Na slavnosti se vyplatí jít s prázdným žaludkem. Výběr v osmadvaceti stáncích je totiž opravdu pestrý. K pití dobré víno, pivo, káva, alkoholické i nealkoholické míchané nápoje. Zakousnout se dá například do pravých holandských hranolků, do čerstvých langošů, italské pizzy, domácí paštiky, klobás, zabijačkových specialit nebo tyrolských sýrů. Odvážlivci mohou ochutnat slané pochoutky z hmyzu. Kdo si dá radši něco sladkého, vybere si mezi domácími koláči, zákusky nebo čokoládovými pralinkami.

První ročník festivalu, který spojí hudbu a jídlo, pořádají v sobotu na návsi v Dolních Bojanovicích. „Loni jsme si připomínali 825 let od první písemné zmínky o obci, ale kvůli covidu jsme to nemohli pořádně oslavit. Jsme muzikální obec, máme zde patnáct různých hudebních těles, tak jsme se domluvili, že je na festivalu představíme a užijeme si oslavu dobré hudby a dobrého jídla. Letos to zkusíme a možná založíme tradici do příštích let,“ uvedla starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová. Festival bude podle ní také příležitostí k poděkování za pomoc při bleskové povodni, která obec výrazně zasáhla v loňském roce.

Program začne už v sedm hodin mší svatou v kostele svatého Václava za účasti sboru Vox Vini. V dopoledním programu se představí žáci základní umělecké školy nebo Dětský folklórní soubor Slunéčko. Po obědě bude pódium patřit například cimbálové muzice Zádruha, Grajcaru, dechovým hudbám Bojané a Šohajka, vystoupí také Želví nervy a Šroti. Vyvrcholením programu bude v půl desáté večer koncert zpěváka Richarda Müllera. Nebude chybět spousta dobrého jídla a pití. (le)

Brno a Brněnsko

Férové snídaně

KDY: sobota

KDE: jižní Morava

Férová snídaně je největší česká akce na podporu pěstitelů ve světě. Na více než stovce míst České republiky se v sobotu dopoledne koná piknikový happening. Lidé přinesou různé dobroty připravené z FairTrade potravin a společně posnídají. Na jižní Moravě se bude piknikovat například před Regionálním infocentrem Zastávka u Brna, v parku na Vojtově ulici v Brně, v zámeckém parku v Blansku, v městském parku ve Šlapanicích, v parčíku před Komerční bankou v Hodoníně nebo před knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.

Benefice v Červeném kostele

KDY: pondělí od 19.00

KDE: Brno, Červený kostel Jana Amose Komenského

Vlastní autorská tvorba, ale i známé světové skladby zazní v brněnském chrámu Jana Amose Komenského (známém jako červený kostel) v pondělí 16. května od sedmi hodin večer. Výtěžek ze vstupného na benefiční májový koncert fenomenálního saxofonisty Michala Žáčka a skvělého zpěváka a kytaristy Maria Šeparoviče přispěje na konto Ligy vozíčkářů. Tato organizace svými službami pomáhá zjednodušovat život těm, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. Vstupenku je možné zakoupit přes portál sítě GoOut.

Tmavomodrý festival

KDY: pátek od 15.00

KDE: Brno, park u Šelepky

Slavnostní koncert mladých nevidomých a slabozrakých muzikantů nabídne v pátek odpoledne letošní ročník Tmavomodrého světa. Tradiční setkání muzikantů se zrakovým postižením vyvrcholí v parku u brněnské Šelepky společným vystoupením, na kterém si účastníci festivalu zazpívají společně s Lenkou Dusilovou a Máriem Bihárym. Vstup je volný.

57. výstava vín

KDY: sobota od 10.00

KDE: Žabčice, Lidový dům

Na tradiční výstavu vín zvou v sobotu pořadatelé v Žabčicích na Brněnsku. Milovníci dobrých vín se v sále místního Lidového domu sejdou už na sedmapadesátém ročníku přehlídky. Sklenky s vybranými vzorky vinařů ze širokého okolí začnou zvonit v deset hodin dopoledne. Od jedné odpoledne zahraje cimbálka Vonica.

Líšeňský pivní festival

KDY: sobota od 13.00

KDE: Brno-Líšeň

V okolí Líšeňského pivovaru na ulici Kotlanova v Brně poteče v sobotu od jedné hodiny odpolední pivo proudem. Koná se tam devátý ročník Líšeňského Pivního Festivalu. Na výběr bude z piv uvařených ve dvanácti pivovarech a na pódiu se představí kapely Haas Band, PKcupe, Kudla z Brna, Brünfield a Fried Ace. Program zpestří soutěž v pojídání s maxijedlíkem Jardou Němcem.

130 let SDH Chrlice

KDY: sobota od 9.00

KDE: Chrlice, zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Chrlice oslaví v sobotu 130 let od svého založení. Oslavy v prostoru zbrojnice začnou Memoriálem Leopolda Šroma – soutěží dětí a dorostu v požárním útoku. Ve čtyři hodiny se členové sboru představí při slavnostním nástupu a proběhne žehnání novému dopravnímu automobilu. Součástí programu bude také den otevřených dveří ve zbrojnici, výstava současné i historické techniky. Po celý den bude připravené občerstvení.

Májový ples

KDY: sobota od 18.00

KDE: Brno, kulturní centrum Semilasso

Slovácký krúžek v Brně zve v sobotu všechny milovníky folkloru, dobrého vína a slovácké muziky na Májový ples. Ten je náhradou za tradiční Slovácký ples, který se v uplynulých dvou letech nemohl konat. Během večera se představí Dechová hudba Sokolka ze Šakvic, Cimbálová muzika Guráš z Velkých Bílovic, Cimbálová muzika Slováckého krúžku v Brně a jako host vystoupí chasa z Klobouk u Brna s ukázkou tradiční Zavádky.

Exit at the Castle

KDY: neděle od 15.00

KDE: Brno, Špilberk

Milovníci elektronické hudby mají v pátek a sobotu dostaveníčko v západní kurtině brněnského Špilberku. Produkce začíná v oba dny v pět odpoledne a končí v deset večer. Představí se osvědčená jména domácí scény jako Orbith, Andy Smith, Lahvisz a Cerevatov či Madelaine, Dominik Gehringer a Duncan Grey. Vstupné je 199 korun.

Fler jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Brno-Medlánky, Společenské centrum Sýpka

Koupit nebo si jen prohlédnout originální oblečení, dekorace, šperky a další výrobky mohou zájemci na Fler jarmarku v medláneckém centru Sýpka. Představí se tam více než dvacet prodejců. Zároveň se na nádvoří před společenským centrem koná Medlánecký farmářský trh, který nabídne různé dobroty.

Blansko

Pivní slavnosti

KDY: pátek a sobota

KDE: Letovice

Od pátku do soboty budou mít v Letovicích Pivní slavnosti. Ty začínají v pátek od čtyř a v sobotu od jedenácti hodin. Lidé se mohou těšit na patnáct druhů točeného piva, selátko, klobásky, chybět nebude ani pizza. V pátek zahraje kapela Rebel z Moštárny, v sobotu zvedne návštěvníky ze židle diskotéka s DJ Romanem Ronnym. Akce se koná v restauraci Na Zámku.

Cesta ve tmě

KDY: pátek od 9.30

KDE: Blansko, náměstí Svobody

Osmnáctý ročník soutěže vodicích psů Cesta ve tmě se chystá v Blansku. Tradiční soutěž se uskuteční v pátek na náměstí Svobody v prostorách parku před Městským úřadem, slavnostní zahájení začne o půl desáté. Soutěžícími jsou těžce zrakově postižení lidé a jejich čtyřnozí vodicí společníci. Klání je rozdělené na dvě části, a sice na takzvanou frekvenci, která spočívá v absolvování předem stanovené trasy, a zkoušku poslušnosti. U obou je nejdůležitější spolupráce. Vyhlášení výsledků se dočkají soutěžící i publikum ve čtyři hodiny.

Mistrovství světa motorových člunů

KDY: sobota a neděle

KDE: Jedovnice, rybník Olšovec

V sobotu a v neděli pořádá Klub vodních sportů Jedovnice mistrovství světa motorových člunů. Půjde již o padesátý ročník tohoto tradičního závodu, který patří historicky mezi nejstarší závody nejen u nás, ale také v Evropě. Letos organizátoři pořádají mistrovství světa na rybníku Olšovec v kategoriích: F-125, F-250 a F-500. Akce startuje rozpravou závodníků v sobotu v osm hodin a v neděli v deset hodin. V neděli v šest hodin se pak návštěvníci i závodníci dozvědí výsledky.

Konec války v Blansku. Nacisté ničili, co mohli. Pomoc přišla za minutu dvanáct

Břeclav

Přehlídka otevřených sklepů

KDY: sobota a neděle

KDE: Březí a Dolní Dunajovice

Už pojedenácté zvou vinaři z Březí a Dolních Dunajovic na Břeclavsku milovníky dobrých vín na putování po sklípcích v obou obcích. „V každém vinařství bude k ochutnání minimálně sedm vzorků vín. Mezi obcemi bude po oba dny jezdit pravidelně autobus.. Vstupenka v hodnotě 1100 korun zahrnuje degustaci vzorků, skleničku, mapu, dva kupony na 150 korun pro odběr vína a kyvadlovou dopravu mezi obcemi po oba dva dny,“ zvali pořadatelé. Sklepy jsou v sobotu otevřené do deseti do osmi večer, v neděli od deseti do jedné odpoledne.

Z kopca do kopca

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vrbice

Z kopca do kopca mezi nezaměnitelně malebnými sklípky ve Vrbici na Břeclavsku vyrazí v sobotu na skleničku milovníci dobrých vín při tradičním jarním dni otevřených sklepů. Návštěvníci jich najdou tentokrát osmnáct a zajímavé vzorky mohou ochutnávat až do sedmi hodin večer. Poté následuje posezení u cimbálu s kapelou Mládí. Vstupné je 1450 korun a zahrnuje i kupony na nákup vína za 800 korun.

Otevírání lichtenštejnských stezek

KDY: sobota

KDE: Břeclav

Tradiční jarní otevření Lichtenštejnských stezek po Břeclavsku chystají pořadatelé na druhou květovou sobotu. Program u zimního stadionu nedaleko břeclavského zámku začne v deset hodin dopoledne. Deset minut před jedenáctou startuje společná cyklovyjížďka po třech připravených trasách od třinácti do třiapadesáti kilometrů. Nejkratší vede k Janohradu a zpět, třicetikilometrová provede po saletáchv LVA a padesátikilometrová vede až na Hradištěk a přes Rakvice zpět. Po vyjížďce následuje u stadionu v doprovodný program s koncertem kapely Wráwor.

Regionální soutěž verbířů

KDY: sobota od 19.30

KDE: Velké Pavlovice, sokolovna

Verbíři z Hanáckého Slovácka ukážou své umění v sobotu na regionální soutěži ve Velkých Pavlovicích. Nejlepší slovácký verbuňk předvedou od půl osmé večer v sokolovně.

Májová zábava

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Němčice, kulturní dům

Sportovci z TJ Sokol a stárci z Velkých Němčic chystají na sobotní večer tradiční májovou zábavu. Začne v osm hodin večer v kulturním domě, hrát budou Blučiňáci. Už v pátekv podvečer postaví organizátoři na place u kostela máju. Poté bude pod májou večerní diskotéka.

Setkání mužáků

KDY: sobota od 16.00

KDE: Břeclav, Charvátská Nová Ves, sokolovna

Dvacáté setkání mužáků z Podluží chystá na sobotu ke svému dvacátému výročí Slovácký krúžek Charvatčané v Charvátské Nové Vsi. Na nádvoří sokolovny tam od čtyř odpoledne vystoupí patnáct sborů, které doprovodí cimbálky Dur a muzika Matěje Kůrečky. Vstupné je 150 korun.

Sjezd rodáků a přátel

KDY: pátek – neděle

KDE: Boleradice

Sjezd přátel a rodáků láká od pátku do neděle do Boleradic. Páteční večer patří od šesti hodin otevřeným sklepům v Tihelni a v půl osmé zahrají místní ochotníci Pohádku máje. V sobotu má v půl desáté ráno sjezd slavnostní zahájení, ve dvě následuje průvod obcí. V půl osmé začíná posezení ve společenském sále s Lacárankou. V neděli setkání v osm ráno pokračuje mší u kapličky za živé i zemřelé farníky a dobrodince.

Sjezd rodáků

KDY: sobota od 14.00

KDE: Ladná

Výročí 751 let od první písemné zmínky o obci oslaví v sobotu v Ladné na Břeclavsku. "V programu se představí domácí mužský sbor Lanštorfčané, děti ze ZŠ Ladná, harmonikářka a dechová hubda Mistříňanka. K večerní zábava zahraje skupina Graf," zvali pořadatelé.

Vzpomínka na faráře Jaroslava Ondráčka

KDY: sobota

KDE: Břeclav

Svého dlouholetého duchovního správce Josefa Ondráčka si v sobotu připomenou břeclavští farníci. V půl jedenácté začne v kostele sv. Václava mše, před polednem následuje požehnání pomníku před kostelem a od půl třetí program v Domě školství.

Běh na Děvín

KDY: sobota od 11.00

KDE: Perná

Běžce, kteří se nebojí pořádného kopce, přivítají v sobotu atleti v Perné na startu čtyřiadvacátého Běhu na Děvín. Všechny účastníky čeká trasa terénem dlouhá 8,3 kilometrus převýšením 600 metrů. Start je v Perné u sokolovny hodinu před polednem, cíl na vrcholu Děvína. Přihlásit se lze ještě dnes na e-mail elekol@centrum.cz, případně na místě. Startovné je 100 korun.

Hodonín

Josefský košt

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kyjov

S tradičním názvem, i když v pozdějším termínu, pořádají kyjovští vinaři při svazu zahrádkářů svůj tradiční Josefský košt. Přátelé dobrých vín se sejdou v sále kulturního střediska v Kyjově na Hodonínsku v sobotu ve dvě hodiny odpoledne, čeká je až 700 vzorků vín z produkce vinařů z Kyjova a okolí. Ceny nejlepším předají pořadatelé ve tři odpoledne, od čtyř hraje k dobré chuti i náladě cimbálka.

Květináč v mafiánském stylu

KDY: sobota od 20.00

KDE: Hodonín, Dům kultury

Hodonínští milovníci tance a společenských večerů si v sobotu užijí třetí Květinový bál. Pořadatelé ho tentokrát vyladili v mafiánském stylu, proto uvítají, když návštěvníci dorazí náležitě vystrojení. Vystoupí Umberto, Easy Line a cimbálka Dur. Večerem provedou bavič Petr Martinák a moderátorka Barbora Nováček Látalová. Vstupné je 399 korun.

Strážnický zámek v rytmu swingu

KDY: pátek od 18.00

KDE: Strážnice, zámek

Tradiční noční prohlídky si v pátek užijí návštěvníci zámku ve Strážnici na Hodonínsku. „Nahlédneme do běžného života obyvatel zámku, rodiny Magnisových, ve třicátých a čtyřicátých letech uplynulého století a přiblížíme atmosféru posledních let, které ve Strážnici strávili. Těšit se můžete na dobovou taneční a hudební produkci v rytmu swingu i komponované scény ze života hraběcí rodiny v realistických zámeckých prostorách,“ zvali pořadatelé. Na nádvoří bude k vidění výstava dobových aut, od půl osmé zahraje wingová kapela Django Jet.

Koncerty pod věží

KDY: sobota od 17.00

KDE: Strážnice

V letošním roce zažijí lidé ve Strážnici opět akci Oživené památky Strážnice, která bude tematicky zaměřená na obranný systém města. K němu patřila i bílá strážnická věž nacházející se uprostřed historické části města, v Kostelní ulici. A právě pod touto významnou strážnickou památkou se v sobotu uskuteční Koncert pod věží. V něm se představí jako moderní trubadúři dva vynikající kytaristé a zpěváci evropského formátu Bryan Benner, pocházející z USA a Václav Fuksa pocházející z českých Karlových Varů, ale oba trvale žijící ve Vídni. V jejich podání zazní v hudebně i zpěvem italské písně a tarantelly. Akce startuje v pět hodin, vstupné je dobrovolné.

Středověk na dědině

KDY: pátek od 16.00

KDE: Kozojídky, Hostinec na dědině

Hostinec na dědině v Kozojídkách na Hodonínsku přichází se zajímavou akcí. Středověk na dědině zavede návštěvníky do dob krčem a bohatých hostin, krčmářů, pážat a šenkýřek. Akce začíná v pátek ve čtyři hodiny odpoledne. Chybět nebude ohňová show.

Otevírání zarazických sklepů

KDY: sobota od 18.00

KDE: Veselí nad Moravou, Zarazice

Příznivci vína mohou vyrazit v sobotu do Veselí nad Moravou. V místní části Zarazice se koná tradiční akce Otevírání zarazických vinných sklepů. Ta startuje v šest hodin a návštěvníci během ní budou moct nahlédnout do prostorů sklepů, pobavit se s místními vinaři, ale především ochutnat zarazické víno. Chybět nebude občerstvení a hudební doprovod cimbálové muziky Romana Sokola.

Bigbítový Kyjov

KDY: pátek od 18.45

KDE: Kyjov, Klub Nětčice

Pátek třináctého bude v Kyjově na Hodonínsku patřit bigbítu. Místní klub Nětčice přivítá brněnskou pseudopunkovou formaci kolem kyjovské Nikoly Muchy, brněnskou kapelu Budoár staré dámy a hudební projekt založený na intimním kytarovém písničkářství Pátí na světě. Koncerty startují v šest hodin večer na zahrádce na Jančovce.

Vyškov

XXII. Zámecký košt vín Bučovice

KDY: sobota od 10.00

KDE: Bučovice, zámek

Bohatou nabídku vín i vystoupení lidových muzik chystají v sobotu pořadatelé tradičního Zámeckého koštu vín v Bučovicích na Vyškovsku. „Jako první vystoupí cimbálová muzika z Bučovic Cimbaho, od jedné odpoledne zahraje populární dechová kapela Stříbrňanka. Ve tři ji vystřídá cimbálová muzika Mládí z Čejče a od šesti hraje cimbálová muzika Starohradisko. Během odpoledne vystoupí národopisný soubor Dunajec,“ lákají pořadatelé.

Svatofloriánské hody

KDY: pátek a sobota

KDE: Drnovice

V pátek a v sobotu budou v Drnovicích na Vyškovsku žít devátými Svatofloriánskými hody. Ty začnou v pátek v pět hodin odpoledne stavěním máje na návsi. V sobotu program odstartuje v pravé poledne v kostele svatého Vavřince hodovou mší svatou se stárky, nebude chybět ani Moravská beseda. O hodinu později se obcí vydá krojovaný průvod za doprovodu kapely Voděnka. Ta zahraje také večer v kulturním sále obce při krojované hodové zábavě.

Košt slivovice

KDY: sobota od 16.00

KDE: Vážany nad Litavou, sál obecní hospody

Sálem obecní hospody ve Vážanech nad Litavou to bude v sobotu odpoledne vonět po vypálených švestkách. Pořadatelé z tamní organizace Českého svazu zahrádkářů tam totiž pořádají jubilejní, už dvacátý košt slivovice. Při ochutnávání vzorků bude vyhrávat hudba, připravené bude také občerstvení a tombola.

Koruna Himálají

KDY: pátek od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Proč přijít: Nejúspěšnější český himálajský horolezec Radek Jaroš, který zdolal čtrnáct nejvyšších hor planety bez použití kyslíku, přijede v pátek večer do Vyškova. V Besedním domě přiblíží svoje expedice v přednášce, která bude mimo jiné o vůli, kamarádství, neuvěřitelných krásách himálajských štítů, ale také o odvaze, utrpení a někdy bohužel i tragédiích.

Voříškiáda

KDY: sobota od 8.00

KDE: Křižanovice u Vyškova, hřiště

Na hřiště v Křižanovicích u Vyškova bude slyšet hlavně štěkot. V sobotu se tam totiž koná čtvrtý ročník Voříškiády Čtyřnohého tuláčka. Soutěžit může jakýkoliv pejsek od štěňat po veterány, pořadatelé připravili řadu soutěžních kategorií. Například psi a feny bez průkazu původu, kříženci psi a feny, ale zabodovat bude možné i v doprovodných soutěžích, jako pejsek šikula, dítě a pes, podoba pána a psa nebo psí duo.

Znojmo

Dny partnerských měst

KDY: pátek a sobota

KDE: Znojmo, Horní náměstí

Centrum Znojma ožije v pátek a sobotu setkáním s přáteli, po vynucené pauze pokračují oblíbené Dny partnerských měst. „Na Horním náměstí vystoupí zástupci delegací z Chrudimi, polského města Strzegom, německého Torgau, italských měst Pontassieve, Trento-Povo a Villazzano, z rakouského Retzu a ze slovenských měst Bratislava-Ružinov a Nové Zámky. Na pódiu se po oba dva dny střídají se svými programy zpěváci, taneční a pěvecké soubory ze všech přítomných měst,“ slibují pořadatelé. U stánků na náměstí si lidé mohou nakoupit gastronomické speciality ze zúčastněných měst.

Pochod Retz – Znojmo

KDY: sobota od 8.00

KDE: Retz, Znojmo

Po dvouleté vynucené pauze si v sobotu milovníci zdravého pohybu užijí už šestnáctý ročník jarního Eurovýšlapu. Start bude tentokrát od Nové radnice v dolnorakouském Retzu. Účastníci ze Znojma se do Retzu mohou dostat ranními vlaky, které ze Znojma jedou 6.55 a 8.57. Trasa z Retzu do Znojma vede po značených cestách. Cíl je tradičně na prostranství u rotundy na znojemském hradu.

Pocta Alfonsi Muchovi

KDY: pátek od 19.00

KDE: Moravský Krumlov, zámek

Poctu Alfonsi Muchovi vzdá v pátek večer Czech Ensemble Baroque v kapli zámku v Moravském Krumlově. Sbor a orchestr pod vedením dirigentra Romana Válka provede Bachovu mši F dur a Mozartovu Missu Brevis.

Secesní slavnosti

KDY: sobota

KDE: Moravský Krumlov

Do časů secese, kdy svá nejslavnější díla tvořil Alfons Mucha, se v sobotu přenesou hosté Secesních slavností na zámku v Moravském Krumlově. Od jedné hodiny odpoledne uvidí návštěvníci módní přehlídky secesních klobouků, mohou si vyzkoušet jízdu na vysokém historickém kole, zaposlouchat se do melodií flašinetu nebo si zkusit lukostřelbu. Připravené bude i chutné občerstvení. Vstup je zdarma.

Putování po sklepech

KDY: sobota od 10.00

KDE: Tasovice, Hodonice

K desátému Putování po tasovických a hodonických sklípcích na Znojemsku zvou v sobotu členové vinařského spolku svatého Klementa. Letos pořadatelé pro milovníky dobrých vín otevřou čtyřicet sklepů. Navštívit je mohou od desáté hodiny dopoledne, kdy mezi nimi také začne procházet historická družina, do šesté hodiny večer. Vedle lahodných vín bude k ochutnání i zajímavé občerstvení. Vstupné je 100 korun, ochutnávka vín je na žetony.

135 let SDH Jaroslavice

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jaroslavice

Sobota bude v Jaroslavicích na Znojemsku patřit oslavě 135 let od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Ve dvě hodiny odpoledne oslavy začnou průvodem všech přítomných hasičských sborů k pomníku padlých na náměstí a položením věnců. V půl třetí se přítomní seznámí s historií jaroslavických hasičů. Ve tři hodiny následuje žehnání slavnostního hasičského praporu a poté ocenění zasloužilých hasičů. V pět hodin předvedou mladí jaroslavičtí hasiči netradiční požární útok. Od sedmi večer slavnost pokračuje taneční zábavou. Po celý den bude připravené chutné občerstvení.