Procházky za architekturou

O jejich podobu se postarali slavní architekti nebo svým vzezřením vypráví o zajímavé minulosti místa. Jihomoravské ulice jsou plné architektonických skvostů. Rovnost přináší tipy na procházky pro milovníky architektury.

Poklidnou procházku vilovou čtvrtí, ve které co ulice, to architektonické skvosty, nabízí brněnská Masarykova čtvrť. „Pokud lidé zajdou do Neumannovy ulice, otevírá se z ní netradiční pohled na vilu Stiassni, nyní, když není na stromech listí, je moc hezky vidět. Krásnou architekturu lidé uvidí samozřejmě v naší, Hroznové ulici. Na jejím konci, už v Kalvodově, je třeba moc hezká Wiesnerova vila, dům Herminy Weiglové, který působí až středomořsky. V Masarykově čtvrti je rozesetých několik Wiesnerových vil. Pak třeba v Květné ulici se nachází vila Ernsta Stiassni, což byl mladší bratr pana Alfréda, majitele vily Stiassni. Když pak lidé dorazí na konec Květné, uvidí před sebou Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a vpravo od ní se nachází Wiesnerem navržená vila Haas. Jde o takovou předchůdkyni vily Stiassni, její vzhled odpovídá zhruba prvním Wiesnerovým verzím vily Stiassni,“ uvedla kastelánka vily Stiassni Kateřina Konečná. Zástupci vily za normálních okolností organizovali procházky po Masarykově čtvrti se zaměřením na Wiesnerovu architekturu.



V minulosti Brno bývalo významným centrem textilního průmyslu. Pozůstatky této doby se rozkládají ve velké části města, kde lidé mohou obdivovat i průmyslové paláce. „Objekty z té doby lidé najdou v oblasti Obřan, Maloměřic, okolo ulic Cejl, Hybešova a Václavská. Je skvělé třeba sednout na tramvaj a jet od Obřan až na Staré Brno. Nebo se dá z Obřan vyrazit kolem řeky. Třeba u konečné v Obřanech je vidět budova přádelny, na Cacovickém ostrově budova textilky,“ poradil průvodce Martin Koplík.

Zajímavá pro milovníky architektury procházka do brněnských Žabovřesk. V tamních ulicích Šmejkalova, Drnovická, Bráfova a Petřvaldská se totiž rozkládá funkcionalistická Kolonie Nový dům. Na jejím vzhledu se podílela devítka významných architektů meziválečného Československa.

Za jiným druhem architektury mohou lidé vyrazit do Lednice. Zámek je sice kvůli epidemickým omezením zavřený, ale k procházce láká rozlehlý park. „Ať už člověk vyrazí od zámku kterýmkoliv směrem, narazí na nějakou architektonickou zajímavost. Současně si může uvědomit, že celá krajina, kterou prochází je postupně vytvářeným krajinářským dílem. Bylo by krásné, kdyby všichni naši návštěvníci věděli, že chodí parkem a ne lesem,“ poznamenala lednická kastelánka Ivana Holásková. Doporučuje klidnější procházku dál od zámku.

Stopy odlišné tvorby krajiny mohou výletníci hledat v okolí Vranova. „Zatímco mezi Lednicemi a Valticemi mohli tehdejší tvůrci v tamní rovině vytvořit téměř celou krajinu podle svých představ, na kopcovitém Vranovsku ji spíš dotvářeli lesními průseky a doplňováním drobných staveb. Po jejich stopách mohou výletníci z Vranova vyrazit například do Zadních Hamrů, odtud k obelisku nad Ledovými slujemi, k čížovskému loveckému pavilonu Lusthaus a odtud na Lesnou a do Onšova a kolem kaple výběrčího a Mnizskova kříže k vranovskému farnímu kostelu,“ naznačil jednu z vycházek památkář Jan Kozdas.

Tipy z Vyškovska

Mlýn Ruprechtov

KDY: bez omezení

KDE: Ruprechtov

ZA KOLIK: zdarma

Pro milovníky technických památek je jako stvořený výlet do Ruprechtova, který leží mezi Vyškovem a Blanskem. Mlýn holandského typu byl postavený v roce 1873. Po několika letech provozu ho poškodily přírodní živly. V letech 1882 až 1884 původní majitel a stavitel mlýna Cyril při unikátní modernizaci nahradil větrná kola Halladayovu turbínou. Mlýn je technická památka navržená na zařazení mezi národní kulturní památky a do seznamu UNESCO.

Rakovecké údolí

KDY: bez omezení

KDE: Račice

ZA KOLIK: zdarma

Lákavé je Rakovecké údolí s třináct kilometrů dlouhou okružní naučnou stezkou. Ta vede po obou březích tamní říčky a je na ní celkem deset zastavení s informačními tabulemi. Zájemci se tak seznámí s keltskou minulostí oblasti, způsobem života ve středověkých vesnicích, ale i rostlinami a živočichy, kteří v údolí rostou a žijí. Stezka začíná na parkovišti u odbočky ze silnice z Račic do Ruprechtova.

Barevné toulání

KDY: do neděle 28. února

KDE: Vyškovsko

ZA KOLIK: zdarma

Ve stopách sněhuláka Snížka se mohou rodiče s dětmi vydat ve Vyškově, Rousínově a Olšanech. Podklady najdou na facebookové stránce vyškovského Střediska volného času Maják.

Další tipy z regionů

Brno

MdB klub - speciál Mamma Mia!

KDY: sobota 27. února od 19.00

KDE: online, youtube kanál MdB KLUB

ZA KOLIK: zdarma

Milovníci hudby ABBA a zvláště muzikálu Mamma Mia by měli sobotní večer vyhradit sledování dalšího dílu talkshow MdB Klub. Tentokrát totiž půjde o díl speciálně věnovaný právě inscenaci muzikálu v brněnském městském divadle. Moderátor Jonáš Florián přivítá k debatě herečky z inscenace, Alenu Antalovou, Markétu Sedláčkovou, Ivanu Vaňkovou, Dagmar Křížovou, Barboru Remišovou a Petru Šimberovou.

Po stopách Yody

KDY: do neděle 28. února

KDE: park Kraví hora, Brno

ZA KOLIK: zdarma

Cestu po zábavné stezce s úkoly s tematikou Hvězdných válek si do konce února užijí lidé v parku na brněnské Kraví hoře. Lektoři z brněnské hvězdárny totiž v parku připravili stezku nazvanou Po stopách Yody. Poklady k cestě si zájemci zdarma stáhnou na webu brněnské hvězdárny.

Blanensko

Film Havel

KDY: sobota 27. února od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun

Podpořit zatím stále zavřené kino v Blansku nebo v Boskovicích mohou koupí vstupenku diváci projektu Moje kino live. V sobotu nabídne český film o Václavu Havlovi. Zaměří se na dobu mezi lety 1968 a 1989, kdy se z lehkovážného dramatika postupně stává bojovník za lidská práva a tribun sametové revoluce. Promítání online začne v půl deváté večer.

Ztracené srdce

KDY: do konce dubna

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: zdarma

Pátrací hru, která zájemce provede po místech důležitých pro kulturu ve městě, nabízí pořadatelé v Boskovicích. První stanoviště je u kina Panorama, další zavedou účastníky až na tajné místo, kde pořadatelé ukryli srdce promítačky. Hra potrvá do konce dubna.

Břeclavsko

Putování po křížcích

KDY: do konce dubna

KDE: Bořetice

ZA KOLIK: zdarma



Příležitost připojit se k tradici postních rozjímání a současně lépe poznat svoje okolí mají lidé v Bořeticích. Tamní farnost připravila na nynější postní dobu Putování po bořetických křížcích. „V Bořeticích se nachází jedenáct křížů. Otec Tomáš připravil nejen pro své farníky putování od křížku ke křížku, a tak se od první neděle postní do konce dubna můžete vydat na cestu, při které posílíte nejen svou duši a ducha, ale také své tělo,“ pozvali organizátoři. Podklady k putování najdou zájemci na webu farnosti.

Vojtek vystavuje online

KDY: bez omezení

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Malíř Antonín Vojtek si k sedmaosmdesátým narozeninám nadělil svou dvou stou třicátou výstavu. Nazval ji Mezi nebem a zemí. Než na ni bude moci návštěvníky pozvat do galerie, nabídl alespoň online pozvánku. Zájemci ji najdou na YouTube kanálu malířovy Galerie 99.

Pohádková stezka

KDY: do konce března

KDE: Hustopeče

ZA KOLIK: zdarma



Čtrnáct pohádkových zastavení nabídne dětem v Hustopečích pohádková stezka, kterou připravilo Středisko volného času Pavučina na Křížovém vrchu. Cestou se děti setkají s Červenou karkulkou, Perníkovou chaloupkou a dalšími postavami a místy z oblíbených pohádek. Na každé zastávce čeká úkol k procvičení důvtipu.

Hodonínsko

Benefice Benatury

KDY: sobota 27. února od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu v sedm večer, kdy by jindy začínal tradiční ples hodonínského spolku Benatura, bude mít premiéru na YouTube kanálu spolku benefiční video. Zahraje v něm například Petr Bende a vystoupí Hodonínské mažoretky, klienti Zeleného domu pohody a děti z dětského domova.

Výstup na Bradlo

KDY: bez omezení

KDE: Koryčany

ZA KOLIK: zdarma



Zdatnější výletníky láká k vycházce vrch Bradlo v pohoří Chřiby na Hodonínsku. Dosahuje výšky téměř 544 metrů nad mořem, je tedy nejvyšším chřibským vrcholem Hodonínska. Vrchol je nejsnáze přístupný ze severu lesní pěšinou od Koryčanské kaple. Na hřebeni Bradla si mohou turisté prohlédnout několik zajímavých skalních útvarů, jako například Rozštípenou skálu nebo Moštěnické kameny.

Znojemsko

Stezka Hroznové kozy

KDY: bez omezení

KDE: Vrbovec

ZA KOLIK: zdarma



Z vrbovecké návsi do vinic a k historickému kládovému lisu mohou vyrazit na předjarní vycházku lidé ve Vrbovci po Stezce Hroznové kozy. Cestou se seznámí s vinařskými rokem i samotným příběhem Hroznové kozy, ochránkyně vinic.

Daunova stezka

KDY: bez omezení

KDE: Bítov

ZA KOLIK: zdarma



Z Chvalatic k branám bítovského hradu zavede výletníky naučná stezka Jindřicha Dauna. Provede zájemce místy, které si ke svým loveckým kratochvílím oblíbili majitelé bítovského panství. Stezka vede z chvalatické návsi nejprve mezi poli a pak starými lesy až ke hradu Bítov. Informuje o zdejší přírodě, vyhlídkových místech nebo o původních stavbách.