Pochod Dlouhého, Širokého a bystrozrakého

KDY: sobota 22. února od 6.30

KDE: Bučovice

ZA KOLIK: 10 - 60 korun

Pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého pořádá v sobotu bučovický Klub turistů Noha a Klub českých turistů ve spolupráci s bučovickým domem dětí a mládeže. Zájemci se mohou vydat na jednu z pěti tras o délce pěti, deseti, jednadvaceti, třiceti a padesáti kilometrů. Dvě nejdelší trasy začnou v Bistru u Draka mezi půl sedmou a devátou hodinou ráno. Ostatní trasy začínají mezi osmou a desátou hodinou u Domu dětí a mládeže Bučovice, jehož budova je zároveň i cílem všech tras. Startovné se pohybuje od deseti do šedesáti korun podle délky trasy. Děti do deseti let poplatek neplatí. V cíli bude na účastníky čekat občerstvení.

Vážanské ostatky

KDY: sobota od 13.00

KDE: Vážany nad Litavou

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční ostatkový průvod čeká v sobotu obyvatele Vážan nad Litavou. Sraz bude v jednu hodinu odpoledne u hasičské zbrojnice. Účastníci se mohou těšit na hudební doprovod harmonikářky Martiny Zavadilové a přátel. Občerstvení je zajištěné.

Dražovické ostatky

KDY: sobota 22. a neděle 23. února

KDE: Dražovice

ZA KOLIK: 100 korun vstup na zábavu



Na pořádnou ostatkovou zábavu se o víkendu mohou těšit obyvatelé a návštěvníci Dražovic. Zábava začne v sobotu v osm hodin večer v Pohostinství u Krejčířů, kde zahraje kapela Duo Yren a chybět nebude ani tombola. V neděli pak bude program pokračovat od jedné hodiny odpoledne, kdy začne masopustní průvod obcí za doprovodu místní dechové kapely Sebranka. Zábava pak bude pokračovat opět v osm hodin v Pohostinství u Krejčířů, kde dojde i na pochování basy. Vstup na sobotní zábavu vyjde návštěvníky na sto korun.

Městský ples v Rousínově

KDY: sobota 22. února od 19.30

KDE: Rousínov, Záložna

ZA KOLIK: 150 korun



Městský ples si letos popáté užijí lidé v Rousínově. Příležitost zatančit si dostanou v sobotu ve společenských prostorách Záložny. O hudební doprovod se opět postará kapela Blue Band Company. Slavnostní zahájení je naplánované na půl osmou večer. Návštěvníci se mimo jiné mohou těšit i na fotokoutek a catering. Vstupné včetně místenky stojí sto padesát korun.

Koncert Good Work

KDY: neděle 23. února od 15.00

KDE: kostel sv. Aloise, Otnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Koncert moravskoslezské pop gospelové hudební kapely Good Work si lidé mohou přijít poslechnout v neděli do kostela svatého Aloise v Otnicích. Inspirativní skupina Good Work boří mýty a zažité představy o škatulkování hudby. Repertoár skupiny je důkazem umění o propojování hudebních stylů a jejich vystoupení je strhujícím zážitkem a doslova i pastvou pro oči. V Otnicích zahrají od tří hodin odpoledne. Vstupné je sto dvacet korun.