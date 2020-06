Otevřené sklepy Kyjovska

KDY: sobota od 13.00 do 20.00

KDE: náměstí a sklepní uličky, Kyjov

ZA KOLIK: 600 korun

Kromě nejlepších vín regionu se podle něj mohou účastníci těšit také na folklorní vystoupení, a kromě malého občerstvení u vinařů i na grilované speciality. „Během celé akce budou mezi sklepy chodit a zpívat mužské sbory z Nětčic a ze Sobůlek, zazpívá a zatančí i ženský pěvecký soubor Tragačnice. Lidé se mohou svézt v kočáře s koňmi. K přesunu z náměstí ke sklepní uličce Šištot je dopraví dva koňské povozy, které budou jezdit celý den zdarma,“ upřesnil Martínek.

Ve sklepní uličce Šištót pobaví přítomné folklorní program a zahraje cimbálová muzika Hudci.

Vstupenky za šest set korun budou k dostání už od půl dvanácté v pokladně na nádvoří Informačního centra města Kyjova na Svatoborské ulici a také přímo v lokalitě Šištót, kde budou otevřené dvě pokladny. „Vstupné zahrnuje volnou degustaci nabízených vín, katalog vinařů a mapku, degustační skleničku a dva kupony v hodnotě sto korun na nákup vína dle vlastního výběru,“ upřesnil Martínek.

Na ochutnávku se těší i známý televizní moderátor Jan Rosák, který zve k návštěvě přímo z videa na stránce vinařů. „Kdo zažil minulé ročníky ví, že to je jedinečná příležitost ochutnat skvělá vína. Doufám, že se v Kyjově potkáme a připijeme si nějakým dobrým vínem,“ zve do Kyjova Rosák. (sed)

Filmový den si užijí s trhy, muzikou i kvízy

KDY: sobota od 9.00

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: neuvedeno





Nekončící filmovou šňůru, které budou vévodit pohádky, ale také kvízy, cvičení rodičů s dětmi i zákony fyziky v podání VIDA centra Brno. To si užijí děti i dospělí po celou sobotu v Mikulově. Návštěvníky potěší i farmářské trhy, první letní kino s Ivanem Trojanem ve filmu Bourák, divadelní představení v Galerii Závodný, či cimbálová muzika.

Hnanická vinná stezka

KDY: sobota od 9.00 do 18.00

KDE: sklepy, Hnanice

ZA KOLIK: 150 korun



Vína dvanácti vinařů z Hnanic ochutnají v sobotu přátelé dobrých vín při procházce po Hnanické vinné stezce. Start je mezi devátou ráno a jednou odpoledne u obecního úřadu, cíl do šesti večer ve sklepní uličce. Startovné je 150 korun.

Tvůrčí módní dílna v muzeu

KDY: sobota od 13.30 do 17.00

KDE: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

ZA KOLIK: 50 korun



Jak se navrhuje móda se dozví děti v sobotu odpoledne v Moravském zemském muzeu v Brně. Vyzkouší si samy vyrobit módní doplněk a zažijí malou módní přehlídku. Pořadatelé doporučují na akci se rezervovat na čísle 533 435 274. Podrobnosti zájemci najdou na www.mzm.cz.

Turisté se vydají na pochod

KDY: sobota od 6.00

KDE: Chvalkovice u Bučovic

ZA KOLIK: zdarma



Na tradiční pochod z Chvalkovic u Bučovic do Chvalkovic na Hané vyrazí v sobotu turisté. Na výběr mají ze šesti tras, nejkratší je šestnáctikilometrová a nejdelší měří padesát kilometrů. Prezence účastníků je od šesté do desáté ráno za kulturním domem ve Chvalkovicích u Bučovic.

Na nádvoří zahraje Hajcman

KDY: neděle od 18.00

KDE: nádvoří zámku, Blansko





Na nádvoří zámku v Blansku zahraje k prodloužení výstavy Vlajka vzhůru letí v neděli od šesti večer kapela Hajcman. Koncert měl výstavu uzavírat, nyní kapela svými trampskými melodiemi oslaví prodloužení expozice do 26. července.

Antonínské hody slibují zábavu pro děti

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Kačenec



Den dětí a možná i pálení čarodějnic si podle pořadatelů užijí návštěvníci Antonínských hodů na hřišti Kačenec ve Vyškově. Akce startuje v sobotu 13. června od tří hodin odpoledne a slibuje malým i velkým návštěvníkům pestrý program, jako je překážková dráha či badminton. Chybět nebude občerstvení a živá hudba. Vstup je zdarma.

Děti proniknou do historie

KDY: sobota i neděle od 10.00

KDE: zámek Slavkov u Brna

ZA KOLIK: děti 80 korun, dospělí 130 korun



Novinku pro děti připravili na zámku ve Slavkově. Mohou si zapůjčit kostým a vžít se do role vyšetřovatelů záhady. Nově se setkají s příběhem, který je inspirovaný skutečnými událostmi a přiblíží jim význam rodu Kouniců. Děti se ve zjednodušeném pojetí dozvědí něco z historie a budou řešit zajímavé úkoly s pracovními listy, které je dovedou k překvapivému závěru. V červnu je trasa otevřená o víkendech mezi desátou dopoledne a šestou večer, o letních prázdninách denně od desíti do čtyř, od pátku do neděle do šesti hodin. Na prohlídky mají průvodci připravených několik verzí výkladu i pracovních listů, takže jsou vhodné pro více věkových kategorií od předškoláků až po druhý stupeň základních škol. Trasa vznikla díky podpoře ministerstva kultury.