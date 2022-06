Při už třetím ročníku zážitkového výletu návštěvníky čeká zajímavý program, jaký jim jinde nenabídnou. „Základem akce zůstávají jízdy parní nebo dieselovou mašinou a důlním vláčkem Muzea průmyslových železnic a výjimečně otevřená těžní věž Simson ve Zbýšově. Přidáváme ale i další věci,“ uvedla za organizátory Halka Horká.

Právě v těžní věži Simson, která je přístupná od deseti hodin do šesti odpoledne, budou jako novinka letošního ročníku nachystané k prohlížení stovky starých snímků. „Půjde o součást našeho projektu Dolujeme vzpomínky ke třicátému výročí ukončení těžby. Připravena bude opravdu velká spousta historických fotografií. Pro turisty mohou být zajímavé samy o sobě, místním pak můžou připomenout kamarády či bývalé kolegy,“ popsal Petr Pospíšil, předseda mikroregionu Kahan a starosta Zastávky. Ve věži je malé hornické muzeum, kde návštěvníkům vše barvitě vylíčí a ukážou členové Vlastivědného spolku Zbýšov, bývalí havíři, kteří se o expozici i celou věž starají.

Mašinky po úzkorozchodné železnici na trase Zbýšov – Babice – Zastávka a zpět budou jezdit od půl desáté do šesti hodin večer. Na koleje se opět vydá lokomotiva Henschel z roku 1913. Protože jízdy vlaků vedené parní mašinkou jsou velmi žádané, doporučují organizátoři předem rezervaci na e-mailu rezervace@mpz.cz. Výletníci se ale mohou svézt i vlakem taženým dieselovou lokomotivou, a protože se soupravy na trati potkávají, uvidí parní mašinu v akci zvenčí.

Zpestřením letošního ročníku budou výstupy s průvodcem na zbýšovskou i babickou haldu. Na kopec hlušiny u bývalého babického dolu Ferdinand se s výkladem půjde v 11.15 hodin a výletníky na místo dopraví důlní vláček Muzea průmyslových železnic. Další k haldě dorazí ve 14.15 hodin. „Společná vycházka na zbýšovskou haldu odstartuje ve 14 hodin u bývalého areálu dolů Antonín a Jindřich, kde byl nejhlubší černouhelný důl ve střední Evropě,“ doplnila Halka Horká. Cesty nově lemují interaktivní panely věnované poznávání přírody, ale také zdejší těžbě. Na sraz pod zbýšovskou haldu zájemce dopraví mikrobus od Muzea průmyslových železnic a věže Simson, který mezi oběma místy bude pendlovat od 11 do 17 hodin.

Možná je i prohlídka Muzea průmyslových železnic, kde je k vidění kolem stovky různých strojů. V depu bude pro děti připravena kreativní dílna. (le)

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Běh pro hospic

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, start u hospice v Kamenné 36

Kdo chce udělat něco pro své zdraví a přitom podpořit dobrou věc, může v sobotu přijít na Běh pro Hospic svaté Alžběty v Brně. Běh odstartuje v 10 hodin z areálu hospice na ulici Kamenná 36. Trasy budou dlouhé 0,6, 5,7 nebo 11,4 kilometru, trasu lze také pouze projít. Výtěžek akce je určen na podporu hospice, který se stará především o pacienty v závěrečné fázi života. Trasa a všechny bližší informace na www.behprohospic-brno.cz.

Galakoncert festivalu Ibérica

KDY: sobota od 20.30

KDE: Brno

Až do 26. června se v několika městech v Česku koná už devatenáctý ročník festivalu iberoamerických kultur Ibérica. Hlavní festivalovou událostí bude tuto sobotu galakoncert na Velkém nádvoří hradu Špilberk v Brně, který začíná v půl deváté večer. Diváci uvidí působivé vystoupení španělské tanečnice Maise Márquez, která patří mezi výrazné osobnosti flamenkového tance a pro festival vytvořila speciálně několik nových choreografií. Poté zahraje na flamenkovou kytaru mladý španělský umělec Álvaro Martinete.

Zbýšovské folkové léto

KDY: pátek – neděle

KDE: Zbýšov, koupaliště

Sérii folkových koncertů nabídnou od pátku do neděle pořadatelé folkového léta ve Zbýšově na Brněnsku. Na podiu na městském koupališti se vystřídají vždy od šesti hodin odpoledne legendy žánru. V pátek hraje kapela Hop Trop a se svým recitálem se představí také Jaroslav Samson Lenk. V sobotu vystoupí Druhá tráva a v neděli první ročník festivalu uzavřou Javory Beat. Vstupné na jednotlivé koncerty je po 300 korunách.

Den Husovic

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, náměstí Republiky

Část města na severu Brna bude v sobotu slavit. Program Dne Husovic začne v deset hodin mší svatou v kostele Nejsvětějšího srdce Páně. Následovat bude krojovaný průvod Husovicemi s kapelou. Odpolední pásmo nabídne například Moravskou krojovanou besedu, vystoupení dětského folklórního souboru Barvínek, Dragon Spirit Brno-Husovice: Školu Kung-fu, Československou krojovanou besedu nebo sbor Boni Discipuli . Nebudou chybět ukázky hasičských zásahů a zábava pro děti.

Módní trendy doby římské

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pasohlávky, Brána do Římské říše

Volný seriál zajímavých přednášek o tématech spojených se starým Římem pokračuje v sobotu odpoledne v Bráně do Římské říše v Pasohlávkách vedle akvaparku. Na místě, kde v druhém století žili římští legionáři bude Michaela Kmošková z Archeologického ústavu akademie věd hovořit o tom jaké módní trendy existovaly ve starém Římě, co z nich nachází archeologové a čím hovoří k dnešku.

Dopravní nostalgie

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno

Na sobotu a neděli pořadatelé naplánovali tradiční přehlídku historie i současnosti městské hromadné dopravy v Brně a na jižní Moravě s jízdami pro veřejnost. Slavnostní dopravní konvoj se uskuteční v sobotu od deseti hodin na náměstí Svobody. Povedou ho tramvaj koňka a parní tramvaj Caroline za doprovodu dechovky a flašinetářů.

Setkání flašinetářů

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno

V sobotu a v neděli se v Brně koná už třinácté mezinárodní setkání flašinetářů. Ti vystoupí v ulicích centra města a oživí letošní 25. ročník Dopravní nostalgie, který je součástí REGIOJET IGNIS BRUNENSIS – Zábavy pod hradbami. Setkání flašinetářů vyvrcholí benefičním koncertem v evangelickém chrámu na Komenského náměstí v neděli v sedm hodin večer.

Zahradní slavnost

KDY: sobota od 10.00

KDE: Cvrčovice, odborné učiliště

Zahradní slavnost k 65. výročí založení Českého zahrádkářského svazu se koná v sobotu v Cvrčovicích na Brněnsku. Program začne v deset hodin připomenutím výročí, předáním ocenění a holubím poselstvím. Pak vystoupí například taneční kroužek Rozmarýnek Pohořelice, country skupina Wravor Břeclav nebo Cimbálová muzika Ivo Farkaše. Návštěvníci uvidí i módní přehlídku a přehlídku krojovaných párů.

Den otevřených lesů města Brna

KDY: sobota od 10.00

KDE: Babí lom, 562 m. n. m.

Lesy města Brna zvou v sobotu na den otevřených dveří přímo do lesa. Zájemci se sejdou na Babím lomu a čeká je zajímavý program. Například uvidí při práci lesní techniku, nakouknou pod pokličku lesních školek se školkařem, projdou se po lese s lesníkem, zažijí sokolnickou show nebo uvidí dřevosochaře při práci. Pro děti bude připravena stezka mladého lesníka s plněním úkolů a nebudou chybět zábavné disciplíny ani pro dospělé. Po celý den bude zajištěné občerstvení, v nabídce bude i zvěřinový guláš.

Blanensko

Škoda sraz Moravský Krumlov

KDY: pátek a sobota

KDE:Blansko, Vyhlídka

Tradiční sraz škodovek chystají na pátek a sobotu pořaadatelé do rekreačního střediska Vyhlídka v Blansku. "Sraz Moravský kras vítá všechny příznivce značky Škoda a zejména majitele starších typů. Sraz nabízí rozmanitý program: automobilové orientační soutěže, dalš zábavné a poučné soutěžení a doprovodný program," lákali pořadatelé. Pro účastníky začíná sraz v pátek navečer. V sobotu po poledni se se na škodovy mohou lidé přijít podívat do centra města. Účastníci pak kolem páté odpoledne vyrazí na spanilou jízdu do okolí Blanska.

Food festival Boskovice

KDY: pátek – neděle

KDE: Boskovice, Panský dvůr

V Boskovicích vypukne Food Festival plný jídla, pití, zábavy a hudby! Celovíkendová akce začíná v pátek, kdy se úderem druhé hodiny otevře areál zámeckého skleníku se stánky s jídlem, doprovodným program a spoustou zábavy, a to bez vstupného. Panský dvůr v pátek nabídne řadu koncertů, které odstartuje o půl šesté Martin Štěpánek, následují UDG, JELEN a večer uzavře kapela Karlovy Hračky. V sobotu se areál zámeckého skleníku se stánky otevírá už v deset hodin. Na Panském dvoře budou od pěti hodin koncertovat kapely Natřije, Horkýže Slíže a Ukulele Trublemakers. V neděli se budou konat v areálu zámeckého skleníku soutěže v pojídání hamburgrů, exování piva či show s motorovými pilami a večer uzavře barmanská show. Děti se mohou těšit na skákací hrad a dětskou arénu. Vstupné na Panský dvůr činí 400 korun.

Hron a Cibulka

KDY: pátek od 18.30

KDE: Lysic, letní kino

One man show moderátora, zpěváka a imitátora Vládi Hrona má v pátek na programu letní kino v Lysicích. Akce startuje o půl sedméa návštěvníci uvidí známé hity v netradičním pojetí i zábavné scénky. Druhou část večera obstará pořad oblíbeného moderátora a baviče Aleše Cibulky s názvem Sejdeme se s Cibulkou. Hlavními hosty budou populární imitátor Petr Jablonský a zpěvačka Nikola Votrubová. Akci moderuje Tereza Pufferová. Vstupné činí 300 korun.

Břeclavsko

O dušu

KDY: sobota, registrace od 12.00

KDE: Břeclav, Charvátská Nová Ves

Tradiční zábavné klání velocipedistů chystají na sobotu po devatenácté pořadatelé ze Slováckého krúžku Charvatčané v Charvátské Nové Vsi v Břeclavi. Soutěžící musí přijet na kole s pevným převodem a k dobrému tónu patří vystrojit se do co nejelegantnějšího nebo nejnápaditějšího kostýmu či převleku. Start je u restaurace U Buvola dvě hodiny po poledni, registrace začíná v poledne. Startovné je 200 korun.

Novosedelské sklepy open

KDY: sobota od 10.00

KDE: Novosedly u Mikulova

Vinaři v Novosedlech u Mikulova znovu zvou do svých otevřených sklepů. Tentokrát na milovníky dobrých vín v sobotu mezi desátou dopoledne a sedmou večer čeká ve třinácti sklepech pětasedmdesát vybraných vzorků místních vín. Vstupné je 950 korun v ceně jsou kupony na nákup vín v hodnotě 600 korun. Nákup vín je možný také v neděli od devíti ráno do poledne.

Otevřené sklepy Šitbořice

KDY: sobota od 14.00

KDE: Šitbořice

Druhý ročník dne otevřených sklepů nabídnou v sobotu vinaři v Šitbořicích na Břeclavsku. Od dvou odpoledne do devíti večer bude otevřených čtrnáct sklepů. K ochutnání budou také grilované speciality. Vstupné je 450 korun a zahrnuje skleničku a volnou degustaci.

Zámecký košt vín

KDY: sobota, od 19.00

KDE: Valtice, zámek

Vína z produkce vinařství Chateau Valtice a Kovács z Novosedel ochutnají v sobotu večer návštěvníci zámeckého koštu vín v Zámeckém sklepě ve Valticích na Břeclavsku. Sklep návštěvníci najdou v levém zámeckém křídle nedaleko bylinkové zahrady. Vstup na samotný košt je volný, sklenička stojí padesát korun, ochutnávka bude na zakoupené žetony. Poplatek za řízenou degustaci se sommelierem je sto korun.

Dětské hody Křepice

KDY: sobota od 13.00

KDE: Křepice

První dětské hodečky chystá na sobotu chasa v Křepicích na Břeclavsku. Dětské hody začnou hodinu po poledni průvodem dětí po obci. Hrát bude Dechová hudba Hornobojani.

Hody Kobylí

KDY: čtvrtek-pondělí

KDE: Kobylí

Ode dneška do pondělí bude chasa v Kobylí slavit svoje tradiční hody, po třech letech v obvyklé podobě. Dnes od pěti odpoledne postaví chasa máju, následuje posezení u cimbálu. V sobotu začne v sedm ráno zvaní po obci, v půl čtvrté vyjde hodový průvod. V neděli vyjde průvod hodinu po poledni a v pondělí ve tři odpoledne, vždy ze Sokolské zahrady. Zavádka začne v pondělí kolem páté odpoledne.

Krojová zábava Valtice

KDY: sobota od 19.00

KDE: Valtice, Pančava

Tradiční krojový ples vzala letos lidem ve Valticích pandemická omezení. Náhradou chasa a Valtická krojovaná společnost chystají na sobotní večer na Pančavě krojovanou zábavu. Program začne v sedm hodin večer, do devíti je čas na nástup přespolních chas, které budou mít v devět sólo. Během večera dojde i na slavnostní volbu stárků valtické chasy. K dobré náladě i tanci zahraje dechová hudba Svárovanka. Vstupné je 200 korun, krojovaní mají vstup zdarma.

Hodonínsko

Mezi sklepy

KDY: pátek a sobota

KDE: Mutěnice

Sedmačtyřicet sklepů se otevře při dvoudenním Festivalu Mezi Sklepy, který se koná v pátek a sobotu v Mutěnicích. V areálu Pod Búdama vezmou vinaři návštěvníky i na tradiční degustování v kvelbu, mezi sudy a demižóny. Nabídnou jim tradičně vyráběné odrůdy. Chybět ale nebudou ani autentická vína či mutěnická vína VOC, tedy vína originální certifikace. Nabitý bude i kulturní program. Vystoupí Jana Uriel Kratochvílová, Prago Union, Kapitán Demo nebo Iné Kafé.

Sklepy dokořán

KDY: sobota od 14.00

KDE: Vlkoš u Kyjova

Proč navštívit: Už po patnácté otevře spolek Přátele Achtele sklepy ve sklepní uličce Búdy ve Vlkoši u Kyjova. Sklepy budou otevřené od dvou odpoledne do osmi večer. Kromě zajímavých vzorků budou k ochutnání i místní speciality. K dobré chuti a náladě zazpívají muzikanti a sbory. Ochutnávka bude na lístky.

Ro(c)k poté

KDY: pátek a sobota

KDE: Lužice, Cihelna

Dvěma dny plnými hudby odstartuje v Lužicích na Hodonínsku připomínka loňského tornáda. Ro(c)k poté, jak se akce jmenuje, se uskuteční v pátek a sobotu v amfiteátru Cihelna. V pátek vystoupí od 19.00 zpěvačka Dasha a kapela Huménečko, v sobotu odstartuje ve stejném čase koncert Jiřího Zonygy a kapely Easy Line. Vstup na akci je dobrovolný a v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v místní Sokolovně.

Cikáni jdou do nebe

KDY: neděle od 19.00

KDE: Strážnice, zámecký park

Pražské Divadlo Bez zábradlí Karla Heřmánka přiveze v neděli do zámeckého parku ve Strážnici na Hodonínsku open-air muzikál Cikáni jdou do nebe podle slavného filmu a literární předlohy. Pod režijní taktovkou Radka Balaše se představí například Kateřina Marie Fialová, Peter Pecha, Eliška Ochmanová nebo Filip Kaňkovský. Příznivci muzikálů, kteří si nechtějí tuto lahůdku nechat ujít, by měli být na místě nejpozději v osm hodin večer.

Den otců

KDY: neděle

KDE: Kyjov

Den otců aneb baví se celá rodina je název akce, která se koná v neděli od dvou odpoledne v Kyjově na náměstí Hrdinů. Během programu se mohou malí i velcí návštěvníci těšit na dětskou diskotéku s pohádkovými postavičkami, vystoupení mladých zpěváků a zpěvaček místní základní umělecké školy, soutěže pro děti nebo vodní dělo. Chybět nebude ani občerstvení a dobroty z grilu.

Oslavy v Hroznové Lhotě

KDY: pátek – sobota

KDE: Hroznová Lhota

Hroznová Lhota si o víkendu připomene sto dvacáté výročí návštěvy francouzského sochaře Augusta Rodina. Zároveň oslaví i šesti sté padesáté výročí založení obce a sedmdesáté výročí otevření školy. Oslavy začnou v pátek v sedm večer školní akademií. V sobotu bude od devíti do jedné otevřená pro návštěvníky základní škola. V půl třetí začne slavnostní mše svatá u kostela svatého Jana Křtitele. O hodinu později dojde na rekonstrukci příjezdu Augusta Rodina do Hroznové Lhoty. Večer následuje od půl osmé taneční zábava s dechovou hudbou Švitorka a cimbálovou muzikou Kubíci.

Vyškovsko

Sjezd rodáků

KDY: pátek – neděle

KDE: Kozlany, různá místa v obci

Kozlany na Vyškovsku o víkendu pořádají sjezd rodáků. V obci si od pátku do neděle připomenou 671 let od první zmínky o obci Kozlany, 121 let sboru dobrovolných hasičů a Základní školy v Kozlanech. V sobotu budou na programu například ukázky místních hasičů, průvod obcí, defilé a vystoupení mažoretek, v půl páté odpoledne zazpívá Dan Hůlka. V neděli od půl desáté odstartují ukázky fotbálku na novém hřišti, ve dvě odpoledne bude v kapli na návsi bohoslužba slova a svěcení vozidla a vlajky sboru dobrovolných hasičů . Slavnost v neděli zakončí cimbálová muzika Kašava.

Znojemsko

Hrušovanské slavnosti

KDY: pátek a sobota

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou

Hrušovanské slavnosti 2022 ovládnou v pátek a v sobotu Hrušovany nad Jevišovkou. V pátek v pět hodin odpoledne je v sále společenského centra zahájí Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou. V sobotu program začne ve dvě hodiny odpoledne a představí se v něm žáci mateřské, základní i základní umělecké školy, Robin Mood či Inecafe. Slavnosti završí taneční zábava se skupinou Chameleon Groove.

Otevřené sklepy Chvalovice

KDY: sobota od 10.00

KDE: Chvalovice

Pětadvacet sklepů otevřou pro milovníky dobrých vín vinaři ve Chvalovicích na Znojemsku. Koštovat bude možné od deseti ráno do osmi večer. K dobré chuti a náladě zahraje Cimbálová muzika Antonína Stehlíka ze Znojma, Varmužova cimbálka ze Svatobořic, cimbálka z Milotic. Zazpívají Žarošané.

Pokáč

KDY: pátek od 18.00

KDE: Moravský Krumlov, Vrabčák

Oblíbený písničkář Pokáč se v pátek večer představí na koncertu pod širým nebem v areálu u rybníka Vrabčák v Moravském Krumlově. Areál bude otevřený od šesti večer, v sedm zahraje předkapela Láska, Pokáč se svými písničkami nastoupí na scénu v osm večer. Od deseti večer pořadatelé ještě počítají s autogramiádou oblíbeného interpreta.

Antonínské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Hrabětice

Svoje tradiční Antonínské hody konečně zase náležitě oslaví chasa v Hraběticích na Znojemsku. V pátek v sedm večer chasa převezme hodové právo a o hodinu později začne hodová beseda u cimbálu. Vystoupí děti z Kolovrátku a cimbálka Lašár. Vstupné je sto korun. V sobotu chasa vyrazí už v půl deváté ráno zvát na hody, v osm večer následuje hodová zábava, hraje dechovka Zlaťulanka. Vstupné je 150 korun. V neděli v devět začne mše v kostele svatého Antonína, v půl čtvrté odpoledne následuje dětský program a osm večer hodová zábava s kapelou Svatobořáci, vstupné je sto korun.

Sedm v jedné

KDY: sobota od 13.00

KDE: Pravice

Sedm obcí z Hrušovanska se v sobotu utká v sérii originálních disciplín ve stylu her bez hranic. Týmy z Borotic, Božic, Břežan, Čejkovic, Mackovic, Pravic a z Velkého Karlova se sejdou v Pravicích, zábavné soutěžní odpoledne začne hodinu po poledni v kulturním domě.