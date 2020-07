KDY: sobota 14.00, neděle 11.00

KDE: Dobšice, Suchohrdly u Znojma

ZA KOLIK: vstup volný

Dusot kopyt, rány z pušek a burácení děl se v sobotu opět rozlehnou u Dobšic při tradiční připomínce bitvy svedené v roce 1809 mezi Napoleonovými vojsky a rakouskou armádou. V dobových uniformách nastoupí na bojiště přes dvě stovky členů různých skupin příznivců vojenské historie. „O účast v bitvě byl letos mimořádný zájem i od kolegů ze zahraničí. Aktérů budou na konec přes dvě stovky, včetně účastníků z Polska, Rakouska či Slovenska. Zájemce například z Belgie jsme vzhledem k letošní mimořádné situaci museli odmítnout,“ řekl šéf organizátorů ze spolku Acaballado Ivan Vystrčil.

Ocenil přitom spolupráci obcí. „I když jsme museli vše chystat na poslední chvíli přispěl nám kraj, město Znojmo a Dobšice i Suchohrdly pomohly také s organizací letos nutných návštěvnických sektorů,“uvedl šéf organizátorů.

Program připomínky bitvy bude tradiční. „V pátek v půl desáté večer začneme pietním setkáním ve vojenské části louckého hřbitova, sobotní bitevní ukázka začne v Dobšicích ve dvě odpoledne, nedělní v Suchohrdlech hodinu před polednem,“ dodal V ystrčil.

Kvůli přetrvávajícím opatřením budou lletos diváky čekat návštěvnické sektory. „Pořadatelé do nich příchozí nasměrují tak, aby v sektoru nebylo víc než tisíc lidí. Návštěvníky samozřejmě žádáme, aby se snažili dodržovat potřebný vzájemný odstup,“ popsal starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský. Kolik letos bitva přitáhne návštěvníků nechtěl odhadovat. „Je možné, že lidé budou mít ještě určité obavy, když slyší zprávy o lokálních ohniscích, ať už v Karviné nebo třeba ve Větrném Jeníkově. I proto děláme co je třeba, k dodržení současných opatření, ať jsou to sektory na bitvě, nebo zajištění dezinfekce na toaletách na otevřených sklepech,“ podotkl starosta.

Někteří příznivci vojenské historie si bitvu ujít nenechají. „Jako místní fandím samozřejmě Rakušanům, kteří sice ustupují, ale v roce 1809 nakonec bitvu u Znojma neprohráli, i když válka byla ztracená. Proto se Dobšic zase chystám,“ řekl s úsměvem Jan Lhotský ze Znojma.

K dobšické bitvě tradičně patři závěrečná potyčka pěších vojáků i jízdy v nedalekém brodu Dyje. „Bude hodně záležet na okamžitém stavu vody v řece. K brodu se přesuneme, pokud to bude bezpečné a rozhodovat se proto budeme až podle bezprostřední situace v sobotu odpoledne,“ upozornil Vystrčil.

TIPY Z VYŠKOVSKA

Rybářské závody

KDY: sobota od 06.00

KDE: Bučovice

ZA KOLIK: neuvedeno

V lovu ryb změří své schopnosti účastníci rybářských závodů Bučovický kapr 2020 v sobotu 11. července v lokalitě Bučovice – rybníčky. Zájemci se do soutěže mohou přihlásit na místě. Prezentace účastníků začíná v šest hodin ráno a končí pět minut před sedmou. Samotný závod pak startuje v sedm hodin ráno. Podmínkou účasti je platná svazová povolenka. Občerstvení pořadatelé zajistili.

Pohádkové prohlídky ve Slavkově

KDY: neděle od 13.30

KDE: Slavkov, nádvoří minoritského kláštera

ZA KOLIK: neuvedeno



Návštěvníci zámku ve Slavkově u Brna se v neděli při prohlídce setkají s Popelkou a dalšími postavami ze známé pohádky. Příběh o chudé dívce, která si získá srdce prince, se odehraje přímo na prohlídkové trase. Začátek speciálních prohlídek je o půl druhé, půl třetí a půl čtvrté odpoledne. Nutná je rezervace na telefonním čísle 544 227 548 nebo nákup vstupenky přes internet.

Posezení s dechovkou

KDY: neděle, 14.00

KDE: Křižanovice u Bučovic

ZA KOLIK: neuvedeno



Fandění fotbalu vystřídá v neděli v Křižanovicích u Bučovic radost posluchačů z dobré muziky. Pořadatelé v areálu fotbalového hřiště připravili posezení s dechovou hudbou. Tentokrát s kapelou Šohajka z Dolních Bojanovic. Lidé si na místě užijí i bohatou tombolu.



DALŠÍ TIPY

Blansko

Boskovický strongman

KDY: sobota, 13.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: neuvedeno



Silní muži i ženy zamíří v sobotu změřit síly do Bosovic na tradičního Strongmana. Sedmý ročník soutěže na parkovišti vedle zimního stadionu začne hodinu po poledni registrací. Soutěžící se utkají například v tažení kamionu, tlačení auta, převracení velkých pneumatik či zdvihání klád a kolejnic. Program doplní ukázky kynologie či thai boxu. Pořadatelé slibují též bohaté občerstvení.

Brno

Záchranáři na Jakubáku

KDY: neděle od 16.00 do 19.00

KDE: Brno, Jakubské náměstí

ZA KOLIK: vstup volný



Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi chystají na neděli záchranáři, hasiči a policisté v centru Brna na Jakubském náměstí. Spolu s brněnským dopravním podnikem tam předvedou svou techniku a chybět nebudou ani hudební vystoupení a další zábava.

Břeclavsko

Noc na Janohradě

KDY: sobota, od 18.00

KDE: Podivín, Janův hrad

ZA KOLIK: 100 korun



Vůně opékaného selete i medoviny, ale také film Pláč svatého Šebestiána, kapely i divadlo lákají v sobotu od šesti hodin večer na nádvoří umělé zříceniny Janův hrad u Podivína. Příchozím se představí kapela Ancient Teenager, ochotníci z Divadelního souboru Břetislav zahrají Na viděnou, sbohem. Za vstupné lidé zaplatí 100 korun.

Hodonínsko

Večerní prohlídky v Miloticích

KDY: neděle od 19.00

KDE: Milotice

ZA KOLIK: 250 korun



Zažít na vlastní kůži atmosféru každodenního života, jaká panovala na zámku v Miloticích v období první republiky, mohou zájemci při nočních prohlídkách. Večer strávený ve společnosti aristokratické rodiny Seilern-Aspang mohou prožít v neděli od sedmi hodin večer, prohlídky vychází každých dvacet minut. Za základní vstupné zaplatí příchozí 250 korun.

Znojemsko

Dobývání dobšických sklípků

KDY: sobota od 13.00

KDE: Dobšice

ZA KOLIK: 100 korun



Tradiční Dobývání sklípků chystají na sobotní odpoledne vinaři v Dobšicích. Od jedné hodiny odpoledne jich bude otevřených téměř dvacet. Pořadatelé slibují bohaté občerstvení i živou hudbu u některých sklepů. Mezi sklepy během odpoledne zavítají i napoleonští vojáci. Vstupné je sto korun a zahrnuje mapku a skleničku.