Miroslavské meruňkobraní spojené s Jarmarkem u Floriána se letos uskuteční už po jedenatřicáté. „Slavnosti budou letos výjimečně třídenní, potrvají od pátku až do neděle. Jsou významnější než jindy, protože naše město si v tomto roce připomíná osm set let od první písemné zmínky,“ uvedla za organizátory Marcela Harthová, vedoucí Miroslavské kultury. Miroslavští při příležitosti oslav vydali i knihu k výročí města, kterou pokřtí v sobotu po půl desáté v zámeckém parku. „Ještě předtím bude v zámeckém parku slavnostně odhalena brána, kterou vyrobil umělecký kovář Pavel Tasovský. Bránu nechalo město zhotovit jako symbolický vstup do dalšího století. Bude sloužit ke vstupu na chodníčky kolem zámeckého parku a předpokládáme, že se u ní budou fotografovat turisté a třeba i svatebčané,“ doplnila Marcela Harthová.

Program začne už v pátek v osm hodin večer posezením u živé hudby v zámeckém parku. V sobotu dění odstartuje ráno v devět hodin. Návštěvníci se mohou těšit například na historický průvod, bitvu i ležení, řemeslné stánky, soutěž Knedlíkový král, ochutnávky meruňkovice, módní přehlídku, slet ultralehkých letadel na novém letišti či ukázku hasičské techniky nebo doprovodný program pro děti. „Nebude chybět ani velmi oblíbená spanilá jízda traktorů. Program letos obohatí i přehlídka vojenské techniky,“ doplnila vedoucí Miroslavské kultury. Otevřené budou také sklepy vinařství Perk i městský sklep. V sobotu v pět hodin odpoledne na hlavním pódiu v zámeckém parku vystoupí skupina Kamelot. V neděli od dvou hodin odpoledne se na stejném pódiu uskuteční koncert Dua Kamélie. Na zámku se bude konat několik komentovaných prohlídek a v šest hodin večer tam začne koncert vážné hudby.

Sedmý ročník Meruňkobraní ovládne po celou sobotu město Židlochovice. „Na našem festivalu meruněk si toto ovoce nejen nakoupíte, ale můžete si je také vychutnat v některém z receptů, které před zraky diváků připraví hvězdy kulinářského umění. Celodenní program pro všechny generace plný her a muziky doprovodí jarmark řemesel a chybět nebude ani víno v prezentaci regionálních vinařství,“ shrnula program hlavní organizátorka Lenka Betášová.

V Židlochovicích budou k dostání nejen čerstvé meruňky z místních sadů, ale také meruňkové knedlíky, meruňkové víno, sekt či meruňkovice. „Loni se prodalo celkem 3100 ovocných knedlíků. Poptávka po nich je každý rok opravdu vysoká, proto jsme pro letošek připravili více prodejních míst a nabídku jsme rozšířili. K dostání budou knedlíky kynuté a tvarohové, budou také dva druhy šulánků s několika různými přelivy, samozřejmostí je meruňkový, dále rumový, perníkový a také s chilli. Návštěvníci si budou moci odnést i meruňkový táč.“ láká Lenka Betášová.

Dění Meruňkobraní se bude odehrávat na dvou místech. Náměstí Míru bude patřit meruňkovému jarmarku a zábavnému programu na hlavním pódiu. „Dopoledne osvěží swingové melodie kapely Šarivari swing ze Znojma, s blokem známých melodií z filmů a muzikálů vystoupí studenti prvního ročníku brněnské JAMU. V odpolední části se představí temperamentní multižánrová kapela The People. Mezi hudebními vstupy pobaví děti oblíbený kejklíř Pupa na chůdách. Závěr meruňkového dne na hlavním pódiu bude patřit známé brněnské kapele Ukulele Orchestra jako Brno, v jejímž podání zazní světové rockové a popové hity i vlastní úpravy moravských a slováckých písní,“ vyjmenovala organizátorka. V půl páté na náměstí odstartuje soutěž o Krále slunečného města v pojídání meruňkových knedlíků. Vyhraje jedlík, který za patnáct minut spořádá nejvíc knedlíků.

V komunitním centru v Legionářské ulici se odehrají kuchařská vystoupení v podání šéfkuchaře Oskara Klanerta, lektora a provozovatele školy vaření Jana Rimplera a kapitána juniorského národního týmu kuchařů a cukrářů České republiky Vojty Petržely. Komunitní centrum nabídne také program LiStOVáNí Lukáše Hejlíka.

Brno a Brněnsko

Ochutnávka vín pod Mohylou mírou

KDY: sobota od 14.00

KDE: Sokolnice, vinice Pranty

Sobotní odpoledne s dobrými víny v krajině pod Mohylou míru chystají vinaři v Sokolnici na Brněnsku. „Svá vína v lokalitě Pranty na vinicích vinařství Domaine Sokolnice představí šest menších rodinných vinařství z okolí. Pro návštěvníky bude připraveno malé pohoštění, k poslechu zahraje cimbálová muzika,“ zvou pořadatelé.

Folk & country festival

KDY: sobota od 18.00

KDE: Brno-Bystrc, před Společenským centrem Bystrc

Milovníci folkové a country hudby by si neměli nechat ujít folkový a country festival, který se v sobotu od šesti hodin večer uskuteční před Společenským centrem Bystrc. Na festivalu se představí folkrocková kapela ze Zlína AG Flek, brněnská bluegrassová a country kapela Poutníci a sestava profesionálních muzikantů Co dům dal, která slibuje skvělou zábavu.

Markétské hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Moravské Knínice

Tradiční krojované Markétské hody ovládnou od pátku do neděle Moravské Knínice na Brněnsku. Program začne už v pátek odpoledne stavěním máje. V sobotu hodové dění odstartuje ve dvanáct hodin žádáním rodičů stárek na dědině s koňmi. Následovat bude předání hodového práva starostou obce na obecním úřadě, zvaní na hody a hodová zábava v sokolovně hraje s dechovou hudbou Šardičanka a cimbálovou muzikou Palouček. V neděli v jedenáct hodin se v kostele svaté Markéty koná hodová mše, odpoledne pak průvod dědinou, program pod kostelem a hodová zábava s Šardičankou.

Setkání pivovarů

KDY: sobota od 13.00

KDE: Rosice, nádvoří zámku

Už sedmnáctý ročník kultovního hudebního a pivního festivalu se uskuteční 16. července v prostředí rosického zámku. Svoje pivo nabídne dvanáct malých pivovarů a vystoupí několik hudebních hostů. Známé rockové pecky s neotřelými českými texty v punkrockovém kabátku předvede agropunková smečka Destilát. Dále se představí Kudla s kapelou v krabici, pohodová funky smečka Rapela, Trying company, DneskaNe, hudební legenda kapel Futurum a Progres 2 Roman Dragoun a na závěr večera to rozbalí místní kapela Tremolo

Blanensko

110 let hasičů v Těchově

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Těchov, sportovní areál

Stodesáté výročí od svého založení oslaví Sbor dobrovolných hasičů v blanenské místní části Těchov. Oslava se uskuteční v sobotu a odstartuje v devět hodin prohlídkou požární zbrojnice spojenou s výstavou fotografií. Tu si zájemci budou moci prohlédnout až do dvanácté hodiny. Od jedné hodiny se pak ve sportovním areálu za kulturním domem odehrají ukázky hasební techniky. V doprovodném programu vystoupí šermířská skupina Markus M a populární valašský silák, který si říká Železný Zekon. V osm hodin večer krev v žilách rozproudí taneční zábava se skupinou Tabant. Na akci nebude chybět ani chutné občerstvení.

Netýkavkobraní

KDY: sobota

KDE: Moravský kras

Sobota bude patřit dalšímu ročníku úspěšného vytrhávání netýkavky žlaznaté v Moravském krasu. Netýkavkobraní 2022 pořádá spolek pro aktivní ochranu přírody v Moravském krasu a okolí OKRAS a zve všechny, kteří chtějí přispět k ochraně krajiny Moravského krasu, ať se dostaví v devět hodin k Jakubovu jezeru. Kolem půl jedenácté bude přesun do Sloupu, kde bude sraz v jedenáct hodin u správních budov Sloupsko-šošůvských. jeskyní, a následně nad Sloup do nivy potoka tekoucího od Němčic. S sebou svačinu, pití, rukavice, dlouhé rukávy, pevnou obuv, holínky, pytle na případné kvetoucí až plodící vrcholy netýkavky. Zájemci se mají hlásit na zdenek.musil@nature.cz.

Břeclavsko

Národy Podyjí

KDY: pátek – neděle

KDE: Mikulov

Už po třiadvacáté zvou mikulovští pořadatelé na setkání s národy Podyjí. Zítra bude na programu mimo jiné vinařský trh a kulinářská show Lukáše Hejíka na Náměstí. „Sobotní program bude tradičně věnován prezentaci národních kuchyní z etnik dosídlených v oblasti Podyjí. Během dne se na pódiu vystřídá řada hudebních a tanečních skupin a mezi nimi i respektovaní hudebníci a umělci,“ lákají pořadatelé. Zahraje například slovenský Korjen, z Rakouska přijede akordeonista Ivan Trenev.

Bobří neckyáda

KDY: sobota od 13.00

KDE: Břeclav

Už po sedmé ožije Dyje v Břeclavi Bobří neckyádou. Spolek Mladí a neklidní ji připravuje na sobotu. Zadání pro milovníky dobré a náležitě mokré zábavy je docela jednoduché. Vymyslet a postavit libovolně originální či výstřední plavidlo a pokusit se s ním udržet na hladině po celou plavbu po zhruba kilometrové trase od Lipek v Říční ulici na Veslák. Sraz účastníků a registrace plavidel začne hodinu po poledni, závod ve tři odpoledne.

Sedlecké hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Sedlec

Pro hodové právo si přijde v sobotu v půl desáté dopoledne za starostou sedlecká chasa. V deset vyjde chasa zvát na hody. Odpolední zábava začne v půl páté, večerní v osm hodin. Vstupné je 150 korun. V neděli bude v deset dopoledne hodová mše, od dvou hraje v areálu lázní cimbálka Notečka.

Retro Music Festival

KDY: pátek

KDE: Mikulov, amfiteátr

Mikulovský amfiteátr bude v pátek patřit hudbě devadesátých let. V celodenním programu se představí Vengaboys, La Bouche, Twenty 4 Seven, Fun Factory, Verona, Mc Erik a Ivana, Dj Styx, Dj Leemac a moderátor Martin Hájek z rádia Kiss. Festival začne ve tři hodiny odpoledne. Vstupné je 990 korun.

Hodonínsko

Otevřené sklepy Hovorany

KDY: sobota od 11.00

KDE: Hovorany

Spolek vinařů v Hovoranech pořádá už patnáctý ročník otevřených sklepů. V sobotu se sklepy otevřou od 11 hodin. Do letošního ročníku se zapojilo čtyřiadvacet vinařů. Kromě vín mohou návštěvníci ochutnat také speciality k jídlu a o sobotním večeru pak v areálu tenisových kurtů zahraje cimbálová muzika Hudci z Kyjova. Vstupné je 1000 korun a zahrnuje mimo kupony na nákup vín za 400 korun. V neděli budou sklepy otevřené od devíti do poledne pro nákup vín.

U vína při měsíčku

KDY: sobota

KDE: Vlkoš u Kyjova

Milovníci dobrých vín budou mít v sobotu znovu důvod vypravit se do vlkošského sklepení uličky Búdy. Od šesti hodin večer tam začíná čtvrtý ročník setkání U vína při měsíčku pořádaného spolkem Přátelé Achtele. „Při našem již téměř tradičním letním setkání mohou návštěvníci za svitu svíček a baterek najít ten správný sklep a tam ochutnat, co vinař nabízí. Nejen víno, ale i pohoštění,“ lákají pořadatelé na další z vlkošských vinařských setkání. U vína při měsíčku bude možné v sobotu 16. července posedět od šesti hodin večer až do půlnoci. Vedle zajímavých vzorků chystají pořadatelé i chutné občerstvení..

Javornické guláše

KDY: sobota od 13.00

KDE: Javorník

Sobotní odpoledne bude v Javorníku patřit klasické kuchyni. Od jedné hodiny se zde uskuteční už jedenáctý ročník Javornického mistrovství ve vaření gulášů. Kromě ochutnávky nejrůznějších druhů gulášů, která proběhne přibližně v půl páté, se mohou příchozí těšit na závody v pití piva, zvedání pivní bečky nad hlavu nebo vodní fotbal. Nebude chybět skákací hrad pro děti a soutěže. Večer bude pokračovat zábavou s živou kapelou.

Lohonkův folkový Kyjov

KDY: pátek

KDE: Kyjov, letní kino

Už čtyřiadvacátý ročník Žalmanova folkového Kyjova chystá živá legenda českého folku Pavel Žalman Lohonka do kyjovského letního kina. „Pokračujeme v dlouholeté tradici tohoto proslulého festivalu plného skvělé muziky, kouzelné přátelské atmosféry a velkých legend folku. Letos nabídneme vedle samotného Žalmana také Roberta Křesťana, Druhou trávu a Poutníky,“ zvou pořadatelé v pátek do kyjovského letního kina. Program přehlídky otevře kapela Epydemye, poté zahrají Trapeři s Robertem Křesťanem, Žalman, Druhá tráva a nakonec Poutníci. Vstupné je 380 korun.

Exhibice v muzice

KDY: sobota od 19.00

KDE: Tvarožná Lhota

Po delší pauze se ve Tvarožné Lhotě opět uskuteční oblíbená Exhibice v muzice. Akce, která se koná na Lučině, bude tentokrát pod širým nebem a je určená amatérským hudebníkům, muzikantům, zpěvákům nebo kapelám. Zájemci se mohou přihlásit před začátkem akce na srazu muzikantů a prostor dostanou všichni, kdo o hraní projeví zájem. Sraz muzikantů je mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou. Vystoupení začnou hned poté.

Den piva v Ježově

KDY: sobota od 14.00

KDE: Ježov, hřiště

Dvacet piv velkých i malých pivovarů ochutnají v sobotu od dvou odpoledne hosté Dne piva v Ježově. Večer zahraje Bluegrassová Šufa a od devíti PartyLeaders.

Melody Gentlemen

KDY: sobota od 18.00

KDE: Strážnice

Strážnické kulturní léto pokračuje v sobotu v šest večer koncertem Melody Gentlemen. Jedná se o autentický swingový orchestr z Lednice, jehož repertoár vychází z tvorby vyhlášených tanečních orchestrů z dob první a druhé republiky, Protektorátu Čechy a Morava a také třetí republiky. Koncert, který se koná na náměstí Svobody, oživí módní přehlídka, která diváky provede světem módy dvacátých a třicátých let minulého století.

Vyškovsko

Tuning Motor Párty

KDY: pátek a sobota

KDE: Vyškov, letiště

Setkání příznivců nadupaných rychlých kár, našlapanou páteční večerní párty, koncerty, kaskadéry. To vše slibuje Tuning Motor Párty, která se v pátek od tří hodin odpoledne s pokračováním po celou sobotu koná na letišti ve Vyškově. Připravené budou různé tuningové soutěže, ale například i soutěž o nejpočetnější klub nebo nejhlučnější výfuk.

Motosraz

KDY: pátek a sobota

KDE: Zbraslavec, areál Best

Osmý ročník Motosrazu Kiliangang se koná v areálu Best ve Zbraslavci. V pátek a v sobotu nabídne vystoupení několika známých kapel, Pepsi ChillOut zónu, charitativní dražbu nebo vyjížďku. Návštěvníkům zahrají například skupiny Tublatanka, Desmod, XIII. století, Alkehol, Argema, Morčata na útěku nebo Záviš . Areál se otevře v pátek ve dvě hodiny odpoledne.

Znojemsko

Návrat Tobiáše

KDY: pátek – neděle

KDE: Znojmo, loucká jízdárna

Svůj hlavní vrchol představí v závěru týdne osmnáctý ročník Hudebního festivalu Znojmo. Po páteční premiéře jsou v sobotu a v neděli v jízdárně Louckého kláštera ve Znojmě na programu repríza a derniéra scénického provedení oratoria Josepha Haydna Návrat Tobiáše. „Dílo vzniklo v režii Tomáše Pilaře, který ve Znojmě zpracoval doposud největší operní scénické dílo v historii festivalu Händelova Saula s Adamem Plachetkou v titulní roli. Ten vystoupí i tentokrát v hlavní roli dechberoucího starozákonního příběhu,“ přiblížila mluvčí festivalu Petra Štorková.

Pohádkoland Vranov

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vranov nad Dyjí, pláž

Rodinný festival Pohádkoland se na své letní túře republikou zastaví třetí červencovou sobotu v areálu pláže Vranovské přehrady. Na děti se těší například Šmoulové se svou novou letošní show, Míša Růžičková, Karol a Kvído, Laura Štastná, chybět nebudou Čiperkové nebo Bibibum. A ke slovu a písničce se dostanou taky Talenty Pohádkolandu. Pátý ročník akce chystá pro děti i různé hry, soutěže, atrakce a zajímavý celodenní program. Zábava začne v deset hodin dopoledne, vstupné na místě je 450 korun, rodinné 1400.

Putování po Čulských sklepech

KDY: sobota od 13.00

KDE: Slup

K putování po třinácti místních sklepech zvou v sobotu odpoledne vinaři ve Slupi na Znojemsku. Akci dalo jméno lidově užívané jméno vsi, Čula. Sklepy budou otevřené od půl druhé odpoledne. Vedle vybraných vzorků vín bude k ochutnání zajímavé občerstvení. K dobré chuti a náladě zazpívají Mužáci. Vstupné je 150 korun, vzorky se platí u vinařů.

Rybářský karneval

KDY: sobota

KDE: Moravský Krumlov

Tradiční letní rybářský karneval chystají na sobotu pořadatelé v areálu na Vrabčáku v Moravském Krumlově. Od dvou hodin odpoledne bude připravená zábava a hudební promítání pro děti. Hlavní program začne v šest odpoledne, na pódiu se postupně vystřídají Andy Minet, Rock Strings a Arcus Rock. Od šesti večer je vstupné 150 korun.