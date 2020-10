KDY: čtvrtek od 15.00 až sobota do 22.00

KDE: Zelný trh, budova tržnice, Brno

ZA KOLIK: vstup zdarma



Hlasitým řinčením skla tupláků a kríglů rozvlní hladinu bronzového moku pivaři v budově tržnice na Zelném trhu v Brně. Dnes odpoledne tam odstartoval tradiční Oktoberfest, potrvá až do sobotní noci.

Organizátoři z brněnského Craftbeer bottle shop & bar naplnili zásoby asi deseti tisíci litry piva. „Pořádně to rozjedeme v rámci oslav svatby Ludvíka Bavorského a Terezy Sasko-Hildeburgské. Tak, jak velí tradice v bavorském Mnichově i my jsme zavedli tento zvyk v Brně. Na návštěvníky čeká pivo z pěti originálních pivovarů. Těšit se mohou na březňáky od Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan a Lowenbrau,“ pozval za organizátory jednatel společnosti Daniel Budík.



Příchozí si tak vychutnají autentická piva, která se točí na německém Oktoberfestu. „Speciály navařili pivovarníci v březnu a přes léto zrály ve sklepech. Tradičně je pak naráží v září na slavnostech. Protože ale letos tam byly zrušené, ochutnají je příznivci piva v Brně,“ podotkl Budík.

Piva jsou podle něj méně chmelená a obsahují 5,5 až 6 procent alkoholu. „Lákadlem mohou být také originální oktoberfestová piva z nejstaršího pivovaru na světě Weihenstepfhaner. Pivo tam vaří už od roku 1040, kdy benediktínští mniši získali od města Freisingu povolení pěnivý mok vařit i prodávat,“ zmínil Budík.

Příchozí si piva vychutnají z klasických kríglů, ti zdatnější z tupláků. Chybět nebudou ani bavorské klobásy či preclíky. Jen program je kvůli hygienickým opatřením chudší. „Vzhledem k situaci bude hrát reprodukovaná hudba, nebudou pivní soutěže. Také kvůli chladnému počasí jsme akci přesunuli do budovy tržnice kde postavíme pártyboxy. Piva mohou lidé ochutnávat u nás na baru i v celém druhém patře,“ ujistil Budík.

Omezení nevadí Janu Bučkovi z Brna. „Vždycky tam chodím hlavně za kamarády a na pivo,“ těší se.

Tipy z Vyškovska

Svatováclavský koncert

KDY: pondělí od 19.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Slavnostní den si mohou lidé ve Vyškově zpříjemnit Svatováclavským koncertem. Smíšený pěvecký sbor Lumír vystoupí v pondělí v chrámu Nanabevzetí Panny Marie. Zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka nebo Jakuba Jana Ryby. Koncert začne v sedm hodin večer.

Duchové v Rousínově

KDY: pátek od 19.00

KDE: Rousínov, Záložna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Divadelní představení s názvem Duchové sehraje na prknech rousínovské Záložny Divadelní a výtvarný ansámbl D.A.V.A. Autorem scénáře i hudby ja David Kříž, který představení zároveň režíroval. Jak se duchařská hra mladým hercům povede, zjistí diváci v pátek od sedmi hodin večer.

Rybářské závody

KDY: sobota od 9.00

KDE: rybník Vítovice, Rousínov

ZA KOLIK: 100 korun dospělí, děti zdarma



Sobotu na čerstvém vzduchu mohou prožít členové Petrova cechu i jejich přátelé v Rousínově. Pro všechny příznivce rybaření připravili organizátoři Rybářské závody ve Vítovicích. Pro účast není nutný rybářský lístek. Hodnotit se bude délka chycených ryb.

DALŠÍ TIPY

Blanensko

Husí slavnosti

KDY: sobota a neděle

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: 300 a 400 korun



Ve skromnější podobě připravili v Boskovicích na Blanensku tradiční Husí slavnosti. V sobotu a v neděli mohou návštěvníci zavítat na trh s řemeslnými stánky a prohlédnout si chovatelskou výstavu drobného zvířectva. U skleníku děti po oba dny před polednem pobaví Komedianti na káře. V letním kině vystoupí v sobotu Aneta Langerová v neděli Jakub Smolík, vždy ve dvě hodiny odpoledne. Vstupné na koncert je v sobotu 400 v neděli 300 korun.

Hodonínsko

Letecký den a drakiáda na hradišti

KDY: neděle od 14.00

KDE: Mikulčice

ZA KOLIK: 40 a 60 korun, děti do šesti let zdarma



Letecké odpoledne s drakiádou čeká v neděli na malé i velké návštěvníky Slovanského hradiště v Mikulčicích. Od dvou hodin odpoledne si užijí výtvarné dračí dílny, soutěž o draka krasavce i ukázky nízkých přeletů letadel nad hradištěm. Děti do šesti let mohou přijít zdarma, starší zaplatí čtyřicet korun a dospělí šedesát korun. Létat mohou i koupení draci.

Břeclavsko



Běh Mandloňovou stezkou

KDY: sobota od 9.00

KDE: Hustopeče

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Posílit svoji imunitu a přitom podpořit domácí hospic Girasole mohou celé rodiny v sobotu v Hustopečích. Běh Mandloňovou stezkou tam startuje v devět hodin ráno na Dukelském náměstí. Účastníci se setkají i s běžeckou legendou Milošem Škorpilem. Čeká je také mandlovice, levandulová limonáda i víno. Finanční příspěvek je dobrovolný.

Znojemsko

Otevřené bunkry

KDY: sobota od 9.00

KDE: Znojemsko

ZA KOLIK: neuvedeno

Sérii setkání chystají na sobotu přátelé vojenské historie u pevnůstek meziválečného opevnění na Znojemsku. Otevřený bude po celý den například pěchotní srub Zatáčka u Chvalovic, řopík u Vrbovce a objekt Výpustek u obce Dyje. Tam pořadatelé plánují po půl třetí průlet vrtulníku. Večer pořadatelé bunkry nasvítí na památku těch, kdo byli v roce 1938 připraveni je bránit.