Sérii jízd historických vlaků i doprovodný program na třech nádražích nabídne v sobotu oslava 150 let od zahájení provozu na železnici ze Břeclavi do Hrušovan nad Jevišovkou a Hevlína. Cestující se svezou například v oblíbeném motoráku Hurvínek, některé soupravy potáhne známá lokomotiva Bardotka.

Na dieslové lokomotivy a vagony zejména ze sedmdesátých let vsadili pořadatelé záměrně. „Ze zkušenosti s oslavami výročí Severozápadní dráhy a velmi dobré odezvy na ni víme, že právě i mezi motorovými vlaky je mnoho strojů, které si lidé pamatují z dětství a mládí. Jsou proto rádi, když vidí třeba motorové vozy Hurvínek, Kredenc či Rybáky nebo dieslovou lokomotivu Bardotku a mohou se s nimi svézt,“ řekl Martin Kouřil, předseda pořádajícího Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě.

Hlavní částí oslav budou jízdy dobových vlaků především na trati Břeclav – Znojmo, ale také na místní dráze z Hrušovan do Hevlína nebo na trati Brno – Hrušovany přes Moravský Krumlov. „Dodatečně totiž slavíme i výročí zahájení provozu trati ze Střelic přes Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou do Hevlína a dál na Vídeň. Návštěvníkům i proto doporučujeme, aby se vypravili do Hrušovan nad Jevišovkou. Právě tam pojede zvláštní vlak z Brna i spoje z Břeclavi. A oblíbený Hurvínek bude zase jezdit po místní trati z Hrušovan do Hevlína,“ doplnil Kouřil.

Na oslavu se chystá například milovník železniční historie i veteránů na dvou či čtyřech kolech Martin Hodouš. „Jsem zvědavý, co všechno bude při oslavách jezdit a podívat se pojedeme zřejmě právě do Hrušovan a Hevlína,“ uvažoval Hodouš.

Lokomotiva Bardotka potáhne zvláštní vlak z Břeclavi do Hrušovan s odjezdy v 8.58 a 14:07, zpět z Hrušovan pojede v 12.27 a 17.40. Další retrovlak pojede ve 12.22 z Břeclavi až do Znojma, zpět pojede 14.01. Výročí trati ze Střelic připomene jízda retro spěšného vlaku z Brna do Znojma. Souprava tažená lokomotivou Karkulka pojede z brněnského hlavního nádraží v 8:30 a zpět ze Znojma v 16.12. Podrobnosti a jízdy například nákladních vlaků najdou zájemci na webu spolku.

Oslavy připomínají historii rychlého rozvoje železnice na jihu Moravy. V roce 1871 zahájila postupně provoz Rakouská severozápadní dráha z Jihlavy do Znojma a Vídně. Následovala trať z Vídně přes Hevlín, Hrušovany a Moravský Krumlov do Střelic a trať z Hrušovam do Břeclavi, od jejíhož otevření právě letos uplyne 150 let.

Další tipy z jihu Moravy

Brno a Brněnsko

98. Slovácké hody

KDE: Brno, Sokolovna TJ Sokol Brno-Jundrov

KDY: sobota a neděle od 13.00

Poslední srpnový víkend to bude v brněnské městské části Jundrov žít tradičními Slováckými hody, které se tam letos konají už po osmadevadesáté. V sobotu začne hodový program v jednu hodinu odpoledne průvodem, který vyjde od sokolovny. Ve tři hodiny bude následovat nástup krojovaných párů na hřiště u sokolovny, kde pak chasa odtančí jundrovské tanečky, které vystřídají vrtěné, verbuňky, hojačky, hošije a zpívání. Den zakončí taneční zábava. Téměř stejný program slibují organizátoři i na neděli.

Rozloučení s prázdninami na Riviéře

KDY: od pátku

KDE: Brno, koupaliště Riviéra

Děti i dospělí mohou o víkendu přijít oslavit konec prázdnin na koupaliště Riviéra v Brně. Vystoupí například netradiční acapella Yellow Sisters, Tomáš Matonoha & přátelé s novým živým hudebním programem plným historek, vtipů a skečů, svou vesmírnou hudbu s filmovými prvky zahraje kapela Kosmonopol následovaná skupinou The Silver Spoons. Sobotní večer od šesti hodin zakončí mladý zpěvák Sofian Medjmedj. V neděli vystoupí například Michal Nesvadba, Ritmo Factory s Veronikou Lálovou a tanečníkem Andrém Negrao. . Následovat bude hudební skupina Nebe a dvoudenní program zakončí v šest hodin oblíbená česká písničkářka Lenka Filipová.

Líšeňský pivní festival

KDE: Brno, Líšeňský pivovar

KDY: sobota od 10.00

Jubilejní desátý ročník Líšeňského pivního festivalu se v sobotu uskuteční v areálu Líšeňského pivovaru a přilehlém okolí na ulici Kotlanova. Akce začíná v deset hodin, od pěti hodin odpoledne zahrají kapely PKT, Lidopop a nebude chybět Maxijedlík Jaroslav Němec a soutěž v pojídání. Z píp potečou piva uvařená ve dvanácti různých pivovarech

Zážitkový den (nejen) s městskou policií

KDE: Brno, dopravní hřiště Riviéra

KDY: sobota od 10.00 do 17.00

Den plný zážitků čeká na ty, kdo v sobotu přijdou na dopravní hřiště Riviéra v Brně. Uvidí například výstroj a výzbroj strážníků, člun, služební auta i motorky či akční ukázky práce městských policistů. Připraveno bude mnoho soutěží o ceny. ZOO Brno nabídne hravé aktivity i setkání se zvířátky. Návštěvníci uvidí různé zajímavosti také na stanovištích Technického muzea Brno, zdravotnické záchranné služby, hasičů, policie, armády, celní správy, Dopravního podniku města Brna, BESIPu, klubů policejní historie a dalších. Hvězdárna a planetárium Brno přiveze nafukovací maketu Marsu. Vstup je zdarma.

Rakfest

KDY: sobota

KDE: Říčany

V areálu Marečkovy louky v Říčanech na Brněnsku odstartuje v sobotu v pravé poledne čtvrtý ročník multižánrového open air festivalu. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení kapel Znouzectnost, Tingltangl, Ponk, Kolibříkův úlet, Tom-Tom Band, Thunders, Destilát, Trying Company a Assyrock. Pro děti bude připraven hudební workshop, indiánská knihovna, malování na obličej a spousta dalších lákadel. Chybět nebude ani skvělé jídlo a pití.

Blanensko

Sedmiradostná pouť

KDY: neděle

KDE: Česká

Ke společnému farnímu putování z České na Vranov u Brna obnovenou Sedmiradostnou cestou dojde poslední srpnovou neděli. Během již čtvrtého výročního ročníku Sedmiradostné cesty se poutníci vydají z Lelekovic a dalších obcí. Srazy účastníků jsou v České u kapličky v sedm hodin a v Lelekovicích u kostela sv. Filipa a Jakuba ve třičtvrtě na osm ráno. Mše svatá se uskuteční v jedenáct hodin v kostele narození Panny Marie ve Vranově u Brna. Po mši svaté čeká účastníky občerstvení na farní zahradě.

Sraz velorexů

KDY: neděle

KDE: Blansko

Všichni milovníci velorexů se mohou těšit už tuto neděli na jednatřicátý ročník Setkání a výstavy vozítek Velorex v Blansku. Akce odstartuje v devět hodin, kdy se na náměstí Republiky začnou stroje sjíždět, a poté bude zahájen sraz. Návštěvníci se mohou pokochat vystavenými stroji a popovídat si s majiteli až do jedenácti hodin. Někteří nabízejí dokonce i možnost svezení. Od dvanácti hodin se přítomní vypraví na společný oběd a od jedné hodiny se bude konat vyjížďka legendárních „hadroletů“ po zajímavostech Blanenska.

Odpoledne pod dožínkovým věncem

KDY: neděle

KDE? Jedovnice

V neděli budou v Jedovnicích u rybníka Olšovce pod dožínkovým věncem vyhrávat dechová hudba Bivojanka a Sivická kapela. S tanečním pásmem vystoupí Jedovnické tetiny a Jedovnická lipka. Odpoledne plné dechovky a tance začíná ve tři odpoledne.

Břeclavsko

Pálavský Oldtimer

KDY: sobota

KDE: Valtice, Mikulov

Proč přijít: Tradiční sraz veteránů a spanilá jízda krajem pod Pálavou – to je hlavní program oblíbeného Pálavského Oldtimeru. Účastníci srazu se začnou sjíždět v pátek odpoledne a večer do Vinařství u Kapličky v Zaječí. V sobotu před devátou ráno vyrazí kolona nablýskaných aut vyrobených do roku 1945 na spanilou jízdu krajem pod Pálavou. Zavede je do Mikulova, Valtic a Lednice, kde auta budou mít příležitost obdivovat i kolemjdoucí a návštěvníci.

Slípka tour

KDY: sobota od 11.00

KDE: Velké Bílovíce

Za výhradně suchými víny a letos i za specialitami mistrů kuchařů se vydají v sobotu účastníci putování po sklepích ve Velkých Bílovicích, oblíbené Slípka Tour. „Trojice masterchefů Miroslav Kalina, Marek Raditsch a Marek Fichtner se svými týmy poutníkům za vínem uvaří a naservírují dvě jídla spárovaná se zdejšími víny. Podávat je budou přímo mezi sklepy na čtyřech místech ve speciálních food stanech,“ lákají pořadatelé na gastronomickou stránku letošního putování. Vstupné 2 400 korun zahrnuje neomezenou ochutnávku vín, poukázku na speciality a na nákup vín za tisíc korun.

Zarážení hory a otevřené sklepy

KDY: sobota od 14.00

KDE: Hustopeče

Sobotní odpoledne bude v Hustopečích patřit tradičnímu zarážení hory a příležitosti ochutnat dobrá vína v otevřených sklepech v Hustopečích. Sklepy v ulici Na Hradbách budou otevřené od dvou hodin odpoledne, zarážení hory začne ve čtyři hodiny odpoledne. Vystoupí Hustopečská chasa, Darebný ženy z Velkých Pavlovic a Hustopečský Krajcárek. Vstup na program je zdarma.

Letní vinařský festival

KDY: pátek a sobota

KDE: Němčičky

Vinařskou slavností se rozloučí s prázdninami vinaři a milovníci dobrých vín v Němčičkách. „Program začne již v pátek od šesti hodin odpoledne na nádvoří kulturního domu v Němčičkách tradičním zarážením hory. V sobotu od deseti dopoledne Letní festival vína v Němčičkách pokračuje otevřenými sklepy,“ lákají pořadatelé. Vedle zajímavých němčičských vín slibují také rozmanité občerstvení. Sklepy budou otevřené do sedmi hodin večer, poté na místním koupališti následuje Burčáková zábava, kterou pořadatelé plánují zakončit půlnoční neckyádou. Vstupné na otevřené sklepy je 800 korun a zahrnuje neomezenou degustaci během otevřených sklepů, skleničku, kupón 200 korun na jídlo či víno.

Hody v Bulharech a otevřené skepy

KDY: pátek a sobota

KDE: Bulhary

Tradiční krojované hody oslaví v sobotu chasa v Bulharech. V devět ráno začne hodová mše o půl hodiny později si chasa přijde pro hodové právo a v deset vyjde průvod po vsi. Odpolední zábava začne ve čtyři odpoledne, večerní v osm. Celý den hrají Hornobojané. Vstupné je 150 korun. Už v pátek začne hodinu před polednem Hodové túlání po pulgárských sklepech. Třináct sklepů bude otevřených do osmi večer, vstupné je 500 korun. Od osmi následuje beseda u cimbálu.

Burger Street Fest Pavlov

KDY: pátek a sobota

KDE: Pavlov, vinařství Reisten

Pátek a sobota bude v Pavlově patřit menšímu vydání dalšího pokračování putování Burger Street Festu po jižní Moravě. Ve vinařství Reisten najdou milovníci pouličních specialit stánky originálních burgermakerů a s dalšími dobrotami. Otevřeno bude po oba dny do deseti večer, v pátek od poledne, v sobotu od deseti hodin dopoledne.

Mikulove

KDY: pátek a sobota

KDE: Mikulov, amfiteátr

Festival Mikulove, navazující na tradici Eurotrialogu. nabídne v pátek a sobotu v mikulovském letním kině vystoupení víc než

pětadvaceti kapel, včetně ojedinělého společného koncertu Hradišťanu a kapely Už jsme doma. Dále zahrají například Michal Ambrož a Hudba Praha, Krásné nové stroje, Znouzectnost, Echt!, FLY – Vladimír Václavek trio, První Hoře, Sturle Dagsland (Norsko), UZU (Japonsko), Helmutova stříkačka, Vložte kočku, Chór vážských muzikantov.

Hodonínsko

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mikulčice

Vinaři v Mikulčicích otevřou v sobotu své sklepy, a to v lokalitách Těšické búdy, Čertovka a sklepní uličky U myslivecké chaty. O převoz návštěvníků se postarají koňské povozy, které vyjedou vždy v celou a v půl od hlavní pokladny U myslivecké chaty. Při pohárku vína zahraje návštěvníkům Neoveská cimbálová muzika, které bude po otevřených sklepech popojíždět a vystoupí i Dětská cimbálová muzika z Lužic. Závěrem večera proběhne slosování ankety Otevřených sklepů v Mikulčicích. Akce startuje v 10.00.

Emma Smetana v Hodoníně

KDY: sobota 19.30

KDE: Hodonín

Hodonínské kulturní léto završí koncert Emmy Smetany & Jordana Haje. Na ten se mohou zájemci vydat v pátek 26. Srpna na Letní terasu kulturního domu v Hodoníně. Začátek koncertu je v 19.30, kdy se otevře vstup a bar. Koncert ale začne ve 21.30 a od půl jedenácté zahraje Hugo Mánes.

Bartolomějská pouť

KDY: sobota

KDE: Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou čeká tradiční Bartolomějská pouť. Začne v sobotu od devíti ráno na Bartolomějském náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na jarmark s bohatou nabídkou prodejních stánků i kulturní program. V sedm večer se v kostele svatého Bartoloměje uskuteční koncert duchovní hudby v podání Jiřího Kováře, Magdaleny Múčkové a veselského chrámového sboru. Nedílnou součástí večera bude předání Ceny města in memoriam . Marii Minaříkové za přínos v oblasti kultury a práce s mládeží V neděli po poutní mši bude před kostelem připraveno zpívání s cimbálovou muzikou Radošov.

Léto nám v Kyjově chutná

KDY: neděle od 17.00

KDE: Kyjov

Neděle bude na náměstí před radnicí v Kyjově od pěti odpoledne patřit setkání Léto nám v Kyjově chutná. Vystoupí Kočovné divadélko Kyjov, kapele Atarés, děti si užijí skákací hrad.

Pohádkový zámek

KDY: sobota

KDE: Bzenec

Pohádkový zámek a Bzenecký zámek žije hudbou. Takový je název dvou akcí, které se konají v sobotu od dvou odpoledne na zámku ve Bzenci. Během nich se mohou všechny návštěvnické generace těšit na pohádkový zámek, dětský karneval, pohádkovou cestu zámeckým parkem, setkání pohádkovými postavami, Veselušku, diskotéku pro děti i vystoupení Marijánek, Bzenčanu nebo Drmolic. Večer pak bude patřit hudbě v podání skupiny Jumbox nebo DJ Tonyho.

Vyškovsko

Jihomoravské dožínky

KDY: neděle

KDE: Vyškov

Jihomoravské dožínky se letos uskuteční v hanáckém duchu. Vypuknou v neděli v devět hodin dožínkovým jarmarkem na Masarykově náměstí ve Vyškově. Ve stejný čas začne také krojovaná mše svatá za hudebního doprovodu Mužského sboru ze Sobůlek v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V deset hodin přijde na řadu pásmo vystoupení folklorních souborů a v jednu hodinu po poledni vyjde od hřbitovního kostela Panny Marie dožínkový průvod. Další dožínkový program bude následovat na Masarykově náměstí, který v osm hodin večer vyvrcholí koncertem legendární skupiny Olympic.

Holubická traktoriáda

Kde: Holubice, myslivecká střelnice

Kdy: sobota od 10.00

Atraktivní soutěže traktorů a spoustu zábavy slibují na sobotu organizátoři v Holubicích na Vyškovsku. Koná se tam traktoriáda. Ta začne v prostorách myslivecké střelnice v deset hodin registrací, mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou se koná spanilá jízda Holubicemi. V půl jedné přijedou hasiči a doba mezi jednou a pátou hodinou odpolední bude věnovaná soutěžím traktorů a jízdám bahnem. Následovat bude vyhlášení výsledků a volná zábava. Děti si užijí velké skákací hrady a dílničky, připravené bude bohaté občerstvení včetně grilovaných specialit.

Bartolomějské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Hodějice

Tradiční Bartolomějské hody oslaví o víkendu v Hodějicích na Vyškovsku. Program vypukne v pátek v půl druhé odpoledne odjezdem stárků pro máju. Na sedmou hodinu večerní je naplánovaný příjezd s májou na hřiště za sokolovnou a volná zábava. V sobotu v jednu hodinu začne ruční stavění máje, v osm hodin večer pak předhodová zábava za sokolovnou s Panorama Vyškov. Součástí zábavy bude v půl deváté nástup stárků. V neděli odpoledne bude mít chasa a stárci sraz u sokolovny a ve dvě hodiny vyrazí průvodem obcí za doprovodu dechové hudby Vracovjáci. S příchodem stárků za sokolovnu se počítá v půl šesté a v osm hodin začne hodová zábava s Vracovjáky. .

Keltský den

KDY: sobota

KDE: Vyškov

sobota bude nádvoří Muzea Vyškovska patřit keltské kultuře. Od deseti hodin se tam koná Keltský den. Příchozí se dozvědí více o tom, jací byli tito dávní obyvatelé Evropy. Po celý den je čekají ukázky dobových řemesel. Nebude chybět workshop na výrobu kostěné hrací kostky či módní přehlídka keltských oděvů.

Dětský den se superhrdiny

KDY: sobota

KDE: Vyškov, Nouzka

Přijít se rozloučit s prázdninami mohou děti z Vyškova a okolí v sobotu k rybníku Kačenci ve vyškovské části Nouzka. Koná se tam dětský den se superhrdiny. Od dvou do pěti hodin odpoledne se tak děti setkají například s Thorem, Hulkem či Spidermanem a při řadě her a výzev si ověří svoje superschopnosti.

Pivní fesťák

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pustiměř

Už čtvrtý ročník Pivního fesťáku se v sobotu od tří hodin odpoledne uskuteční v Pustiměři za hasičkou. Návštěvníci se mohou těšit na osm druhů piv a živou hudbu. Od čtyř hodin zahraje Úsměv, od šesti kapela Warning Vision, od osmi hodin štafetu na pódiu převezme kapela Dark Gamballe a poté Veřejná zkouška. Pro děti zajistí program Středisko volného času Maják Vyškov a chybět nebudou ani skákací hrady.

Znojemsko

Neckyáda Znojmo

KDY: neděle od 14.00

KDE: Znojmo, u přehrady

Neděle bude na Dyji pod znojemskou přehradou už po jedenácté patřit Neckyádě. Svá plavidla mohou účastníci registrovat v neděli přímo na místě od jedné hodiny odpoledne. První plavidla vyrazí na Dyji od přehrady k mostu pod Kraví horou o hodinu později.

Letní noc ve vinici a posvícení

KDY: pátek a sobota

KDE: Vrbovec

Tradiční posvícení s krojovanou chasou oslaví v sobotu lidé ve Vrbovci na Znojemsku. V osm ráno si chasa přijde pro požehnání do kostela sv. Jana Křtitele a pak bude po vsi zvát na večerní zábavu. Už v pátek chystají Vrbovečtí tradiční zarážení hory a Letní noc ve vinici. V pět odpoledne vyjde průvod od kostela do vinic za Ořechovou alejí, kde bude v šest hodin následovat zarážení hory. Od sedmi večer začne vinařský piknik s ochutnávkou.

Hradozámecká noc

KDY: sobota

KDE: Miroslav

Vernisáží výstavy nazvané Outsider Art začne v sobotu ve tři hodiny odpoledne Hradozámecká noc na zámku v Miroslavi na Znojemsku. Výstava je zaměřená na podporu výtvarně talentovaných lidí s mentálním postižením a bude na zámku přístupná až do konce října. Po vernisáži bude ve čtyři hodiny následovat koncert letní hudby, při kterém vystoupí Aneta Podracká Bendová (soprán), Kristina Vaculová (flétna) a Libor Janeček (kytara).

710 let Uherčic a Hradozámecká noc

KDY: sobota od 14.00

KDE: Uherčice

Královský herold zahájí v sobotu ve dvě hodiny odpoledne na arkádovém nádvoří zámku v Uherčicích na Vranovsku oslavu 710 let od první psané zmínky o obci a také uherčickou Hradozámeckou noc. Návštěvníci uvidí ukázky gotických a renesančních tanců, sokolnictví i historického šermu. Představí i se kejklíř a fakír. Vstupné je 100 korun.