Vyzkoušet gastronomii hned několika kontinentů u rozmanitých food trucků a pojízdných bister mohou o víkendu návštěvníci prvního ročníku V Poho Food festu v Pohořelicích na tamním vojenském hřišti.

Organizátoři se pro první oficiální ročník rozhodli po loňské zkoušce. „Nultý ročník se nám osvědčil, proto jsme se rozhodli jít do toho letos znovu s prvním oficiálním ročníkem. Některé plány jsme sice museli kvůli covidu trochu omezit, ale i tak máme potvrzených třicet foodtrucků a dalších účastníků, kteří budou nabízet jídlo a pití. Chystáme i další doprovodný program,“ uvedl hlavní organizátor Michal Lesnek.

Rozmanitá pojízdná občerstvení a jejich obsluhy se budou návštěvníky opět snažit přesvědčit, že i v pojízdném stánku na ulici dokáží připravit zajímavé pochoutky. „Letos jezdím po festivalech méně, ale v Pohořelicích jsem byl už loni a protože to skutečně byla pohodová akce, tak se tam chystám i letos. Nabízet budeme samozřejmě naše speciality jako je tvarůžkový tataráček, trhané hovězí v medu, hovězí krk s koprovým přelivem,“ uvedl Lukáš Janota, který se do Pohořelic chystá se svým truckem To chcešš.

Naproti tomu Anna Babjáková se svým Anne's foodtruck je na cestách každý víkend. „Po festivalech jezdím pravidelně týden co týden, o Pohořelicích jsem slyšela chválu od kolegů, tak tam vyrážím poprvé taky. Mojí specialitou pocházející z Quebecku jsou poultine, což jsou domácí hranolky s omáčkou z hovězího vývaru a sýrem,“ lákala Babjáková.

Pořadatelé slibují i další zajímavé speciality. „Snažíme se, aby naše nabídka byla co nejpestřejší. Přijedou foodtrucky s nabídkou italských, španělských, asijských, mexických i amerických specialit. K ochutnání budou burgery, ale určitě nezůstane jen u nich,“ řekl Lesek.

Pořadatelé připravili i doprovodný program. „Na hudebním podiu vystoupí v sobotu pohořelický Red Sock Orchestra, v neděli bude hrát regionální kapela Hrad92,“ informoval Lesnek.

Protože v areálu hřiště je dirt park pro odvážné jezdce na BMX kolech, mohou si malí návštěvnici vyzkoušet i svoje dovednosti v sedle. „Na místě budou instruktoři i několik kol k zapůjčení,“ doplnil Lesnek.

Děti se zájmem o klidnější zábavu budou mít také několik příležitostí k vyžití. „Na místě budou dva řetízkové kolotoče a skákací hrad. Tvořivé děti mohou navštívit také halloweenský koutek, kde si vydlabou dýně,“ pokračoval Lesnek.

Pořadatelé podle jeho slov budou dbát i na zvýšenou opatrnost v souvislosti se současnou epidemickou situací. „Máme výhodu, že vojenské hřiště je rozhlehlé. Proto stánky a foodtracky rozmístíme s většími odstupy a na všechny návštěvníky budeme apelovat, aby se chovali v souladu s pravidly a byli vzájemně ohleduplní, abychom si mohli víkend na prvním V Poho festu všichni v klidu a bezpečně užít,“ zdůraznil hlavní organizátor pohořelického svátku uliční gastronomie Michal Lesnek.

Tipy z Vyškovska

Drakiáda na letišti

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vyškov, letiště Marchanice

ZA KOLIK: zdarma



Užít si sobotu plnou zábavy a na čerstvém vzduchu mohou rodiny s dětmi ve Vyškově na letišti Marchanice. Díky dílničce brněnského Technického muzea si děti vyrobí draka a zapojí se do soutěže. Zájemci si prohlédnou letadla Aeroklubu Vyškov nebo navštíví Letecké Muzeum. Chybět nebudou ani ukázky techniky armády, policie a hasičů. Odvážlivci si mohou vyzkoušet let na kluzácích a motorových letadlech. Začátek je v deset hodin dopoledne, vstupné se neplatí.

Sklizeň na Hanáckém statku

KDY: sobota od 14.30

KDE: Vyškov, Hanácký statek

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Vrátit se do časů dávno minulých a užít si babí léto na statku mohou všichni milovníci tradic ve Vyškově. Hanácký statek v tamním ZooParku totiž zve na akci nazvanou Sklizeň na Hanáckém statku. Příchozí zjistí, jak zužitkovat všechno ovoce a připravit si pravidelný přísun vitamínů v zimě. Uvidí moštování jablek, výrobu křížal nebo se dozví, jak připravit zelné placky. Začátek je v sobotu o půl třetí odpoledne a akce se koná pouze za příznivého počasí.

Václavský jarmark ve Slavkově

KDY: sobota od 9.00

KDE: Slavkov u Brna, zámecký park

ZA KOLIK: zdarma



Podzimní slunce i vůně burčáku lákají k procházce návštěvníky slavkovského zámeckého parku. Navíc se zde v sobotu 19. září koná Václavský jarmark. Organizátoři slibují spoustu gastronomických specialit k ochutnání i pěkné rukodělné výrobky k zakoupení.

Bučovická padesátka

KDY: sobota od 6.30

KDE: start Bučovice, bistro U Draka

ZA KOLIK: startovné 30 nebo 60 korun, děti do 6 let zdarma



Projít se na čerstvém vzduchu a setkat se s přáteli mohou lidé v sobotu v Bučovicích. Pro pěší jsou připravené trasy o délce pět až padesát kilometrů, cyklisté urazí až sto kilometrů. Pořadatelé připravili i trasy kombinované, kde účastníci mohou využít částečně autobus.

Výstava ovoce, zeleniny a květin

KDY: neděle od 14.00

KDE: Kloboučky

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pochlubit se svými výpěstky mohou zahrádkáři v Kloboučkách, a to na nedělní výstavě. Ovoce či zeleninu mohou donést od deseti do dvanácti hodin do sálu místního pohostinství. Výstava začne ve dvě odpoledne. Součástí akce je ochutnávka burčáků i dílnička pro děti. Zájemci si vyzkouší zdobení dýní. Akce potrvá do šesté hodiny v podvečer.



DALŠÍ TIPY

Brněnsko

Eurobikefest

KDY: do neděle

KDE: Pasohlávky

ZA KOLIK: 950 korun



Festival Eurobikefest mohou navštívit zájemci v Pasohlávkách. V ATC Merkur potrvá až do neděle. Kromě motorek si účastníci užijí kaskadérská vystoupení, freestyle motocross, wakeboard show, vyhlídkové plavby s degustacemi, lety vrtulníkem i oblíbený Zombie run. Na dvou pódiích zahrají Doga, Rybičky 48, AC/DC Tribute, Alkehol či Tanja. Vstupné je 950 korun.

Blanensko

Pivní pouť

KDY: sobota od 13.00

KDE: Černá Hora

ZA KOLIK: 350 korun



Tradiční Pivní pouť chystají na sobotu pořadatelé v Černé Hoře na Blanensku. Areál pivovaru bude otevřený od jedné hodiny odpoledne, ve dvě zahraje oblíbená kapela No Name, po nich vystoupí revival Pink Floyd – Distant Bells, Doktor PP a po sedmé večer hudební program uzavřou Support Lesbiens, vstupné na místě je 350 korun, kapacita akce je tisíc lidí.

Hodonínsko

Oskorušobraní v Tvarožné Lhotě

KDY: sobota od 13.00

KDE: Tvarožná Lhota, salaš Travičná

ZA KOLIK: 40 korun



Oslavu stromu oskoruše s jeho plody v různém zpracování, ale i folklor si užijí návštěvníci Oskorušobraní v Tvarožné Lhotě. Začíná v sobotu od jedné hodiny na Salaši Travičná. Lidé se mohou těšit na košt pálenek z oskoruší, výstavu ovoce, poradnu a prodej stromků oskoruší, soutěže a hry, shánění ovcí i projížďky na koních. Hrát bude Savana a Fčeličky. Za vstupné zaplatí návštěvníci 40 korun.

Břeclavsko

Zarážení hory a burčák

KDY: sobota od 16.00

KDE: Velké Pavlovice

ZA KOLIK: 120 korun



Vinařský rituál Zarážení hory nebo-li zavírání vinohradu si užijí příznivci vína v sobotu ve Velkých Pavlovicích. V areálu za sokolovnou si od čtyř hodin odpoledne vychutnají vína i burčák od tamních vinařů, zahraje Lašár a Kožuch – Kabát revival.

Znojemsko

oslavy 800 let v Mašůvkách

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hluboké Mašůvky

ZA KOLIK: zdarma



Výročí 800 let od první písemné zmínky si v sobotu připomenou lidé v Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku. V deset ráno začne slavnostní mše, v jedenáct následuje odhalení zvoničky na náměstí. Hlavní program oslav začne ve dvě hodiny odpoledne, ve čtyři následuje zasazení pamětního stromu , v pět zazpívá v kostele znojemský sbor Carmina Clara a v osm začne zábava se skupinou Bagr a Michalem Šafratou na Mariánském náměstí.