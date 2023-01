Dobré víno a spoustu zábavy slibuje sobotní akce Zimní otevřené sklepy v Novém Šaldorfu u Znojma. Tamní vinaři otevřou svoje sklepy a v jednom z nich se bude konat tradiční recesistická soutěž v kopání písku pro Vídeň. Návštěvníci mohou v sobotu od deseti hodin do šesti večer zavítat do osmnácti sklepů.

Vinaři v Novém Šaldorfu otevírají sklepy netradičně v zimě pravidelně už více než deset let. A téměř od počátku je součástí akce dobrovolná soutěž v kopání písku. „Koná se vždy každou třetí sobotu v lednu. Byl to takový kolektivní nápad, abychom udělali něco neobvyklého. Souvisí to i s tím, že v zimě tradičně bývalo méně práce, takže se vinaři mohli věnovat prohlubování svých sklepů. A my na to navazujeme touto soutěží,“ uvedl předseda spolku Šaldorfské sklepy Rostislav Koníček. Soutěží se organizátoři snaží také ukázat, kolik dřiny bylo třeba k vykopání velkých šaldorfských sklepů v tvrdém mořském pískovci.

Vinné sklepy, které se nacházejí ve sklepních uličkách v Novém Šaldorfu, jsou vyhloubené v pískovcových usazeninách. Tento písek je výjimečně jemný a v minulosti o něj měli zájem ve Vídni, kde z něj připravovali maltu pro štukovou výzdobu domů šlechticů a bohatých měšťanů.Proto název Kopání písku pro Vídeň.

Kopat se bude ve sklepě Jiřího Samka, který se nachází hned vedle Modrého sálu. Soutěž je určena pro tříčlenná družstva. „Počítá se s tím, že jeden písek kope, druhý nakládá a třetí nosí před soutěžní sklep na váhu. Časový limit je patnáct minut. Vyhrává družstvo, které nakope nejvíc písku,“ upřesnil předseda spolku. Ti nejlepší se mohou těšit na vinařské ceny. Dosavadní rekord je 425 kilogramů nakopaného a vyneseného písku.

Do letošního ročníku je zatím přihlášených osmnáct družstev. Kdo bude chtít, může soutěžit v kostýmech, do různých úborů se ale mohou převléct i návštěvníci, kteří písek kopat nebudou. Kostýmy zhodnotí tříčlenná porota a majitelé těch nejlepších získají ceny.

V každém ze sklepů bude pro návštěvníky kromě vína připravené také občerstvení. V sedm hodin večer program završí Jazzová tančírna s jazzovým kombem Mr. Kong & His Swinging Monkeys. To svým vzezřením, zvukem dobových nástrojů, frázováním i rytmem dokáže dokonale navodit atmosféru tančíren zlaté éry swingu 30. a 40. let minulého století.



Další tipy

Brno a Brněnsko

Zabijačka ve vile Stiassni

KDY: sobota od 10.00 do 15.00

KDE: Brno, vila Stiassni

Vila Stiassni v Brně zve v sobotu od deseti hodin do tří odpoledne na zabijačku. Milovníci zabijačkových specialit si mohou užít venkovní veselí a hlavně na místě ochutnat nebo si odnést domů masné dobroty – tlačenku, jitrnice, jelita, ovar, prdelačku, sádlo, škvarkovou pomazánku, škvarky nebo třeba uzené. Nebude chybět vystoupení flašinetáře, tematický fotokoutek nebo tvořivé dílny pro děti.

Sněhová královna

KDY: neděle od 14.30

KDE: Sokolnice, sokolovna

Divadelní představení Sněhová královna na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena uvede v neděli v sokolnické sokolovně Divadlo MALÉhRY. Příběh Gerdy a Kaje bude vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Nejprve ve 14.30 a 14.45 vystoupí s tanečním představením děti z LÍPOVÉHO orientálního souboru Safira, ve tři hodiny pak začne samotné divadelní představení.

Country bál

KDY: pátek od 19.30

KDE: Brno, Společenské centrum Bystrc

Milovníky country muziky potěší tradiční bál, který se v pátek koná ve Společenském centru Bystrc. Vyhrávat bude country kapela Zimour a vystoupí taneční skupina La Quadrilla. Nebude chybět ani výuka tanců s Ivanem Bartůňkem.

Redzed – European Plague Tour

KDY: pátek od 21.00

KDE: Brno, Club Fléda

Český rapper a hudební producent Redzed vyráží na svoje dlouho připravované evropské turné European Plague Tour ke své poslední vydané desce Noise At A Funeral. Brněnský křest desky se koná v pátek večer v Clubu Fléda. V rámci křtu tam vystoupí Redzed s live bandem a speciální show.

Veselá pouť v Líšni

KDY: neděle od 15.00

KDE: Brno, Dělňák Líšeň

Do světa hudby, kolotočů, říše cizokrajných zvířat, kouzel, zábavy a legrace zavede děti i jejich rodiče nedělní představení Veselá pouť, které se koná v Dělňáku Líšeň. Na pouti nebudou chybět dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba ani neposední hadi. Během představení návštěvníky také přijdou pozdravit Jů a Hele.

Den pro Debru

KDY: sobota od 10.00 do 19.00

KDE: Brno, Papilonia – motýlí dům

Stovky živých exotických motýlů jsou hlavním tahákem motýlího domu v Brně. Po celou sobotu se tam bude konat Den pro Debru – organizaci, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Vstupné za celý den organizátoři darují právě na pomoc lidem s touto nemocí. Připravené budou i zábavné aktivity pro děti a jejich doprovod.

Slovácký ples

KDY: sobota od 18.00

KDE: Brno, centrum Babylon

Už po jednasedmdesáté zve na parket brněnský Slovácký krúžek. V sobotu v šest večer začne v centru Babylon v Kounicově ulici Slovácký ples. Vystoupí Folklórní soubor Kopaničár ze Starého Hrozenkova a jeho muzika. K poslechu i tanci pak zahrají Dechová hudba Hrozenčané i Kopaničiarska muzika Martina Janšty.

Blanensko

Na stojáka

KDY: pátek od 19.00

KDE: Blansko, Dělnický dům

Trojice známá z pořadu Na stojáka polechtá bránice publiku v Blansku. Do místního Dělnického domu dorazí komici se svojí stand up show. Svá humorná vystoupení budou publiku prezentovat Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Vojta Záveský. Show začíná v pátek v sedm hodin večer. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji za 300 korun nebo za 350 korun na místě.

Ples sportovců

KDY: sobota od 19.30

KDE: Blansko, Dělnický dům

Ve společenském oděvu místo dresů a kombinéz a na parketu místo palubovek, hřišť a drah se v sobotu sejdou blanenští sportovci. V osm hodin večer totiž v Dělnickém domě v Blansku začne tradiční Sportovní ples, který pořádá TJ ASK Blansko. Na pořadu bude vedle společenského programu také dekorování vítězů. Pořadatelé totiž vyhlásí nejlepší sportovce města za uplynulý rok. K dobré náladě, hudbě i tanci budou hrát hned tři kapely. Na parket budou zvát HD Acoustic, nestárnoucí hity rockových legend zahraje Rosomák Olympic revival a hity starší i novější roztočí DJ Robert Juřek.

23. Ples Bivojanky

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jedovnice, sál kulturního domu

V sále kulturního domu v Jedovnicích se v pátek od osmi hodin večer uskuteční už 23. ples kapely Bivojanka. Tradičně ho zahájí předtančení mládeže. K poslechu a tanci zahraje hudební skupina Arcus, která se do půlnoci bude střídat s Bivojankou. Na programu budou tradiční pánské i dámské volenky. Návštěvníci plesu si také pochutnají na výborných jídlech a přívlastkových vínech ze starých vinic z Boleradic.

Břeclavsko

Krojový ples Hlohovec

KDY: sobota od 20.00

KDE: Hlohovec, kulturní dům

Svůj tradiční krojový ples připravují na sobotu chasa a obec v Hlohovci. „Během večera pro návštěvníky plesu chystáme například předtančení Českou besedou, uskuteční se volba nových stárků a chybět nebude losování tomboly. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Túfaranka,“ zvou pořadatelé. Ples v kulturním domě začíná v osm hodin večer.

Školní ples

KDY: sobota od 19.00

KDE: Velké Bílovice, kulturní dům

Sobotní večer bude ve Velkých Bílovicích patřit školnímu plesu. Sdružení rodičů a přátel ples pořádá v kulturním domě od sedmi hodin večer. K poslechu, tanci a dobré náladě budou hostům plesu hrát dechová hudba Lácaranka a kapela Bleuabnd. Žáci velkobílovické školy si chystají předtančení. Vstupné je 250 korun.

Reprezentační ples Mikulova

KDY: sobota od 19.00

KDE: Mikulov, velký sál zámku

Svůj reprezentační ples chystá na sobotu město Mikulov. Jeden z vrcholů plesové sezony v regionu se odehraje v duchu ohnivého Španělska ve velkém sále na mikulovském zámku. Sedmadvacátý reprezentační ples začne v sedm večer, vstupné je 990 korun.

Divadlo v kině

KDY: sobota od 19.00

KDE: Břeclav, kino

Další divadelní představení nabídne v sobotu večer břeclavské kino. „Divadelní společnost StageArtCz se ve svém nejnovějším projektu rozhodla uvést na česká jeviště čistokrevný thriller s ambicí diváckého prožitku jako při sledování napínavého kriminálního příběhu v kině. Inscenace Mindgame nenechá obecenstvo klidným, během celé hry si diváci nebudou jisti tím, kdo je kdo, nebo zda to, co právě vidí, je pravdou nebo jen ďábelskou iluzí,“ lákají pořadatelé na představení. Představení začíná v sedm hodin večer. Hrají Miroslav Etzler, Petr Halberstadt a Pavla Vitázková.

Myslivecký ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Bořetice, kulturní dům

Lákavá tombola a stylové dobroty patří k tahákům mysliveckých plesů. Platí to i o plese, který chystá na nadcházející sobotu myslivecký spolek v Bořeticích. Začne v osm hodin večer v bořetickém kulturním domě. K dobré náladě, poslechu a tanci hraje dechová hudba Zlaťanka. Pořadatelé slibují bohatou zvěřinovou tombolu a k ochutnání speciality myslivecké kuchyně. Vstupné je 200 korun.

Myslivecký ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Pavlovice, sokolovna

Tradiční myslivecký ples pořádaný místním mysliveckým spolkem bude v sobotu večer lákat do sokolovny ve Velkých Pavlovicích. Ples začne v osm hodin večer, pořadatelé slibují chutné občerstvení a oblíbené lákadlo mysliveckého plesu, bohatou tombolu, ve které hosté budou mít příležitost vyhrát nejen zvěřinu, ale i další zajímavé ceny. Vstupné je 150 korun.

Hodonínsko

Košt ovocných pálenek a kysaného zelí

KDY: sobota od 14.00

KDE: Mikulčice, kulturní dům

Už dvacátý ročník Koštu ovocných pálenek a kysaného zelí se v sobotu od dvou hodin odpoledne koná v kulturním domě v Mikulčicích. Tradiční košt nabídne více než jeden tisíc vzorků pálenek. V nabídce budou i slovácké speciality z místní kuchyně – například slovácká zelňačka, patenty, zelové placky, pagáče a šátečky, jitrnicový prejt či zvěřinový guláš. K poslechu bude vyhrávat Neoveská cimbálová muzika a Jiří Zonyga.

Festival řízků

KDY: pátek až neděle

KDE: Bukovany, Bukovanský mlýn

Milovníci řízků by si neměli nechat ujít Festival řízků, který se od pátku do neděle koná v Bukovanském mlýně. Ten se nachází mezi obcemi Bukovany a Ostrovánky u Kyjova. V nabídce budou kromě klasického kuřecího řízku například také řízek z bažantích prsou, pštrosí řízek, kůzlečí, kančí nebo telecí mletý řízek. Místa u stolu je vhodné si rezervovat předem.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Petrov, kulturní dům

Tančit se bude v sobotu na bále v Petrově. Od sobotní osmé hodiny večerní pořádá v kulturně-společenském centru svůj ples místní sbor dobrovolných hasičů. O hudební doprovod Hasičského plesu se postará skupina Kombet.

Karneval s Pepínou a Aminou

KDY: sobota od 16.00

KDE: Strážnice, Dům dětí a mládeže

Soutěže, diskotéka, písničky, dobrá zábava, vyhlášení nejlepší masky, ale i bohatá tombola. To vše nabídne Karneval s Pepínou a Aminou, který se koná v sobotu ve Strážnici. Akci pořádá místní Dům dětí a mládeže, v jehož prostorách se také karneval od čtyř hodin odpoledne uskuteční.

Rockový ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kněždub, sokolovna

Sokolovnu v Kněždubu rozparádí v sobotu tvrdší hudba. Od sedmi večer se zde koná už čtvrtý ročník Rockového plesu. Návštěvníci se mohou těšit na tombolu i kulinářské speciality. K tanci a poslechu zahraje Marien rock, country kapela F.B. a cimbálová muzika Růža.

Vyškovsko

Novoroční stodola

KDY: sobota od 16.00

KDE: Vyškov, Hanácký statek

Novoroční stodola, tedy tradiční hudební setkání amatérských muzikantů a zpěváků, se v sobotu od čtyř hodin odpoledne uskuteční na Hanáckém statku ve Vyškově. Na programu bude zpívání společného playlistu nejznámějších písní v doprovodu folkových a country kapel. Součástí letošního ročníku bude také soutěž pro děti, které budou chtít zazpívat svoji písničku. Návštěvníci akce mohou využít snížené vstupné do ZOO parku Vyškov. Garantem setkání je sbormistr vyškovských pěveckých sborů Aleš Musil.

Ať žijí duchové!

KDY: sobota od 14.00, neděle od 10.00

KDE: Vyškov, Sokolský dům

Slavný filmový muzikál Ať žijí duchové! v moderním pojetí uvede Divadlo Haná. Diváci se mohou těšit na vystoupení členů divadla, více než dvaceti dětí i živou hudbu. Reprízy představení se konají v sobotu od dvou hodin odpoledne a v neděli od deseti hodin v Sokolském domě ve Vyškově.

Sportovní ples ve stylu sportovních hvězd

KDY: sobota od 20.00

KDE: Šaratice, sál obecního úřadu

Na sportovní ples ve stylu filmových hvězd zve v sobotu Tělovýchovná jednota Šaratice. Bál začne v sále šaratického obecního úřadu v osm hodin večer. Vítáni jsou účastníci plesu v kostýmech oblíbených filmových postav. Nejlepší maska večera získá cenu. Pořadatelé slibují bohatou tombolu i občerstvení. K tanci a poslechu bude vyhrávat kapela Veřejná zkouška.

Městský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Bučovice, Katolický dům

Na půlnoční překvapení i bohatou tombolu se mohou těšit účastníci už osmnáctého Městského plesu v Bučovicích. Uskuteční se v sobotu od osmi hodin večer v sále Katolického domu. Vyhrávat bude Slovácká kapela Romana Horňáčka. V doprovodném programu se představí Taneční škola H+L Vyškov.

Městský společenský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Ivanovice na Hané, kulturní dům

Tanec a zábava čekají v sobotu na milovníky plesů v Ivanovicích na Hané. V osm hodin večer v tamním kulturním domě začne Městský společenský ples. K tanci a poslechu bude hrát Martin Láska a Band. Pořadatelé slibují bohatý program, tombolu a občerstvení. Vstupenka s místenkou stojí 120 korun.

Muzikál Na pospas

KDY: sobota od 19.00

KDE: Kozlany, sál Obecního domu

Milovníci divadla a zejména muzikálu se mohou vydat na divadelní představení, které se v sobotu koná v Kozlanech. DAVA Rousínov tam sehraje představení s názvem Na pospas. Muzikál začne v sedm hodin večer v sále Obecního domu v Kozlanech.

Znojemsko

Ples Jevišovic

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jevišovice, sál Komenia

Svůj čtrnáctý ples chystají na sobotní večer pořadatelé z radnice v Jevišovicích, nejmenším městě na jižní Moravě. Na parket pozvou v sobotu od osmi hodin večer v sále jevišovického Komenia. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Šohaj.

Jazzový večer

KDY: pátek od 18.00

KDE: Znojmo

Patnáctý znojemský Jazzfeest pokračuje v pátek večer tradičním večerem v klubech. V šest večer začne hrát Šarivari swing band v klubu Harvart na Václavském náměstí ve Znojmě. Od půl osmé hraje Sakobi trio v GaPu na náměstí Republiky. Od devíti hraje Jazzy Talking ve sklepení u císaře Zikmunda na Horním náměstí a v deset večer začne závěrečné vystoupení Lydian Project v klubu Věčnost na Velké Michalské.

Hasičský ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jezeřany-Maršovice

Tradiční ples pořádají v pátek dobrovolní hasiči v Jezeřanech-Maršovicích. K poslechu, tanci a dobré náladě zahraje dechová hudba Zlaťanka. Pořadatelé slibují i bohatou tombolu.

Společenský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jiřice u Miroslavi

Sedmnáctý Společenský ples chystají v sobotu večer pořadatelé v Jiřicích u Miroslavi. K dobré náladě, tanci i poslechu hrají dechová hudba Dubňanka a LH Band. Vstupné je 130 korun.