jedné srazem účastníků na autobusové zastávce Ježkovice točna, odkud vyjdou do lesů, aby navštívili hradisko Černov u Ježkovic. Tam si prohlédnou opevnění, které vybudovali Keltové na počátku doby laténské a dozvědí se více informací o jejich přítomnosti na Vyškovsku. Komentovanou archeologickou procházku povedou archeoložka Muzea Vyškovska Klára Rybářová a Lubomír Vrána z Muzea Bučovice. Akce se koná při příležitosti Mezinárodního dne archeologie.

Pohádka O statečném Jankovi

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Do Vyškova v sobotu přijede Divadýlko Mrak s pohádkou O statečném Jankovi. Od tří hodin odpoledne se v Besedním domě před zraky diváků začne odvíjet děj pohádky, v níž se Janek rozhodne vysvobodit princeznu Kačenku, kterou unesl přímo ze zámku čaroděj Habakuk. V představení vystupuje řada loutek včetně čtyřmetrového draka.

Výstava fotografií a dobových dokumentů

KDY: do 2. listopadu

KDE: Chvalkovice na Hané, úřad

Na úřadě ve Chvalkovicích na Hané si mohou zájemci v těchto dnech prohlédnout výstavu fotografií a dobových dokumentů týkajících se historie obce. Výstava končí 2. listopadu. Přístupná je každou sobotu od 15 do 18 hodin, neděli od 10 do 13 hodin, úterý od 17 do 19 hodin, v pátky 14. a 21. 10. od 17 do 19 hodin a naposledy ve středu 2. listopadu od 17 do 19 hodin.

Znojemsko

Octoberfest v pivovaru

KDY: sobota od 14.00

KDE: Znojmo, Znojemský městský pivovar

Tradiční pivní svátek, Octoberfest, dorazí v sobotu poprvé i do znojemského pivovaru. Program začne v areálu pivovaru v Hradní ulici ve dvě hodiny odpoledne. „Historicky první podzimní Octoberfest ve Znojemském městském pivovaru nabídne naše pivní ležáky a tupláky, vepřové speciality a preclíky, pálenku i harmoniku a kytaru,“ lákají pořadatelé. Na pořadu budou také pivní soutěže. Od čtyř odpoledne zahraje kapela Oryon.

Hody v Hrádku

KDY: pátek – neděle

KDE: Hrádek

Svoje už devětačtyřicáté krojované hody oslaví od pátku do neděle chasa v Hrádku na Znojemsku. V pátek ve čtyři odpoledne hodový víkend zahájí posezení s cimbálkou Dyjavan u kulturního domu. V sobotu si chasa v deset dopoledne přijde pro hodové právo k obecnímu úřadu a pak vyjde na obchůzku s kapelou Moraváci. V osm večer začne hodová zábava, chasa bude mít během večera dvojí předtančení. V neděli bude hodinu před polednem mše v kostele svatých Petra a Pavla, odpoledne ve čtyři následuje zábava a v pět předtančení chasy.

Dýňová stezka

KDY: pátek od 18.00

KDE: Znojmo, Horní park

Po dvou letech vynucené přestávky si děti ve Znojmě užijí Dýňovou stezku v Horním parku u Komenského náměstí, kterou pro ně chystá Oblastní charita. „Startovat se bude v Horním parku ve Znojmě u Corsa. Děti projdou ztemnělým parkem, osvětleným jen dýněmi a v budou tu plnit jednotlivé úkoly. Po úspěšném ukončení dostanou drobný dárek a budou si moci opéct špekáček. Všichni si budou moci koupit koláček a dýňovou polévku a tím podpořit náš Domov pro matky a otce v tísni,“ zvou pořadatelé. Na osmou večer chystají ohnivou show.

Po stopách hrušovanské historie

KDY: sobota od 18.00

KDE: Hrušovany n. Jevišovkou

Zajímavé a méně známé stránky historie svého města poznají v sobotu účastníci vycházky pořádané Spolkem pro hrušovanský zámek. „Sejdeme se v deset hodin dopoledne u sousoší na náměstí a společně se projdeme k trojitému příkopu. Na místě si ukážeme čerstvě zhotovený model trojitého opevnění. Můžete se těšit na zajímavé povídání a archeologické překvapení pro děti,“ zvou pořadatelé. Po stopách historických zajímavostí Hrušovan nad Jevišovkou účastníky vycházky provede Zdeněk Omelka.

Dýňování

KDY: sobota

KDE: Hnanice

Hnanický spolek Wolfgang zve na Dýňování od jedné hodiny odpoledne na náměstí u kostela svatého Wolfganga. Na programu je vyřezávání a zdobení dýní, na zahřátí bude připraven čaj a dýňová polévka. Od sedmi večer začne u obecního sadu Dýňová stezka s úkoly.