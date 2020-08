KDY: sobota od 9.00

KDE: Slavkov u Brna, zámecký park

ZA KOLIK: odpolední program 100 korun

Stánky na jarmarku, zámecké komnaty i vojenské ležení i bojiště stihnou během soboty navštívit lidé, kteří zavítají do Slavkova na tamní Napoleonské hry. Na své si přijdou dospělí i děti.

Už od devíti hodin ráno bude v zámeckém parku otevřený empírový jarmark s více než stovkou stánků. „Chceme návštěvníky především provést rozmanitostí dobové atmosféry a nechat je nahlédnout do života vojáků, šlechty i buržoazie. I proto budou už ráno potkávat na jarmarku lidi v empírovém oblečení, kteří zasednou k pikniku pod stromy a na jednu hodinu po poledni chystají komentovanou módní přehlídku,“ uvedla mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Jak dodala, pořadatelé pamatují i na dětské návštěvníky. „Mezi půl jedenáctou a půl čtvrtou odpoledne chystají místní ochotníci pět komentovaných prohlídek zámku. Jsou určené právě hlavně pro děti. Hravou a přitažlivou formou jim průvodci přiblíží, jak vypadaly oslavy narozenin císaře Napoleona, které připadají právě na sobotu,“ dodala mluvčí.

Odpolední a večerní program pak bude patřit od dvou hodin vojenské historii. Už tradičně ho zahájí jezdecká sabrage, otevírání lahví vína sečnou zbraní. „Po celý den s námi bude Václav Vydra, který se představí i v roli knížete Lichtenštejna, velitele rakouských vojsk v bitvě u Slavkova. Ještě než nastane večerní bitva, ukážeme například, jak se vyvíjel příběh koně a jezdce na bojištích od starého Říma po první světovou válku," nahlédl do programu Ivan Vystrčil, šéf spolupořádajícího spolku Acaballado.

Od pěti hodin odpoledne změří síly desítka jezdců v dovednostní soutěži a v sedm večer začnou dunět salvy děl. „Ukážeme děla tří armád, včetně obrovské rakouské houfnice. K salvám na počest narozenin císaře Napoleona se ale připojí i modely děl v měřítku 1:6, tedy zhruba velikosti pistole,"dodal Vystrčil.

Od devíti večer pak diváky čeká bitevní ukázka. „Nazvali jsme ji Příběh koně a věřím, že to bude výtečná podívaná se světly a pyrotechnickými efekty. Průvodní slovo namluvil právě Václav Vydra," lákal diváky Vystrčil.

Při cestě na slavnost musí návštěvníci počítat se dvěma změnami v dopravě. „Ve směru od Bučovic je uzavřený sjezd do centra města, proto návštěvníkům doporučujeme sjíždět po silnici I/50 do Bučovické ulice nebo u Penny,“ upozornila mluvčí Slámová. A přidala změnu v parkování. „Letos nebude možné parkovat v aleji u zámku, jak byli návštěvníci zvyklí. Odstavné parkoviště ale najdou nedaleko, na škvárové ploše u stadionu, odkud je to k zámku pár set metrů příjemné procházky alejí," doporučila Slámová.

Tradice slavkovských srpnových napoleonských slavností sahá až do období první republiky. „Hrály tehdy důležitou roli v rozvíjení významných vztahů mezi první republikou a Francií. Prvního ročníku se účastnil i prezident Masaryk,“ poukázal Vystrčil. V devadesátých letech začala snaha o obnovu tradice a v nynější podobě se Napoleonské hry ve Slavkově konají osmým rokem.

Tipy z Vyškovska



Vyškovská pouť

KDY: neděle od 13.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: neuvedeno

Program letošní Vyškovské pouti na Masarykově náměstí startuje v neděli hodinu po poledni orientálními tanci, od dvou tam začne představení Hádky a pohádky a od půl čtvrté si lidé připomenou padesátiny vyškovské folklorní legendy, souboru Klebetníček. Věřící se sejdou v sobotu i v neděli při poutních bohoslužbách v Kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Cimbál a dechovka v parku

KDY: pátek od 18.00

KDE: park u zámku, Slavkov u Brna

ZA KOLIK: 80 korun



Cimbálová muzika Grajcar potěší návštěvníky zámeckého parku ve Slavkově u Brna. Kapela je kromě jiného zajímavá tím, že se nedrží výhradně lidových písní. Hudebním nadšencům nabízí i vlastní úpravy světových hitů. Součástí večera bude i vystoupení Zámecké dechové kapely.

Cirkusárium v Lulči

KDY: neděle od 16.00

KDE: Panelka, Luleč

ZA KOLIK: 95 korun, zlevněné 50 korun



Divadelní představení pro děti Cirkusárium nejmenším divákům ukáže, proč si stříhat nehty, čistit zuby, nedávat si do pusy věci ze země, proč vůbec poslouchat své rodiče. To vše na příbězích zvířecích hrdinů velryby, lišky a hada. Představení pro děti od tří do deseti let uvádí Divadlo U Plotny spolu s Restaurací Panelka Luleč.

Posezení s cimbálovou muzikou

KDY: sobota od 14.30

KDE: na Střelnici, Brankovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na posezení s cimbálovou muzikou zvou všechny zájemce stárci z hodové chasy a také Hlahol Brankovice. Pořadatelé slibují spoustu jídla a pití i bohatou tombolu. Sobotní odpoledne plné dobré muziky a posezení s přáteli se koná na Střelnici v Brankovicích.

Další tipy z regionu

Hodonínsko

Vojenský den na Pánově

KDY: sobota od 9.00

KDE: Hodonín

ZA KOLIK: 150 korun



Příznivce vojenské techniky čeká adrenalin v Hodoníně. V sobotu od devíti hodin ráno je na Vojenském dni na Pánově čekají ukázky současné a historické techniky, výzbroj, kanony i práce záchranářů. Dostanou možnost se svézt na vybraných strojích nebo se proletět vrtulníkem. Spanilou jízdu vojenské historické techniky si užijí i v okolních obcích. Na cestu se stroje vydají v pět hodin odpoledne. Vstupné je 150 korun.

Břeclavsko

Slavnosti rajčat

KDY: sobota od 10.00

KDE: Břeclav

ZA KOLIK: vstup volný



Chuťové variace rajčat v kulinářských úpravách ochutnají v sobotu účastníci akce Slavnosti rajčat v Břeclavi. Uskuteční se od deseti hodin dopoledne u synagogy. Lidé ochutnají pokrmy z třicítky stánků, zahraje Břeclavan, Samba Carnival Band, Mario Bihari a Bachtale Apsa a Ritmo Factory Brno předvede bubenickou show. Připravený je i program pro děti. Vstupné na akci je zdarma.

Blanensko

Festiválek bez bojů a válek

KDY: sobota od 16.30

KDE: Boskovice, Panský dvůr

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Šestnáctý Festiválek bez bojů a válek hostí v sobotu odpoledne Panský dvůr v Boskovicích na Blanensku. Od půl páté odpoledne zahrají na tradiční pohodové přehlídce například Zapaska, Čankišou, nebo 4Dogs a také maďarští kozáci Bohemian Betyars. Chybět nebude ani improvizační soutěž Lísky versus Valouny. Vstupné je dobrovolné.

Brněnsko

Retro setkání na statku

KDY: sobota od 11.00

KDE: Brno

ZA KOLIK: 40 korun



Na mládí zavzpomínají v sobotu lidé v Brně. V tamním Retro muzeu Na statku totiž pořádají tradiční Setkání na statku. Lidé si užijí otevření nové expozice historických kočárků, uvidí retro módní přehlídku a kolonu veteránů, třeba trabantů. Čeká je i pěnová show a jízda retro karosou. Začátek je v jedenáct hodin, vstupné je 40 korun.

Znojemsko

Putování za vínem

KDY: sobota od 10.00

KDE: Tasovice, Hodonice

ZA KOLIK: vstupné 100 korun

Do Tasovic a Hodonic na Znojemsku zamíří v sobotu přátelé dobrých vín. Spolek vinařů sv. Klementa totiž v odloženém termínu připravil už osmé Putování vínem se sv. Klementem. Tři desítky hodonických a tasovických sklepů budou otevřené od deseti ráno do šesti večer, vstupné je 100 korun. Mezi sklepy budou vyhrávat cimbálové kapely..