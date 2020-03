Hmyzí speciality

KDY: sobota 7. března od 14.30

KDE: Zoo Park Vyškov

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Ochutnat některé z hmyzích specialit mohou zájemci v sobotu o půl třetí v Hanáckém statku Zoo Parku Vyškov. Na výběr bude například cvrček na másle nebo velký moučný červ na chilli a česneku. Hmyzí speciality přímo před očima návštěvníků připraví kuchař Milan Václavík. Součástí programu je také pozorování živého exotického hmyzu, poradenství o jeho chovu, ukázka preparovaného hmyzu a vědomostní i hravé aktivity pro děti. V prostorách stodoly bude ke zhlédnutí výstava makrofotografií hmyzu od Vlastimila Mihala.

Košt slivovice

KDY: sobota 7. března od 16.00

KDE: Vážany nad Litavou

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Devatenáctý ročník koštu slivovice pořádají v sobotu 7. března zahrádkáři ve Vážanech nad Litavou. Návštěvníci se mohou těšit na příjemné odpoledne s hudbou, dobrým občerstvením a hojným počtem vzorků od přispěvatelů místních i ze širokého okolí. Akce začne ve čtyři hodiny odpoledne v sále obecní hospody.

Pohádkový karneval

KDY: neděle 8. března od 15.00

KDE: Hrušky

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pohádkový karneval si v neděli 8. března užijí děti i rodiče v Hruškách. Od tří hodin odpoledne se mohou v sále obecní hospody těšit na pořádnou zábavu s pohádkami, písničkami, tanečky, soutěžemi a sladkými odměnami. Chybět nebude ani tombola. Programem si pro návštěvníky přichystala Sandra Riedlová a Kateřina Horáčková Mendlová z Pohádkového divadla.

Den u koní

KDY: sobota 7. března od 10.00

KDE: Vyškov, Šafářský dvůr

ZA KOLIK: 70 korun

Den otevřených dveří u koní pořádá v sobotu dopoledne pro rodiny s dětmi Piafa Vyškov v Šafářském dvoře za Kauflandem. Návštěvníci se mohou těšit na interaktivní program zdarma včetně her, výtvarné dílničky a programu ve stáji. Děti se budou moci svézt na koni za příspěvek 70 korun. Program je vhodný jak pro školáky a předškoláky, tak i pro děti do tří let. Při nepříznivém počasí se akce přesune do kryté jízdárny.