Tradiční připomínkou předvečera rekonstrukce bitvy u Slavkova jsou ohně na kopci Žuráň u Podolí, odkud Napoleon slavnou bitvu řídil. Letos vzplanou v pátek v půl šesté odpoledne.

Sobotní program vypukne v půl osmé ráno na Žuráni přehlídkou francouzských jednotek. V devět hodin nastoupí koaliční armáda v Tvarožné, od půl jedenácté do dvanácti pak bude možné na návrší Santon sledovat manévry pěchoty a jezdectva.

Samotná rekonstrukce bitvy tří císařů začne ve dvě hodiny odpoledne a potrvá zhruba do půl čtvrté. „Tématem letošní rekonstrukce bude takzvaný Napoleonův Lví skok a rozhodující boj na Prateckých výšinách s důrazem na okamžiky, které barvitě ve svých pamětech popsal francouzský brigádní generál Thiébault, a následný ústup rusko-rakouských sil. Uvidíte dle dobových zásad manévrující a bojující pěchotu, jezdectvo i dělostřelectvo,“ zvou pořadatelé.

Dění na bojišti budou zasvěceně komentovat Leonid Křížek a Jiří Kučera. Císaře Napoleona ztvární Mark Schneider z Virginie, který v této roli vystupuje pravidelně od roku 2005. Na velkolepé akci se představí zhruba tisícovka účastníků ze čtrnácti zemí světa, padesát koní či dvanáct děl. V neděli v pravé poledne začne tradiční pietní akt na Mohyle míru.

Tenkrát ve Slavkově 1805 je název akce, která se v sobotu koná ve Slavkově u Brna. Její tváří bude herec Václav Vydra. Historické centrum města a nádvoří zámku bude po celý den patřit předvánočnímu jarmarku. „Dále bude připravené vojenské ležení, bitevní ukázky a vrchol akce v podobě defilé vojáků a nočního programu v zámeckém parku. Jeho součástí bude unikátní noční bitva a hra světel na průčelí zámku,“ lákají organizátoři.

V Křenovicích se bude odehrávat akce nazvaná Francouzové v Křenovicích. V pátek od čtyř hodin odpoledne se dvůr Obecní hospody promění v historické ležení francouzských vojsk. „Uvidíte zde vojáky a markytánky ve francouzských, rakouských a ruských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru,“ pozval za skupinu historického šermu Buhurt Oldřich Bartošek. Zájemci mohou také nahlédnout do velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských nebo si prohlédnout plně vybavený markytánský vůz. Po půl šesté se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkova, kde předvedou malou šarvátku. V sedm hodin se pak vydá průvod směrem ke Zlaté hoře, kde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctí památku padlých.

Po celý víkend budou vojenská ležení a různý doprovodný program také na Staré pozořické poště, v Tvarožné, Zbýšově, Kobylnicích či Sokolnicích.

Další tipy

Brno a Brněnsko



Mikuláš v ZOO

KDY: sobota od 10.30

KDE: Brno, zoologická zahrada

Mikulášský program připravili na sobotu v Zoo Brno. Od půl jedenácté mohou zájemci postupně vidět komentovaná krmení tygrů, rosomáků, vlků arktických a alpak. Připravené budou výtvarné dílničky pro děti, čertova stezka a v půl druhé přijede Mikuláš s družinou. Následovat bude mikulášské představení, rozdávání dárků a slavnostní rozsvícení vánočního stromku.



Adventní trhy pod Pernštejnem

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Nedvědice, sokolovna a okolí

Třetí Adventní trhy pod Pernštejnem se v sobotu od deseti hodin do šesti večer uskuteční v sokolovně v Nedvědici a jejím okolí. Návštěvníci se mohou těšit na kvalitní potraviny přímo od výrobců nejen z blízkého okolí, řemeslníci přivezou své výrobky, které jsou vhodné jako vánoční dárek, ale i jako praktické věci do domácnosti nebo pro radost. Někteří zde budou svá řemesla také předvádět. Připravené bude také bohaté občerstvení, doprovodný program na pódiu či venkovní betlém.

Moravský vinařský podzim

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Besední důmVína z Moravy, Čech i zahraničí ochutnají hosté už dvaadvacátého ročníku setkání Moravský vinařský podzim, které pořadatelé připravili na páteční večer. Tentokrát milovníky dobrých vín pozvou do prostor Brněnské filharmonie v Besedním domě na Komenského náměstí. Setkání začne v sedm večer, k dobré náladě a chuti zahraje Horňácká cimbálová muzika.



Vánoční koncert Tomáše Vaňka

KDY: neděle od 18.00

KDE: Brno, Betlémský kostel

Známé populární, vánoční a muzikálové skladby budou v neděli večer znít Betlémským kostelem v Brně. S vánočním koncertem tam vystoupí zpěvák a herec Tomáš Vaněk a jeho hosté. Těmi budou zpěvačka Natálie Grossová, hvězda Městského divadla Brno Ivana Vaňková a čtyřicetičlenný dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy Veveří pod vedením Romany Kružíkové. V kostele bude zajištěno občerstvení před koncertem i po něm.

Vánoční koncert Ha-kapely

KDY: sobota od 19.00

KDE: Tišnov, sokolovna

V tišnovské sokolovně se v sobotu večer koná vánoční hudební večírek s osvědčeným, ale i novinkami prošpikovaným repertoárem. Hrát bude oblíbená tišnovská Ha-kapela, která přinese směs jazz-rocku, latino, soulu a retro-popu a pro správnou náladu i originální jazzové úpravy známých koled. Koncert je věnován vzpomínce na dlouholetého zvukaře kapely Mirka Motejla.



Adventní Víno z blízka

KDY: sobota od 11.00

KDE: Brno, Augustiniánské opatství Staré Brno

Na prezentaci dvanácti vinařství, která reprezentují všechny čtyři moravské vinařské podoblasti a nabídnou na stovku vín k degustaci i k prodeji, se mohou v sobotu těšit milovníci vína v Brně. Akce se uskuteční v atraktivním prostředí Augustiniánského kláštera na Starém Brně. Zážitek je možné doplnit návštěvou Muzea Johanna Gregora Mendela, Muzea starobrněnského opatství nebo exkluzivní komentovanou prohlídkou baziliky Nanebevzetí Panny Marie a klášterní knihovny.

Mikuláš na Bunkru

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mokrá-Horákov, veřejný zábavní areál Bunkr

Zabijačkové pochoutky i návštěvu Mikuláše s družinou chystají na neděli pořadatelé v zábavním areálu Bunkr v Mokré-Horákově. Zabijačkové speciality budou ke koupi od deseti hodin. Od poledne bude na děti čekat Mikuláš s družinou a bohatým programem. Děti si vyzkouší čertovské dílničky, svezou se čtyřkolkách nebo na koních a vyzkouší svou mušku při střelbě ze vzduchovky. Po areálu je povozí také obrněný transportér.



Blanensko



Ďábelský Výpustek

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Křtiny, jeskyně Výpustek

Do jeskyně Výpustek u Křtin přijdou o víkendu Mikuláš, anděl a čerti. Netradiční hrané prohlídky jeskyně nazvané Ďábelský Výpustek začínají v sobotu i v neděli každou celou hodinu od 10 do 17 hodin. Letos bude divadelní program na motivy oblíbené pohádky Čert a Káča. Rezervace na třináctý ročník akce je nutná předem na čísle 516 439 111 nebo e-mailu: vypustek.rezervace@caves.cz.



Vánoční jarmark

KDY: pátek od 9.00

KDE: Boskovice, Masarykovo náměstí

Vánoční jarmark se v pátek koná na Masarykově náměstí v Boskovicích. Kromě různých výrobků od řemeslníků zájemci ve stáncích pořídí také různé občerstvení a tradičně bude připravený bohatý kulturní program. V něm se představí například děti z mateřských škol, folklórní soubor Borověnka, Základní umělecká škola Boskovice, skupina historického šermu Štvanci či kapela Trní. Ve čtvrt na sedm večer vypukne ohňová show a pak přijdou čerti Krampusáci. Program v osm hodin večer zakončí koncert kapely Třetí zuby.

Mikuláš v Boskovicích

KDY: pondělí od 16.15

KDE: Boskovice

Tradiční mikulášské setkání pořádá v pondělí boskovické Středisko volného času. „Napadlo vás někdy, že se Mikuláš při své práci asi pořádně nachodí? Teple se oblečte, nasaďte si čepice a pojďte to taky zkusit s námi,“ zvou boskovické děti pořadatelé. Od čtvrt na pět odpoledne chystají tradiční večerní procházku Mikulášskou říší s nečekanými úkoly a čertíky, anděly a na konci se zaslouženou nadílkou pro děti. Startovné je padesát korun.



Andělská sobota

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blansko

Druhá adventní sobota -„Andělská“- nabídne na několika místech v Blansku pestrý program. V knihovně se dopoledne bude konat

vánoční dětské knižní promítání a andělská dílna základní umělecké školy s Evou Juračkovou, na zámku od dvou odpoledne divadelní představení pro děti Ukradený stromeček a na faře se od tří odpoledne budou vyrábět andělská přání. V půl páté vyjde od kostela na náměstí Republiky průvod andělů. Tam bude připravený další program a v pět hodin přivítají andělský průvod s Mikulášem u vánočního stromu a zažehnou druhou adventní svíci.

Adamovská vlásenka

KDY: sobota od 10.00

KDE: Adamov

Adamovští lákají na tradiční běžeckou akci, které se pravidelně účastní řada místních rodin s dětmi. Start je v sobotu v deset hodin, registrace je možná již od čtvrt na deset. Část běžců absolvuje trať v kostýmech. Pro závodníky bude přichystané teplé občerstvení včetně guláše z polní kuchyně od místních hasičů. Pro absolutního vítěze je připraven putovní pohár. Pro trojici vítězů v jednotlivých kategoriích pak hodnotné ceny. Letos se koná již desátý ročník.



Advent na Zlobici

KDY: sobota a neděle

KDE: Lipůvka, Koliba na Zlobici

Advent na Zlobici je název akce, kterou ocení rodiny i jednotlivci. Dvoudenní zábava odstartuje v sobotu v deset hodin a návštěvníci se při ní mohou těšit na vánoční jarmark s prodejní výstavou dekorací, keramiky, šperků, originálních dětských hraček, bylinek a dalších vánočních dárků. Pro děti budou připraveny vánoční dílničky a pro dospělé bude hrát od jedné hodiny živá kapela. V neděli v jedenáct hodin se uskuteční veřejná generálka vystoupení studentů Muzikálového herectví JAMU pod vedením Dady Klementové, kteří od půl druhé odehrají svůj vánoční koncert. Po oba dva dny budou pro návštěvníky od deseti hodin připraveny speciality domácí kuchyně.



Břeclavsko



Mikulášský košt

KDY: sobota od 16.00

KDE: Klentnice, sál nad obecní hospodou

Vinařský spolek Klentnice zve v sobotu na tradiční Mikulášskou přehlídku mladých vín. Začátek je ve čtyři hodiny odpoledne v sále nad obecní hospodou. K dobré chuti a zábavě zahraje cimbálová muzika Píšťalenka. Vstupenky na místě, cena 300 korun. V ceně je volná degustace 250 vzorků mladých vín, katalog a sklenička.



Veselé paničky windsorské

KDY: sobota, 16.00 a 19.00

KDE: Břeclav, kino Koruna

Divadlo Bedřicha Kaněry při břeclavské průmyslovce a obchodní akademii nabídne v sobotu odpoledne atraktivní divadelní představení, Shakespearovu komedii Veselé paničky windsorské. Příběh záletného rytíře Falstaffa potrestaného promyšlenou pomstou dvou paniček zahrají v kině Koruna od tří odpoledne. Vstupné je sto korun.

Adventní koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Úvaly u Valtic, kostel

Adventní koncert na podporu nutných oprav kostela svatého Stanislava Kostky chystají na neděli pořadatelé v Úvalech u Valtic. Koncert se uskuteční od pěti odpoledne v samotném kostele. Koncert pořádá valtická římskokatolická farnost a spolek LVHF. Vystoupí sopranistka Jindra Goldmanová, klavírista Martin Filla a houslista Jiří Partyka. V jejich podání zazní skladby například Antonia Vivaldiho nebo Johanna Sebastiana Bacha. Vstupné dobrovolné, vybraná částka bude věnována na opravu kostela. Před koncertem pořadatelé chystají slavnostní rozsvícení vánočního stromečku u kostela.



Mikulášská metelice

KDY: pondělí od 16.30

KDE: Břeclav, Sady 28. října

Zábava a trochu strašení čeká v pondělí večer na děti v centru Břeclavi. V Sadech 28. října pořadatelé z městského muzea nabídnou od půl páté odpoledne Mikulášskou metelici. „Děti se mohou těšit na Kouzlení s Panem Kravatou, taneční vystoupení Actiwity D. C., Čertovskou fire show a krampusáky. Přijde samozřejmě i Mikuláš se svou družinou,“ lákají pořadatelé.



Hodonínsko



Koncert Václava Neckáře

KDY: pátek od 19.00

KDE: Hodonín, Dům kultury

Václav Neckář je legendou české hudební scény. Interpret hitů jako Stín katedrál, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Lady Jane nebo Andělé strážní přijede v pátek druhého prosince do Hodonína. Posluchačům představí průřez pěveckou kariérou, a to za doprovodu své legendární kapely Bacily. Půlnoční turné Václava Neckáře začíná v hodonínském Domě kultury v sedm hodin večer.



Mikulášská nadílka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Svatobořice-Mistřín

Nedělní odpoledne bude ve Svatobořicích-Mistříně patřit dětem. V místním Domě kultury na ně od tří hodin odpoledne čeká mikulášská nadílka. V programu se představí žáci Základní školy Svatobořice-Mistřín a přijde i svatý Mikuláš s družinou.

Mikulášské trhy

KDY: sobota od 13.00

KDE: Šardice, obecní hala

Do Šardic zavítají pohádkoví hrdinové a lákat budou stánky vánočních trhů. V neděli se od jedné hodiny odpoledne konají v Obecní hale U Orla Mikulášské trhy spojené s Diskotékou s Elzou a Olafem. Na děti čeká kromě taneční zábavy s oblíbenými animovanými hrdiny také mikulášská nadílka. Rodiče si pak mohou zakoupit vánoční dekorace. Tvořivé děti si vyzkouší adventní dílničky a těšit se mohou také na opékání špekáčků.



Vánoční zpívání

KDY: neděle od 15.00

KDE: Bzenec, kulturní dům

Město Bzenec a soubor Bzenecké drmolice pořádají v neděli vánoční zpívání. V pořadu vystoupí MS Spinek, MS z Vacenovic, Dětský folklorní soubor Marijánek, Bzenecké drmolice a Cimbálová muzika Floriánek. Vánoční zpívání se koná v Kulturním domě ve Bzenci a začátek je v tři hodiny odpoledne.

Zimní romance

KDY: pátek od 18.00

KDE: Veselí nad Moravou, koncertní sál základní umělecké školy

Pěvecký recitál Zimní romance potěší všechny milovníky klasické hudby ve Veselí nad Moravou. V koncertním sále tamní základní umělecké školy v pátek od šesti hodin večer vystoupí sopranistka Kateřina Knapová, kterou na klavír doprovodí Tomáš Tomčala. Na koncertě zazní díla P. Mascagniho, G. Verdiho, P. Tosti, C. Debussy, P. I. Čajkovského, A. Dvořáka a W. A. Mozarta.



Čertovské harašení

KDY: pátek od 17.00

KDE: Strážnice, zahrada Domečku

Páteční večer bude patřit ve Strážnici všem pekelníkům. Místní Dům dětí a mládeže pořádá od pěti hodin večer tradiční Čertovské harašení. Na děti čekají čertovské hrátky a soutěže, nejlepší čertovské masky se dočkají odměny, k zakousnutí budou placky a pro zahřátí čaj. Chybět nebude světelná a ohňová show bove a o hudební doprovod se postará soubor Fčeličky. Akce se koná na zahradě Domečku.



Vyškovsko



Mikuláš na zámku ve Slavkově

KDY: neděle od 13.00

KDE: Slavkov u Brna, zámek

Mikulášský program chystají v neděli na zámku ve Slavkově u Brna. V podzemí se budou konat prohlídky s čerty a následně si děti půjdou pro nadílku za Mikulášem do zámecké kaple. Vstupy na prohlídku jsou ve 13, 14 a 15 hodin a vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace a platba předem v informačním centru, tel. 513 034 156. Děti mohou přijít také do vstupní haly zámku, která se od jedné do čtyř hodin odpoledne promění na Ježíškovu poštu.



Předvánoční dílna Betlémy na skle

KDY: pátek od 15.00

KDE: Vyškov, Muzeum Vyškovska

Originální vánoční dekoraci nebo dárek si mohou v pátek vyrobit zájemci v Muzeu Vyškovska. Dospělí a děti od osmi let mohou zavítat do předvánoční dílny, ve které si vyzkouší techniku podmalby na skle s vánoční tematikou. Počet míst je omezený, rezervace je možná na telefonním čísle 601 117 616.

Koncert skupiny Pan Miler

KDY: sobota od 20.00

KDE: Vyškov, hospoda U Divokých koček

Folk rocková skupina Pan Miler je známá svými originálními texty. V sobotu si je mohou poslechnout zájemci při koncertě ve Vyškově. Ten začne v osm hodin večer v hospodě U Divokých koček.



4 Tenoři ve Vyškově

KDY: úterý od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Dva držitelé ceny Thálie, hudební legenda a sólista Národního divadla v Praze zpívají muzikálové árie, hity Karla Svobody a světové evergreeny. 4 Tenoři Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo za doprovodu hudebníků v čele s Unique Quartet vystoupí v úterý 6. prosince od sedmi hodin večer v Besedním domě ve Vyškově.



Znojemsko



Pekelná sešlost

KDY: pondělí od 18.00

KDE: Znojmo, Masarykovo náměstí

Možnost zažít jedinečnou atmosféru pekla s pravými čerty i andělské nebe s Mikulášem mají zájemci v pondělí ve Znojmě. Pekelná sešlost začíná v šest hodin večer na Masarykově náměstí, na rohu ulic Velká Mikulášská a Zelenářská. Desátý ročník akce nabídne malým i velkým návštěvníkům zábavu, skvělou podívanou, trochu strašení, ale i andělského dobra.



Čertovské koštování

KDY: sobota od 12.00 do 20.00

KDE: Vrbovec

Vinaři ve Vrbovci u Znojma připravili na sobotu premiérové Čertovské koštování a poprvé pozvou v adventním čase milovníky dobrých vín do otevřených sklepů. Od poledne do osmi večer jich bude otevřených čtrnáct. V každém vinaři nabídnou pět vzorků a vánoční atmosféru. Chybět nebude ani trocha čertovského strašení. Sklepní uličkou se totiž bude potulovat skupinka čertů, která bude škádlit hlavně vinaře, ale šprýmy si může tropit i z návštěvníků. Vstupné je 500 korun, zahrnuje ochutnávku ve sklepech a také jednu láhev vína.

Poslední leč

KDY: sobota od 20.00

KDE: Vedrovice, kulturní dům

Myslivecký spolek Leskoun Vedrovice zve v sobotu od osmi hodin večer do místního kulturního domu na poslední mysliveckou zábavu tohoto roku. „Těšit se můžete na zvěřinový guláš a bohatou tombolu, hraje hudební duo Premiéra,“ zvou pořadatelé.



Čertovina na zámku

KDY: neděle od 18.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou, zámek

Na první prosincovou neděli chystá Spolek pro hrušovanský zámek tradiční mikulášské setkání Čertovina na zámku. „Po loňské odlehčené verzi letos přineseme pravou poctivou čertovinu. Těšte se na čertovský průvod parkem a strašení na zámku,“ lákají pořadatelé. Program začne v šest hodin večer, návštěvníci se mohou těšit na řádění čertů v zámeckém parku s náležitou podívanou a ohnivými efekty. Ti nejodvážnější pak možná dostanou příležitost nahlédnout do hrušovanského zámku a zažít setkání se všemi strašidly, která si v této magické noci dala na zámku dostaveníčko a předvedou, co umí.

Mikuláš na zámku

KDY: pondělí

KDE: Moravský Krumlov, arkádové nádvoří

První prosincové pondělí bude na zámku v Moravském Krumlově patřit již tradiční mikulášské nadílce. Mezi nebem a peklem se návštěvníci ocitnou jen co zapadne slunce. „Chystáme velkolepou mikulášskou nadílku nejen pro děti v mystickém prostředí renesančního zámku v Moravském Krumlově, při které nebude chybět zábavný program v podobě plnění úkolů a přání. Součástí je samozřejmě i andělské nebe a pořádné čertovské peklo s hodně tlustou knihou hříchů,“ zvou pořadatelé. Setkání s Mikulášem, čertem a anděly začne v pět hodin odpoledne na arkádovém nádvoří krumlovského zámku.



Skleněné Vánoce

KDY: sobota a neděle od 9.00 do 18.00

KDE: Chvalovice, penzion Daníž

Skleněné Vánoce nabídnou první prosincový víkend pořadatelé v Penzionu Daníž ve Chvalovicích na Znojemsku. „Návštěvníci se mohou těšit na show mistrů sklářů a kovářů, vánoční jarmark i Ježíškovy řemeslné dílničky. Součástí setkání je i dobročinný prodej vánočních hvězd nazvaný Hvězdička naděje pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně a bohatý doprovodný program,“ lákají pořadatelé.